Цены 'кусаются': по сколько в Украине начали продавать популярную ягоду

На Закарпатье начали продавать первую местную клубнику - сезон официально стартовал.

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Первые отечественные ягоды уже на прилавках / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Коротко:

В Украине начали продавать первую местную клубнику

На рынках Закарпатья цена - 120-150 грн/кг

Средняя цена в супермаркетах - 114,21 грн/250 г

На Закарпатье уже начали продавать первую местную клубнику, что официально ознаменовало начало клубничного сезона в Украине. На рынках региона сейчас килограмм свежей ягоды стоит от 120 до 150 грн. Об этом сообщило издание Карпатский объектив.

Продавцы отмечают, что в ближайшие недели ожидается удешевление, однако дешевой ягоды не будет. По прогнозам, цены могут упасть до 80-100 грн/кг в период пикового сбора.

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"Но в разгар сезона дешевой клубники ждать не стоит. С прошлого года подорожало практически все - и энергоносители, и рассада, и удобрения. Пик сезона ожидается на конец мая-начало июня. По 10-15 грн никто ее точно продавать сейчас не будет", - говорится в сообщении.

В крупных сетях супермаркетов ситуация еще менее приятная для потребителей. Там клубника сейчас импортная - из Испании и Греции - и продается по еще более высокой цене. Обычно продукцию фасуют в небольшие упаковки по 250 граммов. Цены на импортную клубнику в украинских торговых сетях следующие:

Metro - 103,9 грн за 250 граммов;

- 103,9 грн за 250 граммов; Novus - 99,99 грн за 250 граммов;

- 99,99 грн за 250 граммов; Сильпо - 112,05 грн за 250 граммов;

- 112,05 грн за 250 граммов; МегаМаркет - 140,9 грн за 250 граммов.

Средняя цена за 250 граммов клубники по состоянию на 2 мая составляет 114,21 грн. Таким образом, в пересчете на килограмм, цены в супермаркетах достигают более 400 грн.

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Напомним, молодой картофель начнет появляться в Украине с середины мая, преимущественно импортный, а отечественный - с начала июня. По словам аналитика УКАБ Максима Гопки, сейчас килограмм стоит 100-130 грн, но с постепенным ростом предложения цена может снизиться до 40-60 грн.

Также в Украине существенно выросли цены на свинину: из-за сезона пикников, инфляции и уменьшения предложения стоимость мяса выросла на десятки гривен. Например, свиная лопатка подорожала с 190-200 до 220-240 грн/кг, а ошеек - с 260-280 до 320-345 грн/кг.

Как сообщал Главред, из-за роста предложения на фоне слабого спроса стремительно дешевеют тепличные огурцы. Сейчас их продают по 40-70 грн/кг, что на 12% дешевле, чем неделю назад, и на 29% дешевле, чем в прошлом году.

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