Почему люди кладут лед в воду во время приготовления картофеля: ответ удивит

Картофель не будет кипеть в кастрюле, если его готовить с одним продуктом.

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Лайфхак с кубиком льда / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему лед бросают в кипящую воду

Как избежать выкипания воды из кастрюли

Часто бывает так, что во время приготовления картофеля вода начинает выкипать из кастрюли, а уменьшение огня не помогает решить эту проблему.

Так, один пользователь на Reddit спросил, как предотвратить выкипание воды в кастрюле, и среди множества советов один пользователь предложил вариант, который поразил людей, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Что нужно сделать, чтобы вода из кастрюли не выкипала

В частности, один пользователь посоветовал положить кубик льда в кастрюлю.

По его словам, кубик льда может временно предотвратить выкипание воды, охлаждая ее, уменьшая скорость кипения и давая вам время отрегулировать огонь или размер кастрюли.

"Это лучше, чем пытаться вылить кипяток из кастрюли или добавить холодной воды, которая может перелиться через край кастрюли", - говорится в сообщении.

Пользователи сразу отреагировали на этот совет.

"Невероятно. Я не поверил, поэтому должен был попробовать сам", - написал один.

В то же время, другой пользователь предложил альтернативный подход, сказав: "Я наливаю немного холодной воды, когда она готова закипеть".

"Вы также можете положить деревянную ложку поверх кастрюли, и она не выкипит", - отметил еще один пользователь.

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