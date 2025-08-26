Блокирование помощи украинцам: Польша рискует завалить свою же экономику

Поляки рискуют потерять сотни тысяч работников из-за новой политики Навроцкого, говорят аналитики.

Президент Польши заблокировал поправку о помощи украинским беженцам / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, ua.depositphotos.com

Что известно:

Президент Навроцкий наложил вето на поправку к закону о помощи украинским беженцам

Это может нанести удар по экономике Польши из-за необходимости срочной легализации сотен тысяч людей

Новый президент Польши Кароль Навроцкий отказался подписать поправку к закону, которая предусматривала расширение помощи украинским беженцам. По его словам, право на польскую систему здравоохранения должны иметь только те граждане Украины, которые работают и активно интегрируются в общество. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные портала Gremi Personal.

По состоянию на 30 июня 2025 года почти миллион украинцев находились в Польше под временной защитой (статус UKR), что составляет 23% от всех беженцев в ЕС. При этом 78% из них официально трудоустроены, тогда как 22% наиболее уязвимые категории, которые рискуют остаться без доступа к медицинской помощи.

Директор компании Юрий Григоренко заявил, что решение президента стало неожиданностью, ведь во время избирательной кампании Навроцкий не высказывался против поддержки украинцев. Особенно под ударом оказываются женщины с детьми, которые не имеют работы и не могут воспользоваться страховыми полисами мужчин, остающихся в Украине.

Григоренко отметил, что украинцы существенно поддерживают польскую экономику: более 800 тысяч человек официально платят взносы в ZUS, составляя две трети всех иностранных работников страны. В то же время новая политика ставит под угрозу систему социальной защиты беженцев.

По его словам, если с 1 октября специальный закон так и не вступит в силу, сотни тысяч украинцев будут вынуждены срочно легализовать свое пребывание по старым правилам, что может стать серьезным ударом по польскому рынку труда и экономике.

Ветирование законопроекта о помощи украинцам в Польше

Как писал Главред, накануне глава Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи украинцам. По его словам, социальные выплаты, в частности 800+, должны получать только те украинцы, которые берут на себя обязательства работать в Польше. То же самое касается здравоохранения.

Вице-премьер Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что таким решением новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину". Как оказалось, ветирование законопроекта о помощи украинцам останавливает финансирование Варшавой терминалов Starlink в Украине.

Директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач недавно объяснил, как новый курс Польши может ударить по Украине и ЕС. Он считает, что последствия, как положительные, так и отрицательные, будут зависеть от развития событий в Европейском Союзе и от позиции Варшавы относительно давних исторических споров.

О персоне: Кароль Навроцкий Кароль Тадеуш Навроцкий (пол. Karol Tadeusz Nawrocki; род. 3 марта 1983) - новоизбранный президент Польши, польский историк, общественный и политический деятель и деятель местного самоуправления. С 2021 года возглавляет Институт национальной памяти. Он считает себя "гражданским кандидатом", который положит конец "польско-польской войне". Заявил, что готов поддержать "любое польское правительство, которое требует эксгумации польских жертв на Волыни", а вопрос истории и социальной ответственности называет своими "разграничительными линиями". Осуждает попытки преуменьшить последствия Волынской трагедии для улучшения польско-украинских отношений. Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО или Евросоюзе, пока страна не признает ответственности за геноцид поляков на Волыни. Некоторые СМИ характеризуют его позицию как антиукраинскую. Поддерживает завершение российско-украинской войны мирным соглашением, но утверждает, что вопрос территориальных уступок должно решать европейское сообщество, а также сама Украина. Также решительно выступает против России, утверждая, что она "является империалистической по своей основе, независимо от того, это белый террор, красный террор или современный террор", сообщает Википедия.

