Блокирование помощи украинцам: Польша рискует завалить свою же экономику

Даяна Швец
26 августа 2025, 12:32
168
Поляки рискуют потерять сотни тысяч работников из-за новой политики Навроцкого, говорят аналитики.
Блокирование помощи украинцам: Польша рискует завалить свою же экономику
Президент Польши заблокировал поправку о помощи украинским беженцам / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • Президент Навроцкий наложил вето на поправку к закону о помощи украинским беженцам
  • Это может нанести удар по экономике Польши из-за необходимости срочной легализации сотен тысяч людей

Новый президент Польши Кароль Навроцкий отказался подписать поправку к закону, которая предусматривала расширение помощи украинским беженцам. По его словам, право на польскую систему здравоохранения должны иметь только те граждане Украины, которые работают и активно интегрируются в общество. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные портала Gremi Personal.

По состоянию на 30 июня 2025 года почти миллион украинцев находились в Польше под временной защитой (статус UKR), что составляет 23% от всех беженцев в ЕС. При этом 78% из них официально трудоустроены, тогда как 22% наиболее уязвимые категории, которые рискуют остаться без доступа к медицинской помощи.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Директор компании Юрий Григоренко заявил, что решение президента стало неожиданностью, ведь во время избирательной кампании Навроцкий не высказывался против поддержки украинцев. Особенно под ударом оказываются женщины с детьми, которые не имеют работы и не могут воспользоваться страховыми полисами мужчин, остающихся в Украине.

Григоренко отметил, что украинцы существенно поддерживают польскую экономику: более 800 тысяч человек официально платят взносы в ZUS, составляя две трети всех иностранных работников страны. В то же время новая политика ставит под угрозу систему социальной защиты беженцев.

По его словам, если с 1 октября специальный закон так и не вступит в силу, сотни тысяч украинцев будут вынуждены срочно легализовать свое пребывание по старым правилам, что может стать серьезным ударом по польскому рынку труда и экономике.

Ветирование законопроекта о помощи украинцам в Польше

Как писал Главред, накануне глава Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи украинцам. По его словам, социальные выплаты, в частности 800+, должны получать только те украинцы, которые берут на себя обязательства работать в Польше. То же самое касается здравоохранения.

Вице-премьер Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что таким решением новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину". Как оказалось, ветирование законопроекта о помощи украинцам останавливает финансирование Варшавой терминалов Starlink в Украине.

Директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач недавно объяснил, как новый курс Польши может ударить по Украине и ЕС. Он считает, что последствия, как положительные, так и отрицательные, будут зависеть от развития событий в Европейском Союзе и от позиции Варшавы относительно давних исторических споров.

О персоне: Кароль Навроцкий

Кароль Тадеуш Навроцкий (пол. Karol Tadeusz Nawrocki; род. 3 марта 1983) - новоизбранный президент Польши, польский историк, общественный и политический деятель и деятель местного самоуправления. С 2021 года возглавляет Институт национальной памяти.

Он считает себя "гражданским кандидатом", который положит конец "польско-польской войне". Заявил, что готов поддержать "любое польское правительство, которое требует эксгумации польских жертв на Волыни", а вопрос истории и социальной ответственности называет своими "разграничительными линиями".

Осуждает попытки преуменьшить последствия Волынской трагедии для улучшения польско-украинских отношений. Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО или Евросоюзе, пока страна не признает ответственности за геноцид поляков на Волыни. Некоторые СМИ характеризуют его позицию как антиукраинскую.

Поддерживает завершение российско-украинской войны мирным соглашением, но утверждает, что вопрос территориальных уступок должно решать европейское сообщество, а также сама Украина. Также решительно выступает против России, утверждая, что она "является империалистической по своей основе, независимо от того, это белый террор, красный террор или современный террор", сообщает Википедия.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
03:55

ТОП-6 суперспособностей: почему интроверты имеют преимущество над экстравертами

03:36

На какие лекарства кофе влияет негативно: неожиданный ответ ученых

