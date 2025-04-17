Бывшая жена Билла Гейтса впервые призналась, почему ушла от миллиардера

Мелинда Френч и Билл Гейтс были вместе 27 лет.

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Почему развелись Билл и Мелинда Гейтс - Френч раскрыла причину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melindafrenchgates, instagram.com/thisisbillgates

Краткое содержание:

Мелинда Френч и Билл Гейтс уже 4 года в разводе

Лишь сейчас экс-избранница миллиардера раскрыла причину их расставания

Сейчас и Билл, и Мелинда счастливы в новых отношениях

Один из создателей Microsoft, бизнес-магнат и филантроп Билл Гейтс женился на Мелинде Френч в 1994 году. Вместе пара вырастила и воспитала троих детей - Дженнифер Катарин (1996 г. р.), Рори Джона (1999 г. р.) и Фиби Адель (2002 г. р.). В мае 2021 года Билл и Мелинда сообщили о расставании после 27 лет в браке. В августе завершился бракоразводный процесс, после которого, однако, ни Гейтс, ни Френч Гейтс не обсуждали публично причины их расставания.

Первой проговорилась Мелинда - в своем недавнем интервью в The Late Show она рассказала, что это она ушла от Билла. Причиной ее решения было отсутствие доверительных отношений в их браке. "Я поняла, что для доверительных отношений, к которым я стремилась в браке, оба партнера должны быть честными друг с другом. И если вы не можете иметь близости, тогда исчезает и доверие. В результате мне пришлось уйти", - сообщила предпринимательница.

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К слову, сейчас Мелинда Френч Гейтс состоит в романтических отношениях. Ее избранником является технологический магнат Филипп Вон. За день до того, как Мелинда подтвердила их роман на том же The Late Show, издание People опубликовало снимки счастливой пары в Нью-Йорке.

Melinda French Gates Steps Out with Rumored Boyfriend Philip Vaughn as She Confirms She's in a 'Great' Romance https://t.co/e0FHd8S17Z — People (@people) April 15, 2025

Сам Билл Гейтс также не одинок. С января 2023 года он встречается с вдовой бывшего генерального директора и президента Oracle Паулой Херд, а в июле того же года пара даже умудрилась спровоцировать слухи о помолвке.

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Кто такой Билл Гейтс? Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. В период с 1996 по 2007 год, с 2009 по 2016 год — самый богатый человек планеты по версии журнала Forbes, сообщает Википедия.

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