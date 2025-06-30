Иран, который поставляет 'Шахеды' РФ, обиделся на Украину и вручил ноту протеста

Главу украинской дипмиссии в Тегеране Кирилла Позднякова вызвали в Министерство иностранных дел Ирана.

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Иран вручил Украине ноту протеста / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Что известно:

Иранский МИД вручил ноту протеста главе украинской дипломатической миссии в Тегеране

Причина - якобы необоснованные заявления некоторых украинских чиновников

Иран обвинил Украину в поддержке "военной агрессии Израиля"

Министерство иностранных дел Ирана вручило ноту протеста главе украинской дипломатической миссии в Тегеране Кириллу Позднякову. Причиной вручения ноты стали якобы необоснованные заявления некоторых украинских чиновников о войне между Израилем и Ираном. Об этом говорится в заявлении департамента МИД Ирана, передает ISNA.

Временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвал руководитель Первого Евразийского департамента Министерства иностранных дел Шахрам Фарсаи. В иранском МИД Позднякову выразили "решительный протест".

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Причиной вызова украинского дипломата стала якобы необоснованная критика украинских чиновников относительно войны между Израилем и Ираном. В то же время конкретные заявления не приводят.

Чиновник иранского МИД Шахрам Фарсаи, заявил, что украинская власть якобы "игнорирует международные юридические обязательства Украины по соблюдению принципов и целей Устава ООН, а также четырех Женевских конвенций". Он также обвинил Киев в поддержке "военной агрессии Израиля".

В ответ Кирилл Поздняков пообещал в ближайшее время передать полученную ноту протеста украинскому правительству.

Стоит заметить, что подобные обвинения со стороны иранского МИД звучат особенно цинично, учитывая, что именно Иран через Тегеран поставляет России дроны-камикадзе "Шахед", которые уже унесли жизни многих украинских военных и гражданских.

Иран vs Израиль / Инфографика: Главред

Война Израиля с Ираном - последние новости по теме

Как сообщал Главред, с 13 июня Израиль провел масштабные удары по стратегическим объектам Ирана, сосредотачиваясь преимущественно на объектах, связанных с ядерной программой. ЦАХАЛ обвиняет Тегеран в попытках создания ядерного оружия, однако иранские власти категорически это отрицают.

Также 22 июня США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по объектам в Натанзе и Исфахане. Перед ударами США предупреждали Иран, что не планируют менять власть. Власти провинции Кум подтвердили атаку по Фордо, заявив, что ядерной утечки не будет, потому что запасы урана эвакуированы.

А уже 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении перемирия между Израилем и Ираном, которое продлится 12 часов. По данным СМИ, Катар сыграл важную роль в урегулировании конфликта. Трамп сообщил, что через сутки война продолжительностью 12 дней официально завершится.

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Отношения Ирана и России и роль Тегереана в войне РФ в Украине До лета 2022 года Иран занимал позицию нейтралитета относительно войны в Украине, в какой-то степени схожую с позициями Китая и Индии.

19 июля во время визита Путина высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал агрессивные действия Кремля против Украины "превентивными мерами", прямо изменив официальную позицию на пророссийскую. На фоне вторжения РФ в Украину укрепилось экономическое сотрудничество между Ираном и Россией. Так, по данным агентства Tasnim, на начало октября экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70%. А товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40%. Обе стороны не скрывали, что это стало следствием санкций, наложенных на Россию США и ЕС. В июле 2022 года, во время визита Владимира Путина в Тегеран, между Ираном и Россией был заключен договор о стратегическом партнерстве. Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран, а российская корпорация "Газпром" инвестирует в нефтегазовый сектор Ирана 40 млрд долларов. В Россию, по его словам, будут экспортироваться иранские автомобили, запчасти и авиадетали. Кроме того, была достигнута договоренность о подписании Ираном соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Усилилось и военно-экономическое сотрудничество между странами. В мае 2023 года эксперты Института изучения войны обратили внимание на сообщения о намерении Москвы приобрести дополнительные беспилотники у Ирана - после того, как российские военные использовали для атак на украинскую инфраструктуру большинство из 400 иранских беспилотников, приобретенных с августа 2022 года. В свою очередь иранские СМИ сообщили о получении первой партии российских многоцелевых истребителей Су-35. Согласно оценке анонимного высокопоставленного чиновника Исполнительного офиса президента США, озвученной изданию The New Yorker в начале ноября 2022 года, Иран был полностью вовлечен в войну в Украине.

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