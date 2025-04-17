Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Бывшая жена Билла Гейтса впервые призналась, почему ушла от миллиардера

Анна Подгорная
17 апреля 2025, 01:30
27
Мелинда Френч и Билл Гейтс были вместе 27 лет.
Мелинда Френч Гейтс, Билл Гейтс
Почему развелись Билл и Мелинда Гейтс - Френч раскрыла причину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melindafrenchgates, instagram.com/thisisbillgates

Краткое содержание:

  • Мелинда Френч и Билл Гейтс уже 4 года в разводе
  • Лишь сейчас экс-избранница миллиардера раскрыла причину их расставания
  • Сейчас и Билл, и Мелинда счастливы в новых отношениях

Один из создателей Microsoft, бизнес-магнат и филантроп Билл Гейтс женился на Мелинде Френч в 1994 году. Вместе пара вырастила и воспитала троих детей - Дженнифер Катарин (1996 г. р.), Рори Джона (1999 г. р.) и Фиби Адель (2002 г. р.). В мае 2021 года Билл и Мелинда сообщили о расставании после 27 лет в браке. В августе завершился бракоразводный процесс, после которого, однако, ни Гейтс, ни Френч Гейтс не обсуждали публично причины их расставания.

Первой проговорилась Мелинда - в своем недавнем интервью в The Late Show она рассказала, что это она ушла от Билла. Причиной ее решения было отсутствие доверительных отношений в их браке. "Я поняла, что для доверительных отношений, к которым я стремилась в браке, оба партнера должны быть честными друг с другом. И если вы не можете иметь близости, тогда исчезает и доверие. В результате мне пришлось уйти", - сообщила предпринимательница.

видео дня

К слову, сейчас Мелинда Френч Гейтс состоит в романтических отношениях. Ее избранником является технологический магнат Филипп Вон. За день до того, как Мелинда подтвердила их роман на том же The Late Show, издание People опубликовало снимки счастливой пары в Нью-Йорке.

Сам Билл Гейтс также не одинок. С января 2023 года он встречается с вдовой бывшего генерального директора и президента Oracle Паулой Херд, а в июле того же года пара даже умудрилась спровоцировать слухи о помолвке.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур до сих пор купается с сестрами и спит с матерью. Семейные чудачества Румер Уиллис считает абсолютной нормой.

Также американский актер Маколей Калкин признался, почему уже 30 лет не общается с отцом. Он признался, что однажды даже был готов сесть в тюрьму, лишь бы не видеться с папой.

Читайте также:

Кто такой Билл Гейтс?

Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. В период с 1996 по 2007 год, с 2009 по 2016 год — самый богатый человек планеты по версии журнала Forbes, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Билл Гейтс новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Все горит, очень много пострадавших: как выглядит Днепр после массированной атаки

Все горит, очень много пострадавших: как выглядит Днепр после массированной атаки

02:36Украина
Самому маленькому ребенку нет и года: что известно о погибших и пострадавших в Днепре

Самому маленькому ребенку нет и года: что известно о погибших и пострадавших в Днепре

01:16Украина
Продажа оружия США Украине: у Зеленского спрогнозировали решение Трампа

Продажа оружия США Украине: у Зеленского спрогнозировали решение Трампа

00:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

"До слез, но приходится расставаться": Агутин сделал очень личное признание

"До слез, но приходится расставаться": Агутин сделал очень личное признание

"Это важно для всей Украины": названы вероятные места и дата нового удара РФ

"Это важно для всей Украины": названы вероятные места и дата нового удара РФ

Чем отличаются бумажные полотенца от туалетной бумаги - секрет знают единицы

Чем отличаются бумажные полотенца от туалетной бумаги - секрет знают единицы

Уильям в бешенстве: почему поездка принца Гарри в Украину выбесила принца

Уильям в бешенстве: почему поездка принца Гарри в Украину выбесила принца

Последние новости

02:36

Все горит, очень много пострадавших: как выглядит Днепр после массированной атаки

02:24

Созданы для воспитания детей: 3 знака зодиака, которые становятся лучшими родителями

01:45

Угроза массированного удара РФ: генерал ВСУ предупредил об опасной дате

01:30

Бывшая жена Билла Гейтса впервые призналась, почему ушла от миллиардера

01:16

Самому маленькому ребенку нет и года: что известно о погибших и пострадавших в ДнепреВидео

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
01:08

Игорь Кондратюк признался, заигрывал ли с ним путинист Соседов на "Х-Факторе"

00:56

Продажа оружия США Украине: у Зеленского спрогнозировали решение Трампа

16 апреля, среда
23:50

Разведка дала наводку: в ВСУ раскрыли детали удара по бригаде ракетчиков РФ

23:21

Кейт Миддлтон рассказала, в чем находила утешение во время болезни ракомВидео

Реклама
23:05

Как сейчас выглядит младшая дочь Никитина и Горбачевой - 10-летняя СерафимаВидео

22:55

"Не оставим в покое эту сволочь": Зеленский пообещал ответ за удар РФ по Сумам

22:35

На Днепр летит "рой" беспилотников: гремят сильные взрывыВидео

22:11

"В столь любимой Незалежной": Ани Лорак больше не собираются впускать в РФ

21:59

Трамп отказал Украине и угроза удара РФ: главные новости Украины (дайджест)

21:58

Умер звезда российских криминальных сериалов

21:46

Вашингтон выводит бригады из Европы: прогноз сокращения контингента СШАВидео

21:40

Косы больше нет: Юлия Тимошенко резко перекрасилась и сменила прическуВидео

21:20

Документ могут подписать в ближайшие часы: подробности переговоров по соглашению о недрах

21:15

"Какого черта Илон там делает": Трамп сорвал брифинг Пентагона из-за участия Маска

21:03

Пара нашла собаку с запиской: то, что там было написано, трогает до слез

Реклама
20:24

Угроза на границе: РФ перебрасывает штурмовиков на два направления

20:23

Как понять, что вы не нравитесь человеку: 7 сигналов тела, которые стоит знать

19:55

Подожгли авто военных в Киеве: в столице раскрыли исполнителей приказа из сети

19:52

Как навсегда вывести голубей из сада: какие цвета они ненавидят больше всего

19:47

Ольга Сумская после спектакля попала под обстрел - детали

19:41

В МИД жестко ответили на угрозы Орбана блокировать вступление Украины в ЕС

19:39

Работают как часы: ТОП-10 б/у автомобилей до $8000, которые служат годами

19:37

Украину накрывает настоящая жара: где потеплеет до +26

19:11

Совсем не из-за восхода солнца: почему на самом деле кричат петухи по утрам

19:10

Штормит дедушку: почему Трампу давить на Украину уже бесполезно?мнение

19:00

Военное положение в Украине могут отменить раньше: в Раде назвали условие

18:59

Уильям в бешенстве: почему поездка принца Гарри в Украину выбесила принца

18:34

У него даже не было оружия: россияне жестоко убили украинского пленного

18:33

Масштабный удар по Украине на Пасху: в МИД рассказали, чего ждать украинцам

18:30

Как вас могут обмануть на СТО: ТОП-5 самых распространенных уловок механиков

18:29

Трамп отказывается продавать Украине ЗРК Patriot на $50 млрд из денег ЕС – Bild

18:22

Фехтовальщица объяснила, почему не жмет руки с представителями РФ: подробности

18:21

В МИД ответили на заявление Уиткоффа о "пяти территориях": позиция неизменна

18:10

Леся Никитюк спровоцировала слухи про тайный брак с женихом-военным

18:06

Знают лишь единицы: эксперты дали точный ответ, как часто надо стирать пижаму

Реклама
17:44

Чистый четверг 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

17:36

Пленные военные из Китая: в МИД сделали заявление об их дальнейшем будущем

16:59

Российские элиты активно получают паспорта Сербии - СМИ

16:57

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина под атакой самой мощной магнитной бури

16:50

"Это классическая российская пропаганда": Дуда раскрыл суть заявлений Кремля

16:49

Европа может нанести по Москве превентивный удар, но есть нюанс - Свитан

16:32

Регионы в обмен на мир: о чем договорились Путин и Уиткофф и чего ждать Украине

16:23

Не щиплет глаза и не содержит синтетики: как приготовить шампунь для собаки дома

16:04

Цена подскочила в два раза: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

15:54

Одна из стран ЕС на грани отмены поддержки украинских беженцев - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять