Китайские миротворцы в Украине: Трамп сделал неожиданное заявление

Вы узнаете:
- Трамп поддержал идею Путина
- Затея не нашла поддержки ни в окружении президента, ни в Европе
Президент США Дональд Трамп предложил разместить китайских миротворцев в послевоенной Украине.
Таким образом он поддержал предложение, впервые выдвинутое российским диктатором Владимиром Путиным, пишет Financial Times.
По данным источников издания, на прошлой неделе на встрече с европейскими лидерами и президентом Украины в Белом доме Трамп предложил пригласить Китай предоставить миротворцев для мониторинга нейтральной зоны вдоль 1300-километровой линии фронта в рамках мирного урегулирования с Россией.
"Это ложь", - заявил высокопоставленный представитель администрации Трампа, добавив, что "обсуждения китайских миротворцев не было".
Утверждается, что эта идея вызывает противодействие со стороны европейских столиц, а ранее её отверг президент Украины Владимир Зеленский из-за критической поддержки Пекином военных действий России.
Заявления Китая относительно войны в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Китае заявили о "шаге вперед" в урегулировании войны в Украине. Представители Китая и Бразилии готовы способствовать прекращению огня и мирным переговорам.
Также ранее в Пекине дали неожиданный ответ, станет ли Китай гарантом безопасности для Украины. Аналитики считают, что Китай может оказать политическую или дипломатическую поддержку.
Кроме того, в Китае окончательно ответили, планируют ли отправлять миротворцев в Украину в рамках гарантий безопасности. В КНР заявили, что они не имеют таких планов.
Вам может быть интересно:
- Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT
- Китай готов отправить миротворцев в Украину: есть одно условие
- "Пусть не едут далеко": аналитик деликатно высказался о миротворцах из Китая
Об источнике: Financial Times
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред