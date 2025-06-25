"Неприятные звоночки": как Трамп будет действовать в отношении РФ после Ирана

Американцы и дальше будут давить на Россию.

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Тарас Загородний спогнозировал действия Трампа в отношении РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний спрогнозировал действия президента США Дональда Трампа в отношении России.

По его словам, глава Белого дома уже действует жестко.

"США сейчас обрубают щупальца России, а заодно и Китаю. Ведь Иран и Беларусь – это щупальца России. Келлог (советник Трампа Кит Келлог, - ред.), который на днях приезжал в Беларусь, думаю, объяснил "политику партий" и рассказал, что бывает с теми, кто отклоняется от этой политики. При этом одновременно идет воздействие на Китай со стороны США", - сказал Загородний в интервью Главреду.

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Эксперт прогнозирует, что американцы и дальше будут давить на Россию.

"Когда США ударили по Ирану своими бункерными бомбами, это произвело очень неприятное и сильное впечатление на Россию. Залетели F-35, но российская ПВО, которая стоит в Иране, их даже не заметила. Отбомбился В-2 – и ничего, тоже даже не заметили. Все это крайне неприятные звоночки для России – звоночки о том, что это может произойти и с ней", - сказал Загородний.

Как писал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар не исключает, что Россия может "кинуть" своего союзника, то есть Иран, если президент США Дональд Трамп пообещает ей "принести на блюдечке" Украину. По мнению Гончара, такой сценарий имеет высокую степень вероятности.

Сам Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин предлагал ему помощь в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Однако предложение было отвергнуто.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов не исключает, что "сделка с Россией", о которой так много говорил Трамп, могла сводиться к размену Ирана на Украину.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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