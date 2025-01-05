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Сколько на самом деле варить креветки: как правильно приготовить морепродукты

Сергей Кущ
5 января 2025, 19:08
61
При неправильной готовке они станут резиновыми и потеряют вкус.

Сколько на самом деле варить креветки
Сколько на самом деле варить креветки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как правильно варить замороженные креветки
  • Как и с чем подавать креветки

Креветки — это вкусный и полезный продукт, который можно быстро и легко приготовить дома. Вопрос о том, сколько варить креветки и как это делать правильно, возникает у многих.

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Главред расскажет об основных этапах приготовления креветок, чтобы блюдо получилось идеальным.

Как правильно варить замороженные креветки?

Замороженные креветки бывают двух видов: серого цвета (сырой продукт) и розового (предварительно сваренный). Перед варкой замороженные креветки нужно разморозить, хотя многие хозяйки готовят их сразу, пишет SouthernLiving. Для этого можно поместить их в холодильник на ночь или разморозить в холодной воде.

Подготовьте воду: налейте в кастрюлю достаточно воды, чтобы она полностью покрывала креветки. Добавьте соль, лавровый лист и специи по вкусу (укроп, перец, чеснок).

Доведите воду до кипения.

Положите креветки в кипящую воду.

Сколько варить замороженные креветки после закипания?

Сырые креветки (серого цвета) варятся 3-5 минут после закипания воды. Они становятся розовыми и слегка прозрачными, когда готовы.

Предварительно вареные креветки (розового цвета) готовятся всего 1-2 минуты, так как они уже прошли термическую обработку.

Не переваривайте креветки, иначе они станут резиновыми и потеряют вкус.

Как варить креветки: в кипящую воду или нет?

Лучше всего класть креветки в уже кипящую воду. Это позволяет сохранить их текстуру и вкус. Однако если вы хотите сделать бульон, используйте головы и панцири, добавив их в холодную воду, доведите до кипения и только потом добавьте очищенные креветки.

Как определить готовность креветок при варке?

Готовность креветок определяется по их цвету и форме:

  • Креветки становятся розовыми или слегка оранжевыми.
  • Хвост закручивается в кольцо.
  • Они приобретают плотную, но нежную текстуру.

Полезные советы по приготовлению креветок

Очистка креветок:

Удалите голову и ножки.

Снимите панцирь, используя ножницы или руками.

Удалите кишечную вену, сделав надрез на спинке.

Используйте головы и панцири для приготовления ароматного бульона.

Как подавать вареные креветки?

Вареные креветки имеют нейтральный вкус, который можно дополнить соусами и специями. Популярные варианты соусов:

  • Чесночный соус.
  • Айоли.
  • Сливочный или сырный соус.
  • Йогуртовый соус дзадзики.

Для приготовления соусов рекомендуется измельчать ингредиенты блендером, чтобы получить однородную текстуру.

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Какая польза от креветок?

Креветки – самый богатый продукт по содержанию кальция; отличаются повышенным содержанием витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, в том числе астаксантина; содержат йод, жирные кислоты Омега – 3 и 6.

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