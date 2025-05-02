Цены 'кусаются': по сколько в Украине начали продавать популярную ягоду

Коротко:
- В Украине начали продавать первую местную клубнику
- На рынках Закарпатья цена - 120-150 грн/кг
- Средняя цена в супермаркетах - 114,21 грн/250 г
На Закарпатье уже начали продавать первую местную клубнику, что официально ознаменовало начало клубничного сезона в Украине. На рынках региона сейчас килограмм свежей ягоды стоит от 120 до 150 грн. Об этом сообщило издание Карпатский объектив.
Продавцы отмечают, что в ближайшие недели ожидается удешевление, однако дешевой ягоды не будет. По прогнозам, цены могут упасть до 80-100 грн/кг в период пикового сбора.
"Но в разгар сезона дешевой клубники ждать не стоит. С прошлого года подорожало практически все - и энергоносители, и рассада, и удобрения. Пик сезона ожидается на конец мая-начало июня. По 10-15 грн никто ее точно продавать сейчас не будет", - говорится в сообщении.
В крупных сетях супермаркетов ситуация еще менее приятная для потребителей. Там клубника сейчас импортная - из Испании и Греции - и продается по еще более высокой цене. Обычно продукцию фасуют в небольшие упаковки по 250 граммов. Цены на импортную клубнику в украинских торговых сетях следующие:
- Metro - 103,9 грн за 250 граммов;
- Novus - 99,99 грн за 250 граммов;
- Сильпо - 112,05 грн за 250 граммов;
- МегаМаркет - 140,9 грн за 250 граммов.
Средняя цена за 250 граммов клубники по состоянию на 2 мая составляет 114,21 грн. Таким образом, в пересчете на килограмм, цены в супермаркетах достигают более 400 грн.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, молодой картофель начнет появляться в Украине с середины мая, преимущественно импортный, а отечественный - с начала июня. По словам аналитика УКАБ Максима Гопки, сейчас килограмм стоит 100-130 грн, но с постепенным ростом предложения цена может снизиться до 40-60 грн.
Также в Украине существенно выросли цены на свинину: из-за сезона пикников, инфляции и уменьшения предложения стоимость мяса выросла на десятки гривен. Например, свиная лопатка подорожала с 190-200 до 220-240 грн/кг, а ошеек - с 260-280 до 320-345 грн/кг.
Как сообщал Главред, из-за роста предложения на фоне слабого спроса стремительно дешевеют тепличные огурцы. Сейчас их продают по 40-70 грн/кг, что на 12% дешевле, чем неделю назад, и на 29% дешевле, чем в прошлом году.
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Что известно о Карпатском объективе?
Карпатский объектив - это издание, которое освещает новости и события в Закарпатской области Украины. На сайте содержатся новости на разные темы, включая политику, экономику, спорт и культуру. Также есть статьи о местной истории и интервью с людьми.
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