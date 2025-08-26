Когда закончится война России против Украины - в МИД назвали четкие сроки

Сибига заявил, что Украина решительно настроена положить конец агрессии России уже в этом году и активно работает над будущими гарантиями безопасности.

Украина настроена остановить российскую агрессию до конца года

Какие гарантии безопасности должна получить Украина

Война страны-агрессора России против Украины может закончиться уже в этом году. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции в Одессе во вторник 28 августа, передает УНН.

Он отметил, что одним из ключевых вопросов, которые обсуждались с представителями Бельгии, Люксембурга и Нидерландов, стали мирные усилия, направленные на достижение справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира для Украины, а также взаимодействие с США. Министр добавил, что проинформировал партнеров об оценках украинской стороны относительно встречи Зеленского с Трампом и дальнейшие планы действий в этом направлении.

"Украинская сторона решительно настроена положить конец российской агрессии в этом году", - сказал Сибига.

Какие гарантии безопасности должна получить Украина

Сибига также сообщил, что подготовка будущих гарантий безопасности для Украины уже началась - советники по национальной безопасности провели несколько встреч для проработки конкретных деталей.

Министр иностранных дел подчеркнул, что для Украины важно достигать быстрых результатов в этом процессе. Он отметил, что подготовка гарантий является сложной и многомерной, охватывая военный, политико-дипломатический и юридический аспекты.

"После встреч в Вашингтоне созданы соответствующие переговорные команды. Если говорить о военном элементе, наверное, наиболее важном и фундаментальном, то на уровне советников по вопросам национальной безопасности этот процесс начался, и состоялось уже несколько встреч по наработке конкретики относительно будущих гарантий безопасности", - сказал Сибига, передает Укринформ.

Сибига отметил, что гарантии безопасности должны быть закреплены на юридически обязывающем уровне.

По его словам, это принципиальный и фундаментальный вопрос, ведь речь идет о вкладе в формирование будущей стабильной системы безопасности не только для Европы, но и для Индо-Тихоокеанского региона, безопасность которых тесно связана.

Когда может закончиться война России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак считает, что в ближайшие два-три месяца подписания мирного соглашения не произойдет. По его мнению, все зависит от ситуации на фронте, где для России пока нет безвыходного положения.

"Если бы россияне оказались в ситуации, когда ни шагу вперед, ни шагу назад, тогда вероятность была бы большой. Но пока есть продвижение, люди идут на фронт, а экономика позволяет воевать, они будут наступать", - сказал Ступак в интервью Главреду.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть четкими, юридически обязывающими и действенными.

Военный аналитик и майор запаса Алексей Гетьман высказался о потенциальном участии Китая в миротворческой миссии в Украине, подчеркнув, что важно избежать любой поддержки России со стороны китайских сил.

Бывший министр иностранных дел, дипломат и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко прокомментировал, каким практическим содержанием могут быть наполнены эти гарантии безопасности.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

