В Иране впервые сказали, что стало с ядерными объектами после ударов США

Пентагон пока не дает официальной оценки последствий атаки.

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Иран заявляет, что ядерные объекты "серьезно повреждены" ударами США / Коллаж: Главред, фото: leader.ir, pixabay.com

Иран официально подтвердил, что его ядерные объекты были "серьезно повреждены" в результате авиаударов США. Это первые подобные заявления Тегерана на фоне усиливающихся споров о том, насколько сильно бомбардировки повлияли на атомную программу Исламской Республики.

Как заявил спикер Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, ядерные объекты страны "сильно повреждены", пишет Bloomberg. По его словам, атаки стали не только военным актом, но и нарушением международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия.

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В то же время Пентагон пока не дает официальной оценки последствий. Однако, по данным разведки, удары могли не задеть основные элементы подземной инфраструктуры, такие как центрифуги. Это противоречит заявлениям администрации президента США Дональда Трампа, который на саммите НАТО назвал операцию "уничтожением" ядерной программы Ирана и подверг сомнению аналитику разведслужб.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что , повреждения на этом объекте могут быть "очень значительными".

Израильская комиссия по атомной энергии заявила, что удары США и Израиля существенно отложили возможности Ирана по созданию ядерного оружия, по меньшей мере, на несколько лет.

Тем временем президент США Дональд Трамп анонсировал "важную пресс-конференцию" об американских ударах по Ирану. Она состоится 26 июня.

"Министр обороны (войны!) Пит Хегсет проведет важную пресс-конференцию в Пентагоне, чтобы отстоять достоинство наших великих американских пилотов", - написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Он снова обвинил издания CNN и The Failing New York Times в том, что те распространили фейковые новости о том, что якобы ядерная программа Ирана не была полностью уничтожена.

Скриншот Truth Social

Удары США по Ирану

В ночь на 22 июня стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и в Фордо.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США пока не готовят новых операций против Ирана. Также он сказал, что в течение еще нескольких дней никто не будет знать, переместил ли Иран часть своих ядерных материалов до ударом Америки.

Секретный ядерный объект Ирана / Инфографика: Главред

Телеканал CNN опубликовал статью со ссылкой на американскую разведку о том, что военные удары США по трем ядерным объектам Ирана в прошлые выходные не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад.

Удары якобы серьезно повредили только надземные сооружения, в частности энергетическую инфраструктуру объектов и здания, которые использовались для преобразования урана в материал для изготовления бомб.

Тем временем президент Трамп в воскресенье намекнул на возможность смены власти в Иране.

24 июня президент США Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном. Глава Белого дома выразил надежду, что оно станет постоянным. По данным СМИ, важную роль в урегулировании сыграл Катар.

Позже Трамп заявил, что и Израиль, и Иран нарушили условия прекращения огня, осуществив атаки после крайнего срока прекращения боевых действий, установленного 24 июня.

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