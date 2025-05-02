Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
  1. Новости
  3. Звёзды

Дочь Билла Гейтса случайно выдала его медицинский диагноз

Алена Кюпели
2 мая 2025, 16:10обновлено 2 мая, 16:45
25
Фиби Гейтс рассказала о том, с какими трудностями сталкивается из-за диагноза отца.
Дочь миллионера назвала диагноз Билла Гейтса
Дочь миллионера назвала диагноз Билла Гейтса / Коллаж Главред, фото Instagram/thisisbillgates

Кратко:

  • Какой диагноз назвала дочь Билла Гейтса
  • Что говорил сам Билл Гейтс

Фиби Гейтс небрежно проговорилась, что у ее отца, соучредителя Microsoft Билла Гейтса, синдром Аспергера.

По данным The Daily Mail, 22-летняя студентка Стэнфорда случайно раскрылась во время гостевого выступления на популярном подкасте Call Her Daddy, ведущим которого был Алекс Купер. Во время короткого интервью, Фиби небрежно упомянула о заболевании своего отца. "Мой отец довольно неловок в общении. Он сказал, что у него, знаете ли, синдром Аспергера", — небрежно сказала она во время подкаста в среду.

видео дня

Этот небрежный комментарий сразу же вызвал удивление, поскольку сам Билл Гейтс никогда публично не подтверждал такой диагноз. Хотя он ранее признавал, что идентифицирует себя с чертами аутистического спектра, признание его дочери стало первым случаем, когда член его семьи напрямую упомянул определенное состояние.

Какой диагноз у Билла Гейтса
Какой диагноз у Билла Гейтса / Фото Instagram/thisisbillgates

Слушатели быстро ухватились за замечание, которое вскоре стало вирусным в социальных сетях, вызвав споры и любопытство по поводу того, не раскрыла ли Фиби непреднамеренно личную историю болезни своего отца.

69-летний миллиардер-филантроп не отреагировал публично на это открытие. Однако в своих мемуарах 2023 года "Исходный код" Гейтс написал, что если бы он рос сегодня, у него, скорее всего, диагностировали бы расстройство аутистического спектра.

Какой диагноз у Билла Гейтса
Какой диагноз у Билла Гейтса / Фото Instagram/thisisbillgates

В книге он рассказал, как в детстве ему было трудно взаимодействовать с другими людьми, и как он часто становился гиперсосредоточенным на определенных интересах — классические характеристики синдрома Аспергера, который теперь считается частью более широкого спектра аутизма.

"Я был гиперсосредоточенным ребенком. Я так терялся в том, что делал, что забывал есть", — написал Гейтс. "Вероятно, мне поставили бы диагноз сегодня, и это неплохо — это часть того, кто я есть".

Гейтс далее рассказал о том, как он осознавал, что отличается от своих сверстников, когда рос, в февральском интервью Axios. "Я всегда знал, что отличаюсь тем, что сбивает людей с толку с точки зрения моего уровня энергии и интенсивности, а также того, как я просто отвлекаюсь и изучаю вещи", — сказал он.

"И это немного сбивает с толку, когда ты ребенок, то, что ты отличаешься от других, или люди реагируют на тебя по-разному, или твои социальные навыки — ты ошибаешься в разных вещах.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Кто такой Билл Гейтс?

Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. В период с 1996 по 2007 год, с 2009 по 2016 год — самый богатый человек планеты по версии журнала Forbes, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Билл Гейтс новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Крымскому мосту осталось недолго: Свитан рассказал, на что решились ВСУ

Крымскому мосту осталось недолго: Свитан рассказал, на что решились ВСУ

16:35Фронт
"Он говорит об этом прямо": эксперт сказал, как Трамп использует Украину против РФ

"Он говорит об этом прямо": эксперт сказал, как Трамп использует Украину против РФ

15:38Политика
ЕС и США договорились о мощном ударе по РФ за срыв мирных переговоров - СМИ

ЕС и США договорились о мощном ударе по РФ за срыв мирных переговоров - СМИ

14:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что на самом деле означает советская звезда - историк раскрыл ужасную правду

Что на самом деле означает советская звезда - историк раскрыл ужасную правду

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с мужчиной в кафе за 21 сек

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с мужчиной в кафе за 21 сек

США изменили позицию по мирным переговорам: что известно

США изменили позицию по мирным переговорам: что известно

США обеспечат "свободное, мирное и суверенное будущее" для Украины - Белый дом

США обеспечат "свободное, мирное и суверенное будущее" для Украины - Белый дом

Ударят грозовые дожди и заморозки -5: синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды

Ударят грозовые дожди и заморозки -5: синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды

Последние новости

16:35

Крымскому мосту осталось недолго: Свитан рассказал, на что решились ВСУ

16:27

"Светит" большой штраф: в какой обуви не стоит садиться за руль автомобиля

16:27

Жир на кухне мигом растворится с помощью одного простого средства

16:25

Потребители платят больше: названы увеличивающие чек за электроэнергию устройства

16:10

Дочь Билла Гейтса случайно выдала его медицинский диагноз

Трамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 днейТрамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 дней
15:46

Враг получил задание заблокировать важный украинский плацдарм - Селезнев

15:45

Урожай будет уже летом: какие быстрорастущие фрукты можно посадить в мае

15:39

Крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда, если оставить для них один продукт

15:38

"Он говорит об этом прямо": эксперт сказал, как Трамп использует Украину против РФВидео

Реклама
15:36

Только гении найдут все 3 отличия за 15 секунд: супер-интересная головоломка

15:30

"Конные патрули возвращаются": полиция усилит контроль на набережных и в парках

15:25

Украинцам назвали тарифы на газ: кто заплатит больше в мае

15:12

Знаки, которым везет всегда и во всем: астрологи назвали ТОП-4 счастливчика

14:54

Можно ли пропускать передачи при переключении: загадка для многих водителейВидео

14:54

Советский аппарат неконтролируемо упадет на Землю: эксперт заявил об опасности

14:54

Сколько времени надо здороваться "Христос Воскрес": священник назвал точный срок

14:45

Чем отличаются 2 мужчины: от такой загадки голова будет идти кругом

14:37

Водителей Украины серьезно накажут за фары: как не попасть на штраф

14:24

ЕС и США договорились о мощном ударе по РФ за срыв мирных переговоров - СМИ

14:24

Покушение на Стерненко: стали известны детали о нападавшей

Реклама
14:18

Украинским чиновникам платят больше 300 тысяч грн: кто получает по максимуму

14:12

Остались жена и маленькая дочь: на фронте погиб известный актер

13:56

Не спешите выбрасывать: что можно сделать из старой зубной щеткиВидео

13:51

Существуют два фактора: эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в Украине

13:45

Чем лучше подкармливать помидоры после высаживания: минералы и народные способы

13:38

Когда правильно стерилизовать кошку: ветеринар назвал "золотые" правила, которые стоит знатьВидео

13:15

Украинцам могут отменить автоматическое начисление субсидий: кто в зоне рискаФото

13:13

"Очень ущемляемся": стоимость участия группы Ziferblat в Евровидении-2025

13:05

Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

12:59

Нельзя вспоминать старые обиды: какой праздник и день ангела 3 мая

12:56

Рынок удивил неожиданной тенденцией: в Украине зафиксирован валютный рекорд

12:22

Дроны атаковали воинскую часть космической разведки РФ – ЦПД

12:16

Курс доллара вырос: украинцы узнали об изменениях на межбанке и в обменниках

12:05

РФ может готовить вторжение: Коваленко указал на главный признак

11:55

ВСУ отбили штурм и "отжали" вражескую технику на ключевом направлении - ССО

11:45

"Когда разводят": Настя Каменских сделала заявление о браке с Потапом

11:19

Ударят грозовые дожди и заморозки -5: синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды

11:15

Осталось 5 километров до границ: эксперт назвал новую цель Путина на фронте

11:07

За хищение активов предприятия: в Монако задержали сына экс-главы "Мотор Сичи"

10:54

Противоречит Трампу: Вэнс сделал неутешительный прогноз о сроках завершения войны

Реклама
10:47

Молчунья Стоцкая ошеломила сходством своей дочери с путинистом Киркоровым

10:45

Можно ли на кладбище здороваться за руку: священник удивил ответомВидео

10:32

Цели изменились: CNN заявило, что Путин уже не хочет полного захвата Украины

10:22

Китайский гороскоп на завтра 3 мая: Тиграм - сплетни, Кроликам - стресс

10:17

Ненавидит: вскрылась правда про отношение Меган Маркл к королевской семье

10:04

США изменили позицию по мирным переговорам: что известно

09:59

РФ потребуются 230 лет и миллионы жертв для полного захвата Украины - Forbes

09:36

2 самых лучших способа, чем отмыть ржавчину в ванной: от пятен даже следа не останетсяВидео

09:26

Путин может отказаться от оккупированных территорий: раскрыт интересный сценарий

09:24

Леся Никитюк показалась с женихом на фоне слухов о беременности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Пасха 2025
Закуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьМожно ли брать детей на кладбищеКогда Чистый четверг в 2025 году в Украине
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять