Китайские миротворцы в Украине: Трамп сделал неожиданное заявление

Эта идея вызывает противодействие со стороны европейских столиц.

Трамп сделал неожиданное предложение

Трамп поддержал идею Путина

Затея не нашла поддержки ни в окружении президента, ни в Европе

Президент США Дональд Трамп предложил разместить китайских миротворцев в послевоенной Украине.

Таким образом он поддержал предложение, впервые выдвинутое российским диктатором Владимиром Путиным, пишет Financial Times.

По данным источников издания, на прошлой неделе на встрече с европейскими лидерами и президентом Украины в Белом доме Трамп предложил пригласить Китай предоставить миротворцев для мониторинга нейтральной зоны вдоль 1300-километровой линии фронта в рамках мирного урегулирования с Россией.

"Это ложь", - заявил высокопоставленный представитель администрации Трампа, добавив, что "обсуждения китайских миротворцев не было".

Утверждается, что эта идея вызывает противодействие со стороны европейских столиц, а ранее её отверг президент Украины Владимир Зеленский из-за критической поддержки Пекином военных действий России.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине / Инфографика: Главред

Заявления Китая относительно войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Китае заявили о "шаге вперед" в урегулировании войны в Украине. Представители Китая и Бразилии готовы способствовать прекращению огня и мирным переговорам.

Также ранее в Пекине дали неожиданный ответ, станет ли Китай гарантом безопасности для Украины. Аналитики считают, что Китай может оказать политическую или дипломатическую поддержку.

Кроме того, в Китае окончательно ответили, планируют ли отправлять миротворцев в Украину в рамках гарантий безопасности. В КНР заявили, что они не имеют таких планов.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

