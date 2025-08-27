В переговорах по территориям "компромисс невозможен": появился мрачный прогноз

Владимир Фесенко считает, что территориальный вопрос будет решаться между президентом Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Владимир Фесенко оценил перспективы переговоров Украины с РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, сайт Кремля

Важное из заявлений Фесенко:

Сторонам практически невозможно прийти к компромиссу

Позиции РФ и Украины по территориям остаются неизменными

Политолог, глава правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил о том, что территориальный вопрос будет решаться между президентом Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным.

В интервью Главреду он подчеркнул, что остается "тотальным скептиком", ведь сторонам практически невозможно прийти к компромиссу в этом вопросе.

"Учитывая официальные позиции по территориальному вопросу России и Украины, которые остаются неизменными, даже теоретический компромисс по статусу оккупированных территорий (чьи они – украинские или российские) невозможен", - убежден эксперт.

Он отмечает, что компромисс "вообще невозможен", ведь позиции Киева и Москвы диаметрально противоположны и точек соприкосновения между ними нет.

"Если бы не было российской аннексии оккупированных регионов, и оставалась бы только проблема Крыма, теоретически можно было бы рассматривать разные варианты, то после аннексии еще четырех областей осенью 2022 года ситуация зашла в полный тупик", - говорит собеседник.

По его словам, это остается одним из главных аргументов, почему так называемое всеобъемлющее мирное соглашение – тупиковый путь, который не принесет быстрого мира.

"Быстро договориться не получится, потому что вопрос территорий – не единственный спорный, есть множество других проблемных вопросов. Этот процесс может занять многие месяцы, а то и многие годы, при этом по целому ряду вопросов довольно быстро ситуация зайдет в тупик, и станет понятно, что договориться не получится", - добавил Фесенко.

Переговоры о территориях: что говорят в ОП

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк высказался о возможном прекращении боевых действий и текущей ситуации на фронте.

Он подчеркнул, что с юридической точки зрения Украина не намерена признавать утрату своих территорий и будет стремиться к их возвращению преимущественно дипломатическими и другими ненасильственными способами.

Подоляк уточнил, что речь идёт о регионах, которые на данный момент фактически находятся под контролем России.

Ранее Фридрих Мерц назвал сроки встречи Зеленского и Путина. Канцлер Германии сомневается, что у Путина хватит смелости прийти на двусторонний саммит.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе. Европа получила сигнал от США по поводу возможной встречи.

Как сообщал Главред, Зеленский заявил, что тема оккупированных территорий станет предметом его потенциального разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время брифинга после встречи с Дональдом Трампом в США, которую назвал лучшей из всех предыдущих.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

