Какие земли в РФ контролируют ВСУ: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Особое внимание командование уделяет ситуации в Донецкой области.
Украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи на территории Курской и Белгородской областей РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
Он также отметил, что сейчас особое внимание уделяется ситуации в Донецкой области. Речь идет в частности о Покровском направлении и других.
"Россия продолжает отказываться от полного и длительного прекращения огня - уже все партнеры устали от этих российских манипуляций. Мы защищаем наши позиции и мы будем действовать соответственно как на фронте, так и в наших действиях на российской территории. Война должна ощущаться там, откуда она и пришла", - сказал Владимир Зеленский.
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