Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Иран, который поставляет "Шахеды" РФ, обиделся на Украину и вручил ноту протеста

Руслана Заклинская
30 июня 2025, 22:22
172
Главу украинской дипмиссии в Тегеране Кирилла Позднякова вызвали в Министерство иностранных дел Ирана.
Иран, который поставляет 'Шахеды' РФ, обиделся на Украину и вручил ноту протеста
Иран вручил Украине ноту протеста / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Что известно:

  • Иранский МИД вручил ноту протеста главе украинской дипломатической миссии в Тегеране
  • Причина - якобы необоснованные заявления некоторых украинских чиновников
  • Иран обвинил Украину в поддержке "военной агрессии Израиля"

Министерство иностранных дел Ирана вручило ноту протеста главе украинской дипломатической миссии в Тегеране Кириллу Позднякову. Причиной вручения ноты стали якобы необоснованные заявления некоторых украинских чиновников о войне между Израилем и Ираном. Об этом говорится в заявлении департамента МИД Ирана, передает ISNA.

Временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвал руководитель Первого Евразийского департамента Министерства иностранных дел Шахрам Фарсаи. В иранском МИД Позднякову выразили "решительный протест".

видео дня

Причиной вызова украинского дипломата стала якобы необоснованная критика украинских чиновников относительно войны между Израилем и Ираном. В то же время конкретные заявления не приводят.

Чиновник иранского МИД Шахрам Фарсаи, заявил, что украинская власть якобы "игнорирует международные юридические обязательства Украины по соблюдению принципов и целей Устава ООН, а также четырех Женевских конвенций". Он также обвинил Киев в поддержке "военной агрессии Израиля".

В ответ Кирилл Поздняков пообещал в ближайшее время передать полученную ноту протеста украинскому правительству.

Стоит заметить, что подобные обвинения со стороны иранского МИД звучат особенно цинично, учитывая, что именно Иран через Тегеран поставляет России дроны-камикадзе "Шахед", которые уже унесли жизни многих украинских военных и гражданских.

Иран, Израиль, Ближний Восток Инфографика
Иран vs Израиль / Инфографика: Главред

Война Израиля с Ираном - последние новости по теме

Как сообщал Главред, с 13 июня Израиль провел масштабные удары по стратегическим объектам Ирана, сосредотачиваясь преимущественно на объектах, связанных с ядерной программой. ЦАХАЛ обвиняет Тегеран в попытках создания ядерного оружия, однако иранские власти категорически это отрицают.

Также 22 июня США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по объектам в Натанзе и Исфахане. Перед ударами США предупреждали Иран, что не планируют менять власть. Власти провинции Кум подтвердили атаку по Фордо, заявив, что ядерной утечки не будет, потому что запасы урана эвакуированы.

А уже 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении перемирия между Израилем и Ираном, которое продлится 12 часов. По данным СМИ, Катар сыграл важную роль в урегулировании конфликта. Трамп сообщил, что через сутки война продолжительностью 12 дней официально завершится.

Читайте также:

Отношения Ирана и России и роль Тегереана в войне РФ в Украине

До лета 2022 года Иран занимал позицию нейтралитета относительно войны в Украине, в какой-то степени схожую с позициями Китая и Индии.
19 июля во время визита Путина высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал агрессивные действия Кремля против Украины "превентивными мерами", прямо изменив официальную позицию на пророссийскую.

На фоне вторжения РФ в Украину укрепилось экономическое сотрудничество между Ираном и Россией. Так, по данным агентства Tasnim, на начало октября экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70%. А товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40%. Обе стороны не скрывали, что это стало следствием санкций, наложенных на Россию США и ЕС.

В июле 2022 года, во время визита Владимира Путина в Тегеран, между Ираном и Россией был заключен договор о стратегическом партнерстве.

Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран, а российская корпорация "Газпром" инвестирует в нефтегазовый сектор Ирана 40 млрд долларов. В Россию, по его словам, будут экспортироваться иранские автомобили, запчасти и авиадетали. Кроме того, была достигнута договоренность о подписании Ираном соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

Усилилось и военно-экономическое сотрудничество между странами. В мае 2023 года эксперты Института изучения войны обратили внимание на сообщения о намерении Москвы приобрести дополнительные беспилотники у Ирана - после того, как российские военные использовали для атак на украинскую инфраструктуру большинство из 400 иранских беспилотников, приобретенных с августа 2022 года. В свою очередь иранские СМИ сообщили о получении первой партии российских многоцелевых истребителей Су-35.

Согласно оценке анонимного высокопоставленного чиновника Исполнительного офиса президента США, озвученной изданию The New Yorker в начале ноября 2022 года, Иран был полностью вовлечен в войну в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Иран МИД Украины новости Ирана
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупированный Донецк всколыхнули мощные взрывы: есть прилеты, "пылает ярко"

Оккупированный Донецк всколыхнули мощные взрывы: есть прилеты, "пылает ярко"

22:53Война
"Оруэлловская ложь": Келлог жестко поставил Пескова на место

"Оруэлловская ложь": Келлог жестко поставил Пескова на место

22:26Политика
Россия готовится увеличить количество ударов дронов - чем ответит Украина

Россия готовится увеличить количество ударов дронов - чем ответит Украина

21:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Это недопустимо": названа главная ошибка в использовании F-16 ВСУ

"Это недопустимо": названа главная ошибка в использовании F-16 ВСУ

Украина провела новую операцию "Паутина" на территории России - какие последствия

Украина провела новую операцию "Паутина" на территории России - какие последствия

Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура

Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура

3 знака зодиака испытают прилив удачи этим летом

3 знака зодиака испытают прилив удачи этим летом

ВСУ пошли на прорыв и продвинулись на 2 направлениях фронта: в ISW сообщили детали

ВСУ пошли на прорыв и продвинулись на 2 направлениях фронта: в ISW сообщили детали

Последние новости

22:53

Оккупированный Донецк всколыхнули мощные взрывы: есть прилеты, "пылает ярко"

22:42

Кабмин раскрыл, когда "минималка" пересечет отметку в 10 тысяч гривен: подробности

22:32

Набрал на долче вите: Максим Галкин ошарашил своим весом

22:26

"Оруэлловская ложь": Келлог жестко поставил Пескова на место

22:22

Иран, который поставляет "Шахеды" РФ, обиделся на Украину и вручил ноту протеста

Аномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погодыАномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погоды
21:40

Почему жители Припяти не знали, что такое дефицит: неизвестные страницы жизни городаВидео

21:23

Россия готовится увеличить количество ударов дронов - чем ответит УкраинаВидео

20:58

Почему в Японии не обращаются по имени - правила, которые удивят европейцовВидео

20:42

Почему холодная вода в жару опасна: названы напитки, которые нельзя пить летомВидео

Реклама
20:42

Путин "размечтался" об оккупации Одессы: у Зеленского раскрыли планы Украины

20:32

После слухов о романе с Налчаджиоглу: Ирина Билык отказалась от мужчин

20:09

Замороженные миллиарды РФ начинают двигаться: какую сумму Канада передала Украине

19:58

Синоптик назвал дату адской жары в Украине

19:57

Германия впервые изменила позицию по Украине в НАТО: Зеленский раскрыл детали

19:54

Как будут проходить выборы после войны - Вениславский раскрыл детали

19:52

Штрафы взлетели в 100 раз: популярное нарушение ПДД будет стоить бешеных денег

19:36

Доллар теряет позиции: чего дальше ждать украинцам и что будет с курсом валют в июле

19:22

"Влупит" +5 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде в нескольких областях

19:17

Без иллюзий: военный назвал реальные перспективы окончания войны

19:10

Приговор Путину стал ближе: почему из-за спецтрибунала бесятся даже "хорошие русские"мнение

Реклама
18:48

Россия поскандалила с давним "союзником": у Путина сделали заявление

18:42

Часть украинцев получит годовой "иммунитет" от мобилизации - Минобороны

18:22

В "Дії" появилась долгожданная услуга для водителей - детали

18:06

"Войска получили спецзадание, есть результаты": важное заявление Зеленского о фронте

17:41

Путин нацелился на Одессу: FT раскрыли, что готовит РФ и почему Запад бьет тревогу

17:40

Огурцы будут свежими и хрустящими дольше: гениальный способ храненияВидео

17:32

Война может затянуться еще на 4 года: украинский комбат о тревожном сценарии

17:18

В Румынии попал в ДТП автобус с 60 украинцами: есть погибшая и раненые

17:17

Ударит +35 градусов: стала известна дата сильной жары в Украине

17:01

Красивые украинские имена, о которых уже забыли: что они означают и как звучат сейчасВидео

16:33

В Украине разработали антидроноввые патроны: Федоров рассказал об успехе в этом деле

16:31

Евро взлетел до невиданного рекорда, доллар рванул вверх: курс валют на 1 июля

16:30

Наступление РФ захлебывается: что пошло не так и грозит ли Украине новый фронт, прогноз

16:18

ВСУ пошли вперед и выбили "элитные" части РФ: в Генштабе назвали направление

16:08

1000 дронов за ночь: украинцев предупредили об усилении опасности из-за ударов РФ

15:42

"Серая" зона на Днепропетровщине: действительно ли оккупанты прорвались в область

15:35

Как определить характер по помаде: простой психологический тест для женщин

15:24

Мастер маскировки: как Леся Никитюк скрывала беременность

15:18

С золотым пистолетом и мега-дорогими часами: сын Кадырова отгулял свадьбу

15:10

Правда ли, что наступление РФ захлебнулось – в "Хортице" дали ответ

Реклама
14:40

Почти 500 гривен за килограмм: цены на сезонную ягоду в Украине бьют все рекорды

14:31

Как узнать свою судьбу по дате рождения – пошаговая инструкция

14:22

Гигантский крокодил-долгожитель: ученых ошеломила история потомка динозавровВидео

14:17

Что нужно обязательно сделать летом с помидорами - будет девать некудаВидео

14:15

Где 4 лица: только "самые острые глаза" смогут их заметить за 5 секунд

13:33

РФ идет на прорыв и готовит новый штурм на Сумщине: названы опасные направления

13:30

Почему 1 июля нельзя устраивать громких гуляний: какой церковный праздник

13:22

Сколько раз в месяц нужно причащаться: священник дал объяснениеВидео

13:16

Пенсионеры могут получить деньги от Ощадбанка: что нужно сделать

12:48

РФ ударила по Харькову новым дроном: что о нем известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять