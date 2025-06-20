Трамп и Путин заключили сделку, Украину "разменяли": появился мрачный прогноз

Олег Жданов считает, что "сделка" Дональда Трампа и Владимира Путина уже состоялась.

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Дональд Трамп и Владимир Путин заключили сделку, считает Олег Жданов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН, сайт Кремля

Важное из заявлений Жданова:

Трамп дал понять, что ему плевать на удары по Украине

"Сделка" могла сводиться к размену Ирана на Украину

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вялую реакцию президента США Дональда Трампа на последние массированные обстрелы РФ территории Украины.

"Реакцию мы уже увидели: легкая ухмылка Трампа и фраза "я посмотрю". Трампа словили на трапе самолета и спросили его об этой атаке. Складывается впечатление, что Путин провел разъяснительную работу и рассказал Трампу, как нужно реагировать на удары по Украине. Вот Трамп и отреагировал: он дал понять, что ему все равно", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт не исключил, что "сделка с Россией", о которой так много говорил Трамп, могла сводиться к размену Ирана на Украину.

"Да. Это и была "сделка", - уверен собеседник.

Он также утвердительно ответил на вопрос о том, что эта "сделка" Трампа и Путина уже состоялась.

"Да, она состоялась. Более того, Трамп даже хотел легализовать Путина на международной арене, назначив его переговорщиком между Ираном и Израилем. Однако Мерц сказал, что это уже перебор. Собственно, поэтому Трамп и обиделся, поругался с европейцами, хлопнул дверью и уехал досрочно с саммита", - добавил Жданов.

Ранее сообщалось, что США свернули важную группу, которая должна была ускорять мирные переговоры. Жесткое давление на Россию оказалось неинтересным для главы США.

Напомним, ранее Путин назвал сроки нового раунда переговоров. После 22 июня российская делегация якобы готова к новой встрече с украинской стороной.

Как писал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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