С сентября в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: что известно

Основное:
- НКРЭКУ планирует повысить тарифы на электроэнергию для ОСР
- Наиболее ощутимым будет подорожание для трех региональных операторов
- Тариф для населения останется на уровне 4,32 гривен
Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг анонсировала пересмотр тарифов на электроэнергию, которые могут вырасти для операторов систем распределения уже с 1 сентября 2025 года.
Как сообщает ExPro, повышение тарифов необходимо для погашения долгов перед НЭК "Укрэнерго" и привлечения дополнительных средств для подготовки к новому отопительному сезону.
Предварительные расчеты указывают на то, что повышение стоимости электроэнергии может быть ощутимым для потребителей первого класса напряжения на 14%, а второго класса напряжения - на 23%.
Наибольшее подорожание ожидает компании "Ривнеоблэнерго", "Кировоградоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго". А вот наименее ощутимыми изменения будут для Черниговской, Львовской и Черкасской областей.
Каким будет тариф для населения
Для бытовых потребителей с 1 сентября тариф на электроэнергию будет составлять 4,32 грн/кВт-ч, что не отличается от предварительно установленного из-за продления правительством действия ПСО до конца октября.
Возможно ли повышение тарифа на электроэнергию для населения
Недавно директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что пока нет экономических оснований для повышения цен, хотя в перспективе они могут немного вырасти, чтобы сравняться с тарифами для бизнеса.
Коммунальные тарифы в Украине - последние новости
Недавно нардеп Сергей Нагорняк рассказал, что цены на воду в Украине могут вырасти в несколько раз в 2026 году. Повышение тарифов связано с тем, что водоканалы работают в минус.
Ранее сообщалось, что действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и поставку горячей воды пересматривать не будут. Однако предполагается, что уже в 2026 году из-за сложной ситуации в энергетике тарифы будут постепенно повышать.
Напомним, Главред писал, что стоимость газа для населения в Украине останется стабильной как минимум до апреля следующего года, однако сумма в платежках будет отличаться в зависимости от региона.
Об источнике: ExPro
ExPro - ведущая консалтинговая компания, которая держит в фокусе развитие нефтегазовой и энергетической отраслей Украины. Компания оперативно освещает наиболее важные события на рынках, включая широкое освещение новостей операционной деятельности государственных и частных компаний, охватывающих сегменты добычи, транспортировки, переработки и выполняющих экспортно-импортные операции на рынке торговли углеводородами, а также профессионально освещает ключевые события на рынках электроэнергии: генерации, поставок, потребления и госрегулирования.
