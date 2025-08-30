'Шанс на прекращение войны будет': политолог объяснил, за кем в России решение

Что сказал Фесенко:
- После прекращения огня и у Украины, и у РФ могут возникнуть проблемы
- Решение о перемирии в России могут подать как победу
- Шанс на то, что Путин согласится на прекращение огня есть
Кремлевский диктатор Владимир Путин пока не проявляет желания закончить войну в Украине. Многие считают, что причиной этого являются внутренние проблемы, которые могут возникнуть в стране-агрессоре России после такого решения.
Однако это не совсем так. Об этом в чате на Главреде рассказал политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
В России прекращение огня могут подать как победу
По его словам, и Украина, и Россия действительно столкнутся с определенными проблемами, однако под контролем Путина есть информационная сфера и административная система страны-агрессора.
"Российская пропаганда прекращение огня может назвать победой, которая будет заключаться в том, что Россия получила новые территории, и в том, что Украина не будет в НАТО (велика вероятность, что американцы на это согласятся)", - пояснил политолог.
После войны в РФ должны избавиться от дисбаланса
Для решения проблемы с дисбалансом военной промышленности, которая развивается, в отличие от гражданского сектора, который проседает в кризисе, Кремль может провести конверсию.
"Им нужно выравнивать ситуацию, ведь уже, с одной стороны, дефицит рабочей силы, а с другой - скрытая безработица в гражданских секторах. Усталость от войны проявляется и в России. Когда война закончится, войска будут стоять без дела, но это какое-то время, а потом надо будет проводить демобилизацию - и нам, и России. Согласованная, по графику, демобилизация будет одним из пунктов соглашения", - отметил Фесенко.
Решение о прекращении войны в России будет принимать один человек
Однако несмотря на любые проблемы окончательное решение о прекращении войны будет только за Путиным, ведь большинство россиян поддержат его.
"Главное - это то, примет ли Путин этот выбор, или он останется фатально и маниакально зацикленным на войне против Украины. Если Путин будет действовать более рационально, в том числе ради Трампа, шанс на прекращение войны будет", - подытожил политолог.
Прекращение огня в Украине - последние новости
Ранее военный Егор Фирсов предупредил, что война в Украине, вероятно, не завершится до конца 2025 года, а уступки даже одной областью могут привести к дальнейшим территориальным потерям.
Накануне стало известно, что если Россия в ближайшее время не согласится на прекращение войны в Украине, Запад должен предоставить Киеву гарантии безопасности уже сейчас, не дожидаясь завершения боевых действий.
Напомним, Главред писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США заинтересованы в сохранении территориальной целостности Украины как части возможного мирного соглашения.
