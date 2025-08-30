Под атакой аэродромы, склады и ПВО: СМИ сообщают о мощных взрывах в Крыму

Местные жители говорят, что по городам непрерывно ездят машины скорой помощи.

Что известно о взрывах в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/Crimeanwind

Главное:

В Крыму прогремели взрывы

Вероятно, дроны атаковали авиабазу Гвардейское

Местные сообщают об ударе по комплексу ПВО

Утром 30 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные Telegram-каналы сообщили об ударах по стратегически важным объектам страны-агрессора России на полуострове.

Сначала информацию о прилете обнародовали жители Армянска, однако точных данных не предоставили. Только отметили, что по городу ездят машины скорой помощи.

Далее появилась информация об опасности ударов дронов в Севастополе и Симферополе. Из-за этого даже приостановили движение морского пассажирского транспорта в Севастополе.

Что известно о последствиях атаки дронов

Взрывы также слышали жители Новофедоровки. В районе аэродрома "Саки" что-то дымит и горит уже несколько часов.

"По аэродрому "Гвардейское" был прилет. Второй дрон был сбит... Последствия уточняются. С аэродрома "Гвардейское" россияне запускают "Шахеды" на материковую Украину", - говорится в сообщении.

Также, предварительно, к северу от Армянска - Перекопа был прилет по ЗРК С-400, а в Симферополе после взрыва в районе аэропорта якобы горят склады с авиационным топливом.

С-400 / Инфографика: Главред

Сможет ли Украина вернуть под контроль Крым

Ранее политолог Владимир Фесенко пояснил, что тема Крыма, как и других оккупированных территорий остается одной из самых чувствительных в международной политике.

В то время как Украина пытается ослабить российских оккупантов на территории временно оккупированного полуострова для будущего отбития Крыма, Кремль надеется на дипломатическое решение вопроса принадлежности этой территории путем признания ее российской.

Однако официальная позиция Вашингтона сегодня до сих пор неопределенная, ведь Трамп в разное время менял свои взгляды, а США пока воздерживаются от четких заявлений.

Ситуация в Крыму - последние новости

Недавно во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Под удар попала железнодорожная инфраструктура в Джанкое, там вспыхнул масштабный пожар.

Накануне также на территории оккупированного Крыма украинские разведчики поразили российскую радиолокационную станцию (РЛС) 91Н6Е из состава С-400 "Триумф".

Напомним, Главред писал, что департамент активных действий ГУР МО Украины и спецподразделение ГУР "Призраки" в Азовском море неподалеку от временно оккупированного Крыма поразили малый ракетный корабль страны-агрессора России проекта 21631 "Буян-М".

