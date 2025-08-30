Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Шанс на прекращение войны будет": политолог объяснил, за кем в России решение

Анна Косик
30 августа 2025, 11:44
141
Россияне будут готовы поддержать окончание войны при одном условии.
'Шанс на прекращение войны будет': политолог объяснил, за кем в России решение
Путин может принять важное решение ради Трампа / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 72 ОМБр

Что сказал Фесенко:

  • После прекращения огня и у Украины, и у РФ могут возникнуть проблемы
  • Решение о перемирии в России могут подать как победу
  • Шанс на то, что Путин согласится на прекращение огня есть

Кремлевский диктатор Владимир Путин пока не проявляет желания закончить войну в Украине. Многие считают, что причиной этого являются внутренние проблемы, которые могут возникнуть в стране-агрессоре России после такого решения.

Однако это не совсем так. Об этом в чате на Главреде рассказал политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

видео дня

В России прекращение огня могут подать как победу

По его словам, и Украина, и Россия действительно столкнутся с определенными проблемами, однако под контролем Путина есть информационная сфера и административная система страны-агрессора.

"Российская пропаганда прекращение огня может назвать победой, которая будет заключаться в том, что Россия получила новые территории, и в том, что Украина не будет в НАТО (велика вероятность, что американцы на это согласятся)", - пояснил политолог.

Смотрите видео о перспективах мирных переговоров Трампа, Путина и Зеленского:

После войны в РФ должны избавиться от дисбаланса

Для решения проблемы с дисбалансом военной промышленности, которая развивается, в отличие от гражданского сектора, который проседает в кризисе, Кремль может провести конверсию.

"Им нужно выравнивать ситуацию, ведь уже, с одной стороны, дефицит рабочей силы, а с другой - скрытая безработица в гражданских секторах. Усталость от войны проявляется и в России. Когда война закончится, войска будут стоять без дела, но это какое-то время, а потом надо будет проводить демобилизацию - и нам, и России. Согласованная, по графику, демобилизация будет одним из пунктов соглашения", - отметил Фесенко.

Решение о прекращении войны в России будет принимать один человек

Однако несмотря на любые проблемы окончательное решение о прекращении войны будет только за Путиным, ведь большинство россиян поддержат его.

"Главное - это то, примет ли Путин этот выбор, или он останется фатально и маниакально зацикленным на войне против Украины. Если Путин будет действовать более рационально, в том числе ради Трампа, шанс на прекращение войны будет", - подытожил политолог.

Прекращение огня в Украине - последние новости

Ранее военный Егор Фирсов предупредил, что война в Украине, вероятно, не завершится до конца 2025 года, а уступки даже одной областью могут привести к дальнейшим территориальным потерям.

Накануне стало известно, что если Россия в ближайшее время не согласится на прекращение войны в Украине, Запад должен предоставить Киеву гарантии безопасности уже сейчас, не дожидаясь завершения боевых действий.

Напомним, Главред писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США заинтересованы в сохранении территориальной целостности Украины как части возможного мирного соглашения.

Другие новости:

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин режим прекращения огня Владимир Фесенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Во Львове убили известного общественного и политического деятеля: СМИ назвали имя

Во Львове убили известного общественного и политического деятеля: СМИ назвали имя

12:31Украина
Под атакой аэродромы, склады и ПВО: СМИ сообщают о мощных взрывах в Крыму

Под атакой аэродромы, склады и ПВО: СМИ сообщают о мощных взрывах в Крыму

12:22Война
Дожди накроют несколько областей 1 сентября: синоптик предупредила, где будут осадки

Дожди накроют несколько областей 1 сентября: синоптик предупредила, где будут осадки

11:42Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

Прозвучали первые взрывы: летит куча Шахедов, РФ подняла в воздух авиацию

Прозвучали первые взрывы: летит куча Шахедов, РФ подняла в воздух авиацию

Появился еще в VI веке до нашей эры: какой город является самым старым в Украине

Появился еще в VI веке до нашей эры: какой город является самым старым в Украине

Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

"Воспринимается как серьезная проблема": Буданов - о военных учениях в Беларуси

"Воспринимается как серьезная проблема": Буданов - о военных учениях в Беларуси

Последние новости

12:35

Грех ли выбрасывать старый памятник с могилы: священник ответил

12:31

Во Львове убили известного общественного и политического деятеля: СМИ назвали имя

12:28

Путинист Евгений Петросян оказался на больничной койке - что случилось

12:25

Не ниже 1500$: в Раде сделали важное заявление о повышении зарплат учителям

12:22

Под атакой аэродромы, склады и ПВО: СМИ сообщают о мощных взрывах в Крыму

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
11:59

"Запуталась в любовниках": Камалия попала в громкий публичный скандал

11:44

"Шанс на прекращение войны будет": политолог объяснил, за кем в России решение

11:42

Дожди накроют несколько областей 1 сентября: синоптик предупредила, где будут осадки

11:30

"Штамп в паспорте": Ольга Мартыновская раскрыла правду о своей личной жизни

Реклама
11:18

В Германии сообщили об атаке России на страну: канцлер Мерц вышел с заявлением

11:16

Картофель позеленел: чем он опасен и можно ли его есть

11:09

Кристина Орбакайте пошла против Галкина и Пугачевой - причина

10:27

Китайский гороскоп на завтра 31 августа: Кроликам - разочарования, Драконам - споры

10:19

"Опять обычный жилой дом": Зеленский вышел с заявлением после атаки по УкраинеФото

10:18

Как вкусно замариновать лук для "Шубы" - простой и быстрый рецептВидео

09:55

Украинцев предупредили о призыве: кого мобилизуют в первую очередь уже в сентябре

09:50

Цекало наконец-то озвучил свою позицию о войне и сказал, что потерял детей

09:30

США предоставляют Украине возможность "более глубоко" бить по РФ - посол при НАТО

09:02

РФ охватили адские пожары: в Генштабе похвастались ударами сразу по двум целям

08:49

Чеснок вырастет как на дрожжах: как подготовить грядки осеньюВидео

Реклама
08:10

"Охота на мигрантов": как РФ придумала новый способ мобилизациимнение

08:03

РФ массированно ударила по двум областным центрам Украины, есть погибшие: подробностиФото

07:10

Чем отличаются двое мужчин, играющих в бильярд: загадка на скорость интеллекта

06:30

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Ракам - новая цель, Львам - деньги, Девам - призВидео

06:15

Тюрьма народов по-русски: пытки и смерть азербайджанцев в Екатеринбургемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с детьми, которые едят мороженое

05:15

Как отмыть очень жирную вытяжку: одно простое средство спасет ситуацию

04:27

Будет вкуснее консервированной из магазина: как заморозить кукурузу на зиму

04:14

"Воспринимается как серьезная проблема": Буданов - о военных учениях в БеларусиВидео

04:00

Легкость и любовь постучатся в дверь: шести знакам зодиака повезет 30 августа

03:33

Гороскоп на завтра 31 августа: Близнецам - грандиозный успех, Девам - подстава

02:30

Европе грозит "вечная мерзлота": атлантическое течение на грани коллапса

01:47

Этим мужчинам всегда везет в любви: 4 знака зодиака, покоряющие сердца без усилий

00:49

До 1 сентября: Макрон выдвинул Путину ультиматум

00:00

Прозвучали первые взрывы: летит куча Шахедов, РФ подняла в воздух авиацию

29 августа, пятница
23:53

Китайские миротворцы в Украине: Трамп сделал неожиданное заявление

23:20

Разрушит жир за считанные секунды: чем пробить засор в раковинеВидео

22:50

Посмеялась над ним: Мелания Трамп решилась на радикальный шаг

22:10

Пенсионерам могут неожиданно ограничить выплаты: кто в Украине в зоне риска

22:10

Удачный день: Ермак раскрыл подробности переговоров с Уиткоффом

Реклама
21:49

Угрозы нашей планете: что разрушает Землю и почему

21:23

Есть ли угроза захвата РФ всей Украины: у Трампа сделали заявление

21:13

Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

21:12

Цифры впечатляют: где самые высокие и низкие зарплаты в Украине

21:08

Как на самом деле появились камни и драгоценности

20:48

Что нельзя делать с постелью в этот день: праздник и приметы 30 августа

20:39

Правда ли, что на Усекновение нельзя ничего резать: священник откровенно ответилВидео

20:37

Как легко очистить чашку от чайного налета:Видео

20:26

Сможет ли Украина вернуть оккупированные РФ земли: неожиданный прогнозВидео

20:06

"Меня это не удивляет": Мерц сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять