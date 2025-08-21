ГУР провело операцию возле Железного Порта: уничтожен катер и вражеский экипаж

Основное:
- Воины ГУР уничтожили российский катер и весь экипаж
- Удар нанесли ракетой воздушного базирования
В среду, 20 августа, бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили российский катер в районе Железного Порта. Была применена ракета воздушного базирования. Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО и обнародовала видео поражения вражеской цели.
В результате уничтожения российского катера в Херсонской области был ликвидирован весь его экипаж. На судне находились 5 захватчиков.
Нанести высокоточный разрушительный удар ракетой по вражеской цели в Черном море удалось благодаря лазерной подсветке с дрона. Беспилотник также зафиксировал успешное уничтожение военного катера.
"Вооруженная борьба за Украину продолжается!", - написали в ГУР.
Как воины ГУР уничтожили вражеский катер - смотрите видео:
Удары по вражеским целям - последние новости
Напомним, в ночь на 17 августа Силы специальных операций тяжело ранили российского генерал-лейтенанта Эседулла Абачева в Курской области. В результате ранения российскому генералу ампутировали руку и ногу. Он был срочно доставлен самолетом в Москву.
Как писал Главред, на временно оккупированной территории Запорожской области был уничтожен российский грузовой поезд с горюче-смазочными материалами. В результате движение поездов через регион полностью остановлено.
Кроме этого, во временно оккупированном Мелитополе 16 августа украинская разведка уничтожила склад боеприпасов и группу российских военных, нанеся врагу новые потери.
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
