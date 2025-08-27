В переговорах по территориям "компромисс невозможен": появился мрачный прогноз

Важное из заявлений Фесенко:
- Сторонам практически невозможно прийти к компромиссу
- Позиции РФ и Украины по территориям остаются неизменными
Политолог, глава правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил о том, что территориальный вопрос будет решаться между президентом Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным.
В интервью Главреду он подчеркнул, что остается "тотальным скептиком", ведь сторонам практически невозможно прийти к компромиссу в этом вопросе.
"Учитывая официальные позиции по территориальному вопросу России и Украины, которые остаются неизменными, даже теоретический компромисс по статусу оккупированных территорий (чьи они – украинские или российские) невозможен", - убежден эксперт.
Он отмечает, что компромисс "вообще невозможен", ведь позиции Киева и Москвы диаметрально противоположны и точек соприкосновения между ними нет.
"Если бы не было российской аннексии оккупированных регионов, и оставалась бы только проблема Крыма, теоретически можно было бы рассматривать разные варианты, то после аннексии еще четырех областей осенью 2022 года ситуация зашла в полный тупик", - говорит собеседник.
По его словам, это остается одним из главных аргументов, почему так называемое всеобъемлющее мирное соглашение – тупиковый путь, который не принесет быстрого мира.
"Быстро договориться не получится, потому что вопрос территорий – не единственный спорный, есть множество других проблемных вопросов. Этот процесс может занять многие месяцы, а то и многие годы, при этом по целому ряду вопросов довольно быстро ситуация зайдет в тупик, и станет понятно, что договориться не получится", - добавил Фесенко.
Смотрите видео - интервью Владимира Фесенко:
Переговоры о территориях: что говорят в ОП
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк высказался о возможном прекращении боевых действий и текущей ситуации на фронте.
Он подчеркнул, что с юридической точки зрения Украина не намерена признавать утрату своих территорий и будет стремиться к их возвращению преимущественно дипломатическими и другими ненасильственными способами.
Подоляк уточнил, что речь идёт о регионах, которые на данный момент фактически находятся под контролем России.
О персоне: Владимир Фесенко
Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.
