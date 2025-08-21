Укр
ГУР провело операцию возле Железного Порта: уничтожен катер и вражеский экипаж

Марина Фурман
21 августа 2025, 10:50
Воины показали момент уничтожения российского катера.
У россиян минус катер и личный состав / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Основное:

  • Воины ГУР уничтожили российский катер и весь экипаж
  • Удар нанесли ракетой воздушного базирования

В среду, 20 августа, бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили российский катер в районе Железного Порта. Была применена ракета воздушного базирования. Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО и обнародовала видео поражения вражеской цели.

В результате уничтожения российского катера в Херсонской области был ликвидирован весь его экипаж. На судне находились 5 захватчиков.

Нанести высокоточный разрушительный удар ракетой по вражеской цели в Черном море удалось благодаря лазерной подсветке с дрона. Беспилотник также зафиксировал успешное уничтожение военного катера.

"Вооруженная борьба за Украину продолжается!", - написали в ГУР.

Как воины ГУР уничтожили вражеский катер - смотрите видео:

ГУР провело операцию возле Железного Порта: уничтожен катер и вражеский экипаж

Удары по вражеским целям - последние новости

Напомним, в ночь на 17 августа Силы специальных операций тяжело ранили российского генерал-лейтенанта Эседулла Абачева в Курской области. В результате ранения российскому генералу ампутировали руку и ногу. Он был срочно доставлен самолетом в Москву.

Как писал Главред, на временно оккупированной территории Запорожской области был уничтожен российский грузовой поезд с горюче-смазочными материалами. В результате движение поездов через регион полностью остановлено.

Кроме этого, во временно оккупированном Мелитополе 16 августа украинская разведка уничтожила склад боеприпасов и группу российских военных, нанеся врагу новые потери.

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

война в Украине Железный порт российские войска ГУР
