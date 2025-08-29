Укр
"Похоже, это фиаско": бойцы ГУР поразили дорогой российский комплекс в Крыму

Виталий Кирсанов
29 августа 2025, 12:16
Уничтожен российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".
ГУР поразило в Крыму важную российскую РЛС
ГУР поразило в Крыму важную российскую РЛС / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

  • Спецназовцы ГУР поразили в Крыму дорогостоящую цель
  • В ГУР отметили, что демилитаризация Крыма продолжается

На территории оккупированного Крыма украинские разведчики поразили российскую радиолокационную станцию (РЛС) из состава С-400 "Триумф". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"В ночь на 28 августа 2025 года спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили на территории временно оккупированного Крыма вражескую дорогостоящую цель - российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф", - рассказали разведчики.

В ГУР добавляют: "Очередной "Триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" - похоже, это фиаско".

В сообщении говорится о том, что демилитаризация АРК продолжается.

Смотрите видео атаки на российский комплекс:

Операции ГУР - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские дальнобойные беспилотники нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу имени А. Шамара в Краснодарском крае (РФ).

Ранее в рамках операции ГУР украинский ударный морской дрон смог прорваться в бухту Новороссийска, где страна-агрессор Россия держит остатки Черноморского флота РФ.

Накануне сообщалось, что бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили российский катер в районе Железного Порта.

Что такое радиолокационный комплекс 91Н6Е

Радар 91Н6Е является ключевым элементом системы С-400. Радар является модернизированной версией станции 64N6E из системы С-300. Это панорамный трехмерный радар, смонтированный на шасси MZKT-7930, который может вращаться на 360°.

Обеспечивает обнаружение целей на расстояниях до 600 км в зависимости от размера объекта и способен одновременно отслеживать до 300 целей, сопровождая до 100 из них.

Условная дальность для баллистических целей составляет до 230 км, для крупных летательных аппаратов на больших высотах - до 530 км, а максимальная дальность достигает 600 км.

Радар использует двусторонний фазированный антенный массив с электронным наведением в двух плоскостях и программным скачком частоты, что делает его устойчивым к радиопомехам. После развертывания система готова к работе примерно за 5 минут.

Данные с 91Н6Е передаются в пункт управления, который координирует весь боевой цикл - от обнаружения и классификации целей до приоритизации и пуска ракет.

Его оперативность и автоматизированная передача данных в пусковые системы делает его центральным узлом "глаза и мозг" С-400.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

радар радары ГУР новости Крыма
Обмен территориями, которого не было: как Уиткофф вызвал хаос в переговорах о мире

Обмен территориями, которого не было: как Уиткофф вызвал хаос в переговорах о мире

12:49Политика
Удар армии РФ по Киеву: аварийно-спасательные работы завершены

Удар армии РФ по Киеву: аварийно-спасательные работы завершены

12:43Украина
Дефицит и подорожание бензина в РФ: в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ

Дефицит и подорожание бензина в РФ: в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ

11:02Мир
23:16

В Польше разбился истребитель F-16 - что известно об авиакатастрофеВидео

23:14

"Шах и мат" для Кремля: аналитик предложил неочевидный ход для завершения войны

22:28

На дорогах заметили необычный знак - о чем предупреждают черно-белые квадраты

