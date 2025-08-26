С сентября в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: что известно

Больше всего изменения повлияют на тарифы в трех областях Украины.

Электроэнергия для региональных операторов может подорожать уже осенью / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основное:

НКРЭКУ планирует повысить тарифы на электроэнергию для ОСР

Наиболее ощутимым будет подорожание для трех региональных операторов

Тариф для населения останется на уровне 4,32 гривен

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг анонсировала пересмотр тарифов на электроэнергию, которые могут вырасти для операторов систем распределения уже с 1 сентября 2025 года.

Как сообщает ExPro, повышение тарифов необходимо для погашения долгов перед НЭК "Укрэнерго" и привлечения дополнительных средств для подготовки к новому отопительному сезону.

Предварительные расчеты указывают на то, что повышение стоимости электроэнергии может быть ощутимым для потребителей первого класса напряжения на 14%, а второго класса напряжения - на 23%.

Наибольшее подорожание ожидает компании "Ривнеоблэнерго", "Кировоградоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго". А вот наименее ощутимыми изменения будут для Черниговской, Львовской и Черкасской областей.

Каким будет тариф для населения

Для бытовых потребителей с 1 сентября тариф на электроэнергию будет составлять 4,32 грн/кВт-ч, что не отличается от предварительно установленного из-за продления правительством действия ПСО до конца октября.

Экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

Возможно ли повышение тарифа на электроэнергию для населения

Недавно директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что пока нет экономических оснований для повышения цен, хотя в перспективе они могут немного вырасти, чтобы сравняться с тарифами для бизнеса.

Коммунальные тарифы в Украине - последние новости

Недавно нардеп Сергей Нагорняк рассказал, что цены на воду в Украине могут вырасти в несколько раз в 2026 году. Повышение тарифов связано с тем, что водоканалы работают в минус.

Ранее сообщалось, что действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и поставку горячей воды пересматривать не будут. Однако предполагается, что уже в 2026 году из-за сложной ситуации в энергетике тарифы будут постепенно повышать.

Напомним, Главред писал, что стоимость газа для населения в Украине останется стабильной как минимум до апреля следующего года, однако сумма в платежках будет отличаться в зависимости от региона.

Об источнике: ExPro ExPro - ведущая консалтинговая компания, которая держит в фокусе развитие нефтегазовой и энергетической отраслей Украины. Компания оперативно освещает наиболее важные события на рынках, включая широкое освещение новостей операционной деятельности государственных и частных компаний, охватывающих сегменты добычи, транспортировки, переработки и выполняющих экспортно-импортные операции на рынке торговли углеводородами, а также профессионально освещает ключевые события на рынках электроэнергии: генерации, поставок, потребления и госрегулирования.

