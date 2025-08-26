Укр
Доллар и евро рванули в крутое пике: новый курс валют на 27 августа

Мария Николишин
26 августа 2025, 16:39
205
По сравнению с одной валютой гривна выросла на 20 копеек.
Доллар и евро рванули в крутое пике: новый курс валют на 27 августа
Курс валют на среду / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют 27 августа
  • На сколько укрепилась гривна

В НБУ установили новый официальный курс валют на среду, 27 августа. Известно, что гривне удалось укрепиться. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Так, курс доллара к гривне в среду будет на уровне 41,40 гривни за доллар. Украинская валюта укрепилась на 3 копейки.

видео дня

Что интересно, по отношению к евро гривна также усилила позиции. Курс евро 27 августа будет на уровне 48,27 гривни за один евро. Гривна выросла на 20 копеек.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,42/41,45 грн/долл., а евро - 48,28/48,30 грн/евро.

Каким будет курс доллара в сентябре

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько считает, что в первый месяц осени курс доллара останется относительно стабильным.

По ее словам, главные риски, которые влияют на стоимость валюты (военная эскалация и сокращение внешней помощи) могут вызвать резкие колебания курса. Но если они будут отсутствовать, то ситуация останется стабильной.

Доллар и евро рванули в крутое пике: новый курс валют на 27 августа
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни до конца 2025 года.

