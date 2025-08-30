'Шанс на прекращение войны будет': политолог объяснил, за кем в России решение

Россияне будут готовы поддержать окончание войны при одном условии.

Путин может принять важное решение ради Трампа / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 72 ОМБр

Что сказал Фесенко:

После прекращения огня и у Украины, и у РФ могут возникнуть проблемы

Решение о перемирии в России могут подать как победу

Шанс на то, что Путин согласится на прекращение огня есть

Кремлевский диктатор Владимир Путин пока не проявляет желания закончить войну в Украине. Многие считают, что причиной этого являются внутренние проблемы, которые могут возникнуть в стране-агрессоре России после такого решения.

Однако это не совсем так. Об этом в чате на Главреде рассказал политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

В России прекращение огня могут подать как победу

По его словам, и Украина, и Россия действительно столкнутся с определенными проблемами, однако под контролем Путина есть информационная сфера и административная система страны-агрессора.

"Российская пропаганда прекращение огня может назвать победой, которая будет заключаться в том, что Россия получила новые территории, и в том, что Украина не будет в НАТО (велика вероятность, что американцы на это согласятся)", - пояснил политолог.

После войны в РФ должны избавиться от дисбаланса

Для решения проблемы с дисбалансом военной промышленности, которая развивается, в отличие от гражданского сектора, который проседает в кризисе, Кремль может провести конверсию.

"Им нужно выравнивать ситуацию, ведь уже, с одной стороны, дефицит рабочей силы, а с другой - скрытая безработица в гражданских секторах. Усталость от войны проявляется и в России. Когда война закончится, войска будут стоять без дела, но это какое-то время, а потом надо будет проводить демобилизацию - и нам, и России. Согласованная, по графику, демобилизация будет одним из пунктов соглашения", - отметил Фесенко.

Решение о прекращении войны в России будет принимать один человек

Однако несмотря на любые проблемы окончательное решение о прекращении войны будет только за Путиным, ведь большинство россиян поддержат его.

"Главное - это то, примет ли Путин этот выбор, или он останется фатально и маниакально зацикленным на войне против Украины. Если Путин будет действовать более рационально, в том числе ради Трампа, шанс на прекращение войны будет", - подытожил политолог.

Прекращение огня в Украине - последние новости

Ранее военный Егор Фирсов предупредил, что война в Украине, вероятно, не завершится до конца 2025 года, а уступки даже одной областью могут привести к дальнейшим территориальным потерям.

Накануне стало известно, что если Россия в ближайшее время не согласится на прекращение войны в Украине, Запад должен предоставить Киеву гарантии безопасности уже сейчас, не дожидаясь завершения боевых действий.

Напомним, Главред писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США заинтересованы в сохранении территориальной целостности Украины как части возможного мирного соглашения.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

