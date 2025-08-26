Враг активизировался на одном из направлений: в Генштабе сообщили последние новости

Захватчики осуществляют штурмы на Покровском направлении, но украинские защитники держат оборону.

https://glavred.info/front/vrag-aktivizirovalsya-na-odnom-iz-napravleniy-v-genshtabe-soobshchili-poslednie-novosti-10692647.html Ссылка скопирована

Украинские подразделения сдерживают наступление врага и наносят потери личному составу и технике противника / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Читайте в материале:

Сколько атак отбито на разных направлениях фронта

Где шли самые ожесточенные бои 25 августа

Какие потери понес враг во время атак

В течение 25 августа Силы обороны Украины потерпели 136 боевых столкновений с российскими захватчиками. Самые активные действия продолжаются на Покровском направлении, где враг пытался атаковать 43 раза.

"В общем, с начала этих суток произошло 136 боевых столкновений. Захватчики нанесли 43 авиационных ударов, сбросив 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли 1459 дронов-камикадзе и осуществили 2799 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook. видео дня

Действия врага на отдельных направлениях

Северо-Слобожанское и Курское - украинские военные отбили пять штурмовых действий врага. Противник нанес шесть авиаударов и 179 обстрелов, из которых пять - из реактивных систем залпового огня.

Купянский - шесть штурмовых действий в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызово, две атаки продолжаются.

Лиманский - враг атаковал 17 раз вблизи Новомихайловки, Грековки, Колодязов, Новоселовки, Зеленой Долине и в сторону Ямполя и Серебрянки; украинские защитники отражают девять атак.

Северский - враг один раз пытался прорваться в районе Федоровки.

Краматорский - 13 боевых столкновений, продолжается бой в районах Часового Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек и Предтечино.

Торецкий - шесть атак в районах Дилиевки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калиново.

Покровский - 43 атаки в районах Никаноровки, Маяка, Миролюбовки, Новоэкономического, Родинского, Гродовки, Сухого Яра, Лысовки, Чунишино, Звериного, Котлиного, Удачного, Новониколаевки, Орехового и Дачного; некоторые бои до сих пор продолжаются.

Покровск / Инфографика: Главред

Потери врага

Силы обороны наносят значительные потери оккупантам: "Сегодня на Покровском направлении обезврежено 142 оккупанта, из которых 86 - безвозвратно. Уничтожено 18 единиц автомобильного транспорта, семь беспилотных летательных аппаратов, два пункта управления БПЛА и три укрытия для личного состава. Также значительно повреждены артиллерийская система и средство РЭБ противника".

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили восемь атак врага; еще четыре боя продолжаются.

На Гуляйпольском продолжается бой в районе Малиновки, а на Ореховском враг дважды пытался продвинуться.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатные попытки наступления и отошел после потерь.

Масштабы оккупационных сил на Покровском направлении

Российских оккупантов на Покровском направлении вдвое больше, чем население города до войны. По подсчетам, этого количества военных хватило бы для захвата средней европейской страны,сообщил представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов:

"Если раньше действовало около 110 тысяч российских военных, а население Покровска составляло 60 тысяч, масштабы концентрации просто поражают. Это выглядит так, будто враг собрал такую силу, чтобы взять среднестатистическую европейскую страну".

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, ранее Трегубов отметил, что российские войска активно наступают на нескольких направлениях, однако сохранение такого темпа возможно лишь до осени, ориентировочно до октября. Проблемы возникнут не из-за нехватки личного состава, а из-за сложных условий для поддержания интенсивности атак.

Напомним, что украинские военные имеют успешные тактические продвижения на Донбассе. Это может значительно облегчить ситуацию на соответствующих направлениях.

Кроме того, подразделения Сил обороны Украины могут оставить Серебрянский лес из-за его полного уничтожения в результате боевых действий. Об этом сообщил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире Киев24.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред