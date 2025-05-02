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ЕС конфискует миллиарды активов РФ для компенсации западным инвесторам – СМИ

Виталий Кирсанов
2 мая 2025, 16:54
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Эти деньги принадлежат российским юридическим и физическим лицам, которые попали под санкции ЕС.
Западные инвесторы получат миллиарды от РФ
Западные инвесторы получат миллиарды от РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

Кратко:

  • Этот шаг знаменует новый уровень давления со стороны Европы
  • Выплаты инвесторам не затронут 200 млрд евро резервов центробанка РФ

Международный депозитарий Euroclear в Бельгии планирует конфисковать около 3 млрд евро замороженных российских средств и перераспределить их между западными инвесторами, которые потеряли деньги в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в пятницу, 2 мая.

"Деньги будут использованы для компенсации западным инвесторам после того, как Москва изъяла наличные, хранившиеся в России в последние месяцы, сообщили трое человек, что усилило попытки обеих сторон вернуть миллиарды средств, пострадавших от войны в Украине", – говорится в сообщении.

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С целью компенсации западным инвесторам Euroclear перераспределит между ними 3 млрд евро из пула в 10 млрд евро. Эти деньги принадлежат российским юридическим и физическим лицам, которые попали под санкции Европейского союза после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Агентство отмечает, что этот шаг знаменует новый уровень давления со стороны Европы. В прошлом Запад организовывал кредиты и выплаты Украине с процентов по замороженным российским активам, что российский лидер Владимир Путин называл "кражей".

Reuters не удалось установить, кто именно из западных инвесторов получит выгоду от выплаты. Но по информации источников, в марте Euroclear получила разрешение от Бельгии на осуществление выплат и уже уведомила клиентов о предстоящих выплатах в информационном документе от 1 апреля.

"Мы получили разрешение от нашего компетентного органа разморозить суммы компенсации и предоставить их нашим участникам", – говорится в документе.

При этом выплаты западным инвесторам не затронут более 200 млрд евро резервов российского центрального банка, которые были заморожены в ЕС, заявили два источника.

"Однако это уменьшит запасы российских активов, включающих наличные, акции и облигации, которые почти полностью хранятся в Euroclear и дают блоку рычаги влияния на Москву. Некоторые надеялись, что замороженные российские активы можно будет использовать для восстановления Украины", – пишет агентство.

Как известно, Euroclear владеет львиной долей санкционированных российских активов в Европе – более 180 млрд евро.

Судьба замороженных российских активов - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия выразила готовность разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны, но настаивает, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории. Об этом сообщает Reuters.

ЕС имеет свой весомый инструмент влияния - замороженные российские активы на сумму 200 миллиардов евро, которые могут существенно изменить ход переговоров и усилить давление на Москву. Об этом пишет Politico.

Некоторые страны ЕС вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов России. Как отмечает Politico, Европа может пойти на арест этих средств, чтобы обеспечить себе место в переговорах между США и РФ. Среди стран, которые выступают против передачи активов Киеву, называют Францию, Германию, Италию и Испанию, а также самого президента Еврокомиссии.

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Замороженные активы РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине.

В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

В конце октбяря стало известно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

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