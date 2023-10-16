Убираем всю гадость: как правильно чистить креветки

Чистка креветок может показаться задачей, которая требует определенных навыков и нежной заботы. Мы расскажем вам, как правильно чистить замороженные креветки и ответим на вопрос о необходимости удаления кишечной вены.
Как правильно чистить замороженные креветки?
- Разморозка: Прежде чем приступить к чистке, креветки следует разморозить. Это можно сделать, оставив их в холодильнике на несколько часов или опустив в холодную воду.
- Удаление головы: Переломите голову креветки и аккуратно удалите ее.
- Удаление панциря: Осторожно снимите панцирь с креветки, начиная с верхней части.
- Удаление хвоста: Отделите хвост креветки.
Нужно ли удалять кишечную вену креветки?
Кишечная вена, иногда называемая кишечником, это темная полоска, которая проходит вдоль спины креветки. Она представляет собой пищевой тракт креветки и содержит пищевые остатки. Многие люди предпочитают удалить кишечную вену, так как она может иметь неприятный вкус и текстуру.
Для удаления кишечной вены:
- Разрежьте креветку вдоль спины с ножом.
- Снимите кишечную вену с помощью ножа или щепки.
- Промойте креветку под холодной проточной водой.
Важно отметить, что несмотря на то, что некоторые предпочитают удалять кишечную вену, это необязательно и не является обязательным этапом чистки. Кишечная вена не представляет опасности для здоровья, и некоторые люди не обращают на нее внимания, оставляя ее на креветках.
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