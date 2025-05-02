'Не спрячутся': Зеленский отреагировал на задержание сына экс-главы 'Мотор Сичи'

Что сказал Зеленский:
- Задержание сына экс-президента "Мотор Сичи" в Монако - сигнал, что преступники не спрячутся за границей
- Президент поблагодарил прокуроров и СБУ за эффективную работу
- Правоохранители должны уделить особое внимание таким делам и поиску присвоенных украинских средств
Задержание в Монако сына бывшего президента предприятия "Мотор Сич", которого подозревают по делу о хищении украинских активов, является сигналом другим преступникам, что они не спрячутся за границей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Глава государства поблагодарил прокуроров и следователей Службы безопасности Украины за эффективную работу в деле о хищении активов "Мотор Сичи" и незаконной продаже украинского вооружения в Россию. Именно в рамках этого расследования в Монако и был задержан один из фигурантов.
"В Монако задержали одного из подозреваемых, и важно, что это сигнал: за границей они не спрячутся. Каждый должен отвечать за то, что совершил", - подчеркнул Зеленский.
Также президент поручил руководителям правоохранительных органов усилить работу над такими делами, в частности над возвращением средств, незаконно выведенных из Украины. По словам Зеленского, этот вопрос является принципиальным.
Дело "Мотор Сичи" - что известно
Напомним, в октябре 2022 года президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали по подозрению в государственной измене. Позже были обнародованы доказательства его сотрудничества с РФ, после чего он был арестован и до сих пор находится под стражей.
В октябре 2023 года СБУ завершила расследование и передала обвинительный акт в суд в отношении Богуслаева и директора Департамента внешнеторговой деятельности компании. Богуслаеву инкриминируют коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору, содействие террористической организации и препятствование деятельности военных формирований (ст. 111-1, ст. 111-2, ст. 258-3, ст. 114-1 УК Украины).
Как сообщал Главред, 2 мая стало известно, что СБУ и Офис генпрокурора совместно с правоохранителями Франции и Монако задержали сына экс-президента "Мотор Сичи" Александра Богуслаева за присвоение и продажу активов предприятия на $650 млн. Он помог отцу незаконно завладеть акциями и легализовал средства через офшоры и элитную недвижимость в ЕС. Ему грозит до 12 лет заключения. Новое подозрение также выдвинуто Вячеславу Богуслаеву, который уже находится под стражей.
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Кто такой Вячеслав Богуслаев?
Вячеслав Александрович Богуслаев - бывший украинский пророссийский политик, был руководителем ПАО "Мотор Сич", одного из крупнейших предприятий авиадвигателестроения в Украине. До 2013 года Богуслаев возглавлял "Мотор Сич", владел значительной долей акций компании и имел влияние на развитие авиационной отрасли в Украине.
В 2022 году Богуслаев был арестован Службой безопасности Украины по подозрению в государственной измене и коллаборационной деятельности с Россией. Ему инкриминируют содействие поставке украинской авиационной продукции в Россию, которая использовалась в военных целях.
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