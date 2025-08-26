Укр
Любимый овощ украинцев стремительно дешевеет - цены упали на 24%

Руслана Заклинская
26 августа 2025, 16:49
Низкие цены на овощ прогнозируют только в начале сезона сбора урожая, далее возможно подорожание.
В Украине резко подешевел молодой картофель / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • В Украине почти на 7 грн/кг подешевел молодой картофель
  • В октябре стоимость может упасть до 10 грн/кг
  • Низкие цены будут только в начале осени, далее ожидается подорожание

Молодой картофель в Украине резко подешевел. Если еще в июле средняя цена овоща превышала 28 грн за килограмм, то сейчас в крупных торговых сетях она составляет около 21,61 грн/кг. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Сейчас крупные сети супермаркетов продают молодой картофель в среднем по 21,61 грн за килограмм, что почти на 7 грн меньше, чем средняя цена в июле. Эксперты отмечают, что тенденция к снижению цен, вероятно, продолжится, и уже в октябре молодой картофель может стоить около 10 грн/кг.

По данным Украинской ассоциации картофелеводов, в 2025 году некоторые хозяйства увеличили объемы производства картофеля вдвое. Это может создать избыточное предложение на рынке, что также повлияет на снижение цен.

Что касается актуальных розничных цен в супермаркетах, по данным Минфина, молодой картофель сейчас продается в диапазоне 16,02-27,2 грн/кг. В частности, в сети Metro овощ продают по 16,02 грн/кг, а в Auchan - 27,2 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что будет с ценами на картофель осенью

Впрочем, как отметил коммерческий директор компании "Ван Дайк Техникс" Андрей Марущак такая низкая цена будет только в начале сезона сбора урожая. По его словам, дальше стоит ожидать подорожания.

"Цен, к которым мы привыкли, когда картофель по 5 грн, - их уже не будет. Картофель уже никогда не будет таким дешевым, но я думаю, что 10 грн за килограмм - такую цену мы сможем увидеть. Но только в начале сезона - в октябре", - рассказал специалист в комментарии AgroReview.

Цены на продукты - новости Украины

Как сообщал Главред, в Украине третью неделю подряд растут цены на голубику из-за сокращения предложения и высокого спроса. Ранние и средние сорта сезона уже проданы, а садоводы, которые продают поздние сорта, повысили цены.

Также за последний месяц цены на мороженую рыбу выросли на 0,8% и сейчас составляют в среднем 198,43 грн/кг. В годовом измерении, по сравнению с июлем прошлого года, подорожание составило около 14%.

В то же время ситуация с фруктами совсем другая: цены на яблоки нового урожая стремительно снижаются. Сейчас фермеры реализуют плоды в диапазоне 35-45 грн/кг.

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картофель продукты питания цены на продукты молодой картофель новости Украины





