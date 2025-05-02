Дочь Билла Гейтса случайно выдала его медицинский диагноз

Фиби Гейтс рассказала о том, с какими трудностями сталкивается из-за диагноза отца.

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Дочь миллионера назвала диагноз Билла Гейтса / Коллаж Главред, фото Instagram/thisisbillgates

Кратко:

Какой диагноз назвала дочь Билла Гейтса

Что говорил сам Билл Гейтс

Фиби Гейтс небрежно проговорилась, что у ее отца, соучредителя Microsoft Билла Гейтса, синдром Аспергера.

По данным The Daily Mail, 22-летняя студентка Стэнфорда случайно раскрылась во время гостевого выступления на популярном подкасте Call Her Daddy, ведущим которого был Алекс Купер. Во время короткого интервью, Фиби небрежно упомянула о заболевании своего отца. "Мой отец довольно неловок в общении. Он сказал, что у него, знаете ли, синдром Аспергера", — небрежно сказала она во время подкаста в среду.

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Этот небрежный комментарий сразу же вызвал удивление, поскольку сам Билл Гейтс никогда публично не подтверждал такой диагноз. Хотя он ранее признавал, что идентифицирует себя с чертами аутистического спектра, признание его дочери стало первым случаем, когда член его семьи напрямую упомянул определенное состояние.

Какой диагноз у Билла Гейтса / Фото Instagram/thisisbillgates

Слушатели быстро ухватились за замечание, которое вскоре стало вирусным в социальных сетях, вызвав споры и любопытство по поводу того, не раскрыла ли Фиби непреднамеренно личную историю болезни своего отца.

69-летний миллиардер-филантроп не отреагировал публично на это открытие. Однако в своих мемуарах 2023 года "Исходный код" Гейтс написал, что если бы он рос сегодня, у него, скорее всего, диагностировали бы расстройство аутистического спектра.

Какой диагноз у Билла Гейтса / Фото Instagram/thisisbillgates

В книге он рассказал, как в детстве ему было трудно взаимодействовать с другими людьми, и как он часто становился гиперсосредоточенным на определенных интересах — классические характеристики синдрома Аспергера, который теперь считается частью более широкого спектра аутизма.

"Я был гиперсосредоточенным ребенком. Я так терялся в том, что делал, что забывал есть", — написал Гейтс. "Вероятно, мне поставили бы диагноз сегодня, и это неплохо — это часть того, кто я есть".

Гейтс далее рассказал о том, как он осознавал, что отличается от своих сверстников, когда рос, в февральском интервью Axios. "Я всегда знал, что отличаюсь тем, что сбивает людей с толку с точки зрения моего уровня энергии и интенсивности, а также того, как я просто отвлекаюсь и изучаю вещи", — сказал он.

"И это немного сбивает с толку, когда ты ребенок, то, что ты отличаешься от других, или люди реагируют на тебя по-разному, или твои социальные навыки — ты ошибаешься в разных вещах.

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Кто такой Билл Гейтс? Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. В период с 1996 по 2007 год, с 2009 по 2016 год — самый богатый человек планеты по версии журнала Forbes, сообщает Википедия.

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