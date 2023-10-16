Убираем всю гадость: как правильно чистить креветки

Таким образом, чистка креветок - это процесс, который может быть настолько простым или сложным, насколько вы сами решите.

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Как правильно чистить креветки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Чистка креветок может показаться задачей, которая требует определенных навыков и нежной заботы. Мы расскажем вам, как правильно чистить замороженные креветки и ответим на вопрос о необходимости удаления кишечной вены.

Как правильно чистить замороженные креветки?

Разморозка: Прежде чем приступить к чистке, креветки следует разморозить. Это можно сделать, оставив их в холодильнике на несколько часов или опустив в холодную воду.

Прежде чем приступить к чистке, креветки следует разморозить. Это можно сделать, оставив их в холодильнике на несколько часов или опустив в холодную воду. Удаление головы: Переломите голову креветки и аккуратно удалите ее.

Переломите голову креветки и аккуратно удалите ее. Удаление панциря: Осторожно снимите панцирь с креветки, начиная с верхней части.

Осторожно снимите панцирь с креветки, начиная с верхней части. Удаление хвоста: Отделите хвост креветки.

Нужно ли удалять кишечную вену креветки?

Кишечная вена, иногда называемая кишечником, это темная полоска, которая проходит вдоль спины креветки. Она представляет собой пищевой тракт креветки и содержит пищевые остатки. Многие люди предпочитают удалить кишечную вену, так как она может иметь неприятный вкус и текстуру.

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Для удаления кишечной вены:

Разрежьте креветку вдоль спины с ножом. Снимите кишечную вену с помощью ножа или щепки. Промойте креветку под холодной проточной водой.

Важно отметить, что несмотря на то, что некоторые предпочитают удалять кишечную вену, это необязательно и не является обязательным этапом чистки. Кишечная вена не представляет опасности для здоровья, и некоторые люди не обращают на нее внимания, оставляя ее на креветках.

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