Россияне прорвались в новую область Украины - что говорят в ВСУ

Что известно:
- Оккупанты впервые зашли на территорию Днепропетровской области
- Бои идут в районах сел Запорожское и Новогеоргиевка
- Генштаб отрицает информацию об оккупации обоих населенных пунктов
Впервые с начала полномасштабного вторжения российские войска зашли на территорию Днепропетровской области. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Запорожское и Новогеоргиевка. Об этом сообщили в ОСГВ "Днепр".
"Да, россияне зашли и пытаются закрепиться. Украинские военные бьются, чтобы удержать позиции", - сказал представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии Суспильному.
В Генштабе ВСУ отметили, что на границе Донецкой и Днепропетровской областей продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны Украины сумели остановить продвижение российских захватчиков и продолжают удерживать под контролем село Запорожское, несмотря на все попытки врага его захватить.
Вместе с тем активные боевые действия ведутся в районе села Новогеоргиевка. По данным военных, наши воины наносят противнику значительные потери и ежедневно уничтожают оккупантов десятками.
"Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности", - говорится в сообщении Генштаба.
Ранее аналитический проект DeepState заявил, что российские войска оккупировали села Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.
Для чего россияне рвутся в Днепропетровскую область
Оккупанты пытаются закрепиться на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей. Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что россияне продвигаясь на нескольких направлениях, но несут значительные потери.
По его словам, последние три недели интенсивные бои идут на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.
"На Покровском и Новопавловском направлениях - настоящее обострение. Это элемент летней кампании и давления, на который россияне, собственно, дали основное свое усилие в последнее время. Особенно Покровское направление, особенно их попытка зайти между Покровском и Константиновкой", - рассказал Трегубов.
На Новопавловском направлении оккупанты стремятся закрепиться в приграничных районах между Донецкой и Днепропетровской областями. По словам спикера, их цель - показать "реальное присутствие" в Днепропетровской области и подтвердить свои заявления, которые звучат уже почти месяц.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что украинские бойцы успешно контратаковали в Донецкой области. Освобождены три села - Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.
Также украинские военные имеют успешные тактические продвижения в районе Мирнограда и на админгранице с Днепропетровской областью. Это, по словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", создает положительную перспективу и позволяет сдерживать врага контратакующими действиями.
Кроме этого, 25 августа на фронте произошло 136 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении. Бои продолжаются также на Новопавловском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях.
Читайте также:
- Враг активизировался на одном из направлений: в Генштабе сообщили последние новости
- Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине
- Россия провалила наступление на Доброполье, контратаки ВСУ сорвали планы, - ISW
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред