Россияне прорвались в новую область Украины - что говорят в ВСУ

Руслана Заклинская
26 августа 2025, 17:36
Украинские военные сдерживают наступление оккупантов, рассказали в Генштабе.
Российские войска впервые зашли на территорию Днепропетровщины / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, 152 отдельная егерская бригада

Что известно:

  • Оккупанты впервые зашли на территорию Днепропетровской области
  • Бои идут в районах сел Запорожское и Новогеоргиевка
  • Генштаб отрицает информацию об оккупации обоих населенных пунктов

Впервые с начала полномасштабного вторжения российские войска зашли на территорию Днепропетровской области. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Запорожское и Новогеоргиевка. Об этом сообщили в ОСГВ "Днепр".

"Да, россияне зашли и пытаются закрепиться. Украинские военные бьются, чтобы удержать позиции", - сказал представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии Суспильному.

В Генштабе ВСУ отметили, что на границе Донецкой и Днепропетровской областей продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны Украины сумели остановить продвижение российских захватчиков и продолжают удерживать под контролем село Запорожское, несмотря на все попытки врага его захватить.

Вместе с тем активные боевые действия ведутся в районе села Новогеоргиевка. По данным военных, наши воины наносят противнику значительные потери и ежедневно уничтожают оккупантов десятками.

"Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности", - говорится в сообщении Генштаба.

Ранее аналитический проект DeepState заявил, что российские войска оккупировали села Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.

ОСГВ
ОСГВ "Днепр" / Инфографика: Главред

Для чего россияне рвутся в Днепропетровскую область

Оккупанты пытаются закрепиться на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей. Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что россияне продвигаясь на нескольких направлениях, но несут значительные потери.

По его словам, последние три недели интенсивные бои идут на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

"На Покровском и Новопавловском направлениях - настоящее обострение. Это элемент летней кампании и давления, на который россияне, собственно, дали основное свое усилие в последнее время. Особенно Покровское направление, особенно их попытка зайти между Покровском и Константиновкой", - рассказал Трегубов.

На Новопавловском направлении оккупанты стремятся закрепиться в приграничных районах между Донецкой и Днепропетровской областями. По словам спикера, их цель - показать "реальное присутствие" в Днепропетровской области и подтвердить свои заявления, которые звучат уже почти месяц.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что украинские бойцы успешно контратаковали в Донецкой области. Освобождены три села - Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

Также украинские военные имеют успешные тактические продвижения в районе Мирнограда и на админгранице с Днепропетровской областью. Это, по словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", создает положительную перспективу и позволяет сдерживать врага контратакующими действиями.

Кроме этого, 25 августа на фронте произошло 136 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении. Бои продолжаются также на Новопавловском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

