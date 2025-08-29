'Похоже, это фиаско': бойцы ГУР поразили дорогой российский комплекс в Крыму

Кратко:

На территории оккупированного Крыма украинские разведчики поразили российскую радиолокационную станцию (РЛС) из состава С-400 "Триумф". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"В ночь на 28 августа 2025 года спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили на территории временно оккупированного Крыма вражескую дорогостоящую цель - российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф", - рассказали разведчики.

В ГУР добавляют: "Очередной "Триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" - похоже, это фиаско".

В сообщении говорится о том, что демилитаризация АРК продолжается.

Напомним, Главред писал, что украинские дальнобойные беспилотники нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу имени А. Шамара в Краснодарском крае (РФ).

Ранее в рамках операции ГУР украинский ударный морской дрон смог прорваться в бухту Новороссийска, где страна-агрессор Россия держит остатки Черноморского флота РФ.

Накануне сообщалось, что бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили российский катер в районе Железного Порта.

Другие новости:

Что такое радиолокационный комплекс 91Н6Е

Радар 91Н6Е является ключевым элементом системы С-400. Радар является модернизированной версией станции 64N6E из системы С-300. Это панорамный трехмерный радар, смонтированный на шасси MZKT-7930, который может вращаться на 360°.

Обеспечивает обнаружение целей на расстояниях до 600 км в зависимости от размера объекта и способен одновременно отслеживать до 300 целей, сопровождая до 100 из них.

Условная дальность для баллистических целей составляет до 230 км, для крупных летательных аппаратов на больших высотах - до 530 км, а максимальная дальность достигает 600 км.

Радар использует двусторонний фазированный антенный массив с электронным наведением в двух плоскостях и программным скачком частоты, что делает его устойчивым к радиопомехам. После развертывания система готова к работе примерно за 5 минут.

Данные с 91Н6Е передаются в пункт управления, который координирует весь боевой цикл - от обнаружения и классификации целей до приоритизации и пуска ракет.

Его оперативность и автоматизированная передача данных в пусковые системы делает его центральным узлом "глаза и мозг" С-400.