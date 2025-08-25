"Далеко не заедем": экс-глава МИД о мрачном прогнозе насчет гарантий для Украины

Украина вправе требовать не общих положений, а конкретных прописанных действий, говорит Владимир Огрызко.

Владимир Огрызко спрогнозировал вероятный формат гарантий для Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 38 ОМБр

Важное из заявлений Огрызко:

Украина вправе требовать не общих положений, а конкретных прописанных действий

Важным вопросом является обеспечение безопасности украинского неба

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал вопрос о том, каким именно практическим содержанием могут быть наполнены гарантии безопасности для Украины.

"Сейчас без Украины и европейцев невозможно протащить решения, которые будут неприемлемыми и невыгодными для нас. В конце концов, мы сами участвуем в подготовке этих гарантий и имеем право ветировать то, что нас не устраивает", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Дипломат говорит, что Украина вправе требовать не общих положений, а конкретных прописанных действий.

"Например, что в случае нападения России будет делать британский контингент, который будет находиться на расстоянии 100 км от линии разграничения? Курить сигареты, смотреть на небо, читать The Sunday Times или автоматически включится в борьбу, выдвинется вперед и будет участвовать в боевых действиях? Это и будет конкретика", - верен он.

По словам собеседника, еще одним вопросом является обеспечение безопасности украинского неба.

"Что будут делать силы, которые закрывают украинское небо? Будут сидеть без дела в самолетах или поднимутся в воздух и начнут атаковать агрессора с неба? То есть это целый комплекс мер, которых, кстати, нет в 5 статье Вашингтонского договора", - отмечает он.

Экс-глава МИД добавил, что гарантии безопасности для Украины должны включать точные и конкретные механизмы оказания военной помощи.

"Если, не дай Бог, в гарантиях безопасности Украине опять будут общие вещи типа "за все хорошее, против всего плохого" и не будет определения, что означает "все плохое", с такими гарантиями мы далеко не заедем", - резюмировал Огрызко.

Гарантии для Украины - мнение Жорина

Россия, как страна-оккупант, систематически нарушает договорённости о прекращении огня, независимо от их формата. Об этом заявил подполковник Максим Жорин, заместитель командира Третьей штурмовой бригады.

Он подчеркнул, что с 2014 года ни одно перемирие или пауза в боевых действиях не было соблюдено. По его словам, ни международные наблюдатели, ни подписанные соглашения не способны гарантировать выполнение обязательств со стороны России.

По мнению Жорина, единственным реальным механизмом обеспечения безопасности может стать присутствие на линии разграничения военных контингентов США или НАТО.

Прекращение войны и гарантии Украине - новости по теме

Напомним, ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

Ранее стало известно, какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа. Вопрос поднимался на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.

Как ранее сообщал Главред, Лавров ранее выдвинул главное условие Кремля. Он подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

