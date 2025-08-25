'Предательство Украины': новый президент Польши сделал скандальный 'подарок Путину'

Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинцам, что привело к фактическому отключению Украины от терминалов Starlink.

Новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину" / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Ветирование законопроекта о помощи украинцам останавливает финансирование Варшавой терминалов Starlink в Украине

Министр цифровизации Польши назвал такие действия президента республики "подарком для Путина"

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, касающийся помощи украинским гражданам. В результате этого решения Украина фактически потеряла доступ к терминалам Starlink, которые финансировала Варшава. Об этом в заметке в соцсети X сообщил вице-премьер Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.

По словам чиновника, президентское вето имеет слепой характер, ведь оно приводит к отключению интернета в Украине. Это означает прекращение работы Starlink, который Польша предоставляла украинской стороне во время войны, а также завершение поддержки хранения данных украинских госструктур в безопасных условиях.

"Я не представляю лучшего подарка для войск Путина, чем отключение Украины от Интернета, о чем только что решил президент. Господин президент, вы должны прекратить слепо наносить удары по правительству во имя политической борьбы. Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогаете России. Одни скажут "Позор", другие - "Предательство соседа"!", - резюмировал он.

Что этому предшествовало

Как писал Главред, 25 августа новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, предусматривавший помощь украинским гражданам. Об этом сообщает INTERIA.PL.

Он подчеркнул, что придерживается позиции, согласно которой выплаты "800 плюс" должны получать только те украинцы, которые обязуются работать в Польше, и то же касается доступа к медицинским услугам.

По его убеждению, в этом вопросе следует обеспечить принцип социальной справедливости, чтобы поляки находились в одинаковых условиях с украинцами.

"Для меня это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", - добавил президент.

Как отключение Starlink повлияет на ситуацию на фронте

Не секрет, что отключение Starlink существенно подорвало бы возможности ВСУ вести боевые действия, ведь эта система имеет ключевое значение для современных военных операций Украины. Об этом заявил во время чата на Главреде директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины имеют критическую зависимость от Starlink, владельцем и руководителем которого является Илон Маск. При этом расходы за услуги спутниковой связи и интернета покрывает правительство США.

"Не секрет, что наши Вооруженные силы пользуются именно этим и на линии фронта, и перед ней. Лишение такой связи было бы для нас критическим", - заявил он.

Политика Навроцкого в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Польше все больше растут сомнения относительно вступления Украины в ЕС. Избрание Кароля Навроцкого президентом страны стало сигналом усиления беспокойств части польского общества относительно евроинтеграции восточного соседа, пишет Le Monde.

По словам исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача, политический раскол в Польше между проевропейским правительством Дональда Туска и потенциально прореспубликанским президентом может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для Украины. Все будет зависеть от динамики событий в самом ЕС и от позиции Варшавы по историческим спорам.

16 июня 2025 года новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий поблагодарил Владимира Зеленского за поздравления с победой на выборах и заявил о надежде на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами.

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

