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Дворец опубликовал красивое фото взрослой принцессы Шарлотты

Алена Кюпели
2 мая 2025, 17:48
412
Принцесса Шарлотта превращается в красивую юную леди.
Кейт Миддлтон с детьми
Кейт Миддлтон с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кратко:

  • Как выглядит принцесса Шарлотта
  • Сколько ей исполнилось лет

Маленькая дочка принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже совсем взрослая.

Принцессе Шарлотте — единственной дочери принца и принцессы Уэльских — 2 мая исполнилось 10 лет, поэтому, как и принято, королевская семья представила портрет именинницы в ознаменование ее знаменательного события.

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В этом году ее мама Кейт выступила в качестве художника, стоящего за фотографией, на которой Шарлотта улыбается от уха до уха, позируя на травянистом холме.

Кейт Миддлтон с детьми
Кейт Миддлтон с детьми / instagram.com/princeandprincessofwales

Уильям, 42 года, и Кейт, 43 года, поделились портретом в своем совместном аккаунте в Instagram, написав в подписи: "С 10-летием, принцесса Шарлотта!"

Знаменательное событие произошло через неделю после того, как пара отпраздновала седьмой день рождения своего младшего сына принца Луи, выложив его собственный портрет.

На снимке, сделанном Джошем Синнером, Луи — в темных джинсах, клетчатой ​​рубашке на пуговицах и темно-зеленом свитере — сверкает беззубой улыбкой, сидя на каменной стене перед садом с фиолетовыми цветами.

У принцессы Шарлотты день рождения
У принцессы Шарлотты день рождения / Фото Instagram/princeandprincessofwales

А что касается принца Джорджа? Его портрет в честь дня рождения будет опубликован только 22 июля, когда ему исполнится 12 лет.

Но в прошлом году Кейт также была ответственна за его знаменательный снимок. Мама троих детей, которая считает себя фотографом-любителем, сделала черно-белое фото Джорджа в темном костюме и белой рубашке, чтобы отметить это событие.

"Желаем принцу Джорджу счастливого 11-го дня рождения сегодня!" — написали они с Уильямом в Instagram в то время, отметив в качестве автора фотографии: "Принцесса Уэльская, 2024".

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Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.

В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.

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Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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