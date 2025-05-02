Почему люди кладут лед в воду во время приготовления картофеля: ответ удивит

Вы узнаете:
- Почему лед бросают в кипящую воду
- Как избежать выкипания воды из кастрюли
Часто бывает так, что во время приготовления картофеля вода начинает выкипать из кастрюли, а уменьшение огня не помогает решить эту проблему.
Так, один пользователь на Reddit спросил, как предотвратить выкипание воды в кастрюле, и среди множества советов один пользователь предложил вариант, который поразил людей, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.
Что нужно сделать, чтобы вода из кастрюли не выкипала
В частности, один пользователь посоветовал положить кубик льда в кастрюлю.
По его словам, кубик льда может временно предотвратить выкипание воды, охлаждая ее, уменьшая скорость кипения и давая вам время отрегулировать огонь или размер кастрюли.
"Это лучше, чем пытаться вылить кипяток из кастрюли или добавить холодной воды, которая может перелиться через край кастрюли", - говорится в сообщении.
Пользователи сразу отреагировали на этот совет.
"Невероятно. Я не поверил, поэтому должен был попробовать сам", - написал один.
В то же время, другой пользователь предложил альтернативный подход, сказав: "Я наливаю немного холодной воды, когда она готова закипеть".
"Вы также можете положить деревянную ложку поверх кастрюли, и она не выкипит", - отметил еще один пользователь.
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