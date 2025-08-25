Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

Юрий Берендий
25 августа 2025, 15:43обновлено 25 августа, 16:15
614
Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинцам, что привело к фактическому отключению Украины от терминалов Starlink.
'Предательство Украины': новый президент Польши сделал скандальный 'подарок Путину'
Новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину" / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

  • Ветирование законопроекта о помощи украинцам останавливает финансирование Варшавой терминалов Starlink в Украине
  • Министр цифровизации Польши назвал такие действия президента республики "подарком для Путина"

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, касающийся помощи украинским гражданам. В результате этого решения Украина фактически потеряла доступ к терминалам Starlink, которые финансировала Варшава. Об этом в заметке в соцсети X сообщил вице-премьер Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.

По словам чиновника, президентское вето имеет слепой характер, ведь оно приводит к отключению интернета в Украине. Это означает прекращение работы Starlink, который Польша предоставляла украинской стороне во время войны, а также завершение поддержки хранения данных украинских госструктур в безопасных условиях.

видео дня

"Я не представляю лучшего подарка для войск Путина, чем отключение Украины от Интернета, о чем только что решил президент. Господин президент, вы должны прекратить слепо наносить удары по правительству во имя политической борьбы. Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогаете России. Одни скажут "Позор", другие - "Предательство соседа"!", - резюмировал он.

Что этому предшествовало

Как писал Главред, 25 августа новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, предусматривавший помощь украинским гражданам. Об этом сообщает INTERIA.PL.

Он подчеркнул, что придерживается позиции, согласно которой выплаты "800 плюс" должны получать только те украинцы, которые обязуются работать в Польше, и то же касается доступа к медицинским услугам.

По его убеждению, в этом вопросе следует обеспечить принцип социальной справедливости, чтобы поляки находились в одинаковых условиях с украинцами.

"Для меня это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", - добавил президент.

Как отключение Starlink повлияет на ситуацию на фронте

Не секрет, что отключение Starlink существенно подорвало бы возможности ВСУ вести боевые действия, ведь эта система имеет ключевое значение для современных военных операций Украины. Об этом заявил во время чата на Главреде директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины имеют критическую зависимость от Starlink, владельцем и руководителем которого является Илон Маск. При этом расходы за услуги спутниковой связи и интернета покрывает правительство США.

"Не секрет, что наши Вооруженные силы пользуются именно этим и на линии фронта, и перед ней. Лишение такой связи было бы для нас критическим", - заявил он.

Политика Навроцкого в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Польше все больше растут сомнения относительно вступления Украины в ЕС. Избрание Кароля Навроцкого президентом страны стало сигналом усиления беспокойств части польского общества относительно евроинтеграции восточного соседа, пишет Le Monde.

По словам исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача, политический раскол в Польше между проевропейским правительством Дональда Туска и потенциально прореспубликанским президентом может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для Украины. Все будет зависеть от динамики событий в самом ЕС и от позиции Варшавы по историческим спорам.

16 июня 2025 года новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий поблагодарил Владимира Зеленского за поздравления с победой на выборах и заявил о надежде на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Польши Польша Кароль Навроцкий
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

15:43Мир
У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условие

У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условие

15:05Украина
РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

14:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Последние новости

16:01

Кошка схитрила, выполняя советы ветеринара, и стала звездой в Сети

15:52

Что означает белый треугольник на дороге: необычный знак сбил с толку водителейВидео

15:49

Подрыв Каховской ГЭС: какая угроза начала "выбрасываться" на земли Украины

15:43

"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

15:39

Как правильно чистить лук: шеф-повар рассказал хитрость, о которой знают единицы

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
15:31

Трамп и Путин провели переговоры о "новом мировом порядке": что ждет Украину

15:06

Тайна бывшей Путина раскрыта: что скрывает экс-супруга диктатора

15:05

У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условиеВидео

14:53

РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

Реклама
14:17

"Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

14:05

"Будем иметь базовый план": Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

13:58

Резкий скачок вниз: в Украине обвалились цены на базовые продукты

13:51

"Далеко не заедем": экс-глава МИД о мрачном прогнозе насчет гарантий для УкраиныВидео

13:48

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержаласьВидео

13:40

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

13:35

Знают лишь единицы: какая привычка буквально "убивает" батарею смартфона

13:26

"На псячьем": Лилия Подкопаева раскрыла правду о куме Ани Лорак

12:51

Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

12:49

Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину

12:49

"Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова

Реклама
12:38

Негативная энергетика: какие вещи из секонд-хенда "высасывают" деньги из дома

12:17

Будет самый холодный день: украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату

12:13

Когда ждать ракетного удара: РФ запускает "Калибры" по Украине почти по расписанию

12:06

"Продажная": Настю Каменских разоблачили за отвратительный поступок

11:58

Как очистить микроволновку лишь за 5 минут: дешевый, но очень эффективный способВидео

11:52

Цены подскочили на 53% за год: в Украине рекордно подорожала любимая ягода

11:36

Шабунин скрыл дом в США стоимостью более 1 млн долларов, - СМИ

11:24

Китайский гороскоп на завтра 26 августа: Быкам - обиды, Драконам - страх

11:20

Уже в сентябре украинцам "прилетит" прибавка к пенсии: кому и сколько начислят

11:15

4 ядовитых продукта, которые мы едим каждый день: мало кто об этом догадываетсяВидео

11:12

Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа

10:56

Длинный Нептун бьет на 1000 км: первые кадры новой украинской крылатой ракеты

10:49

Львов замерз: градусники показали экстремальный минимум

10:48

Какие вещи покойного не стоит оставлять дома - приметы и мнение священниковВидео

09:57

"Украина сама вредит": Словакия угрожает перекрыть Киеву поставки дизеля

09:54

Что с собой делает предательница Ани Лорак на самом деле - детали

09:34

Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

09:26

В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за "колоссальных угроз" - СМИ

09:05

"Немало активов на оккупированных территориях": вскрылась правда о Софии Ротару

09:01

Москва отвергла мирные инициативы Трампа: Лавров озвучил требования Путина

Реклама
09:00

Новый учебный год, выплаты учителям и повестки под камеру: что изменится для украинцев с 1 сентября

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 августа (обновляется)

08:44

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

08:24

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Гороскоп на завтра 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

07:26

Около 30 стран готовы поддержать Украину: Германия настаивает на расширении гарантий

06:45

Около 10 "прилетов", горят дома: РФ нанесла массированный удар дронами по Сумщине

06:10

Бои за Доброполье: россияне меняют тактику, ВСУ сорвали политическую составляющую наступления врагамнение

05:55

Мощный шторм накрыл страну: когда закончится магнитная буря

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 3 секунды найти букву V

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять