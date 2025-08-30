Укр
"Опять обычный жилой дом": Зеленский вышел с заявлением после атаки по Украине

Алёна Воронина
30 августа 2025, 10:19
В Запорожье все службы задействованы на месте российского удара по жилой пятиэтажке, отметил президент Украины.
Удар по Запорожью, Владимир Зеленский
Зеленский вышел с заявлением после атаки по Украине/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Запорожья, Офис президента Украины

Кратко:

  • Зеленский сделал заявление после ночного удара РФ по Украине
  • Он рассказал, что от удара пострадали 14 областей, в Запорожье - попадание по 5-этажке
  • По состоянию на сейчас известно об одной погибшей

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар РФ по Украине. Он отметил, что в Запорожье все службы задействованы на месте российского удара по жилой пятиэтажке.

Также он сообщил, что от удара пострадали 14 областей.

"К сожалению, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке и десятках пострадавших, в том числе и детей. Опять обычный жилой дом. Также ночью работали силы ПВО и экстренные службы в других регионах. От удара пострадали Волынская, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области", - отметил президент Украины.

Он рассказал, что было много пожаров, в основном пострадала гражданская инфраструктура - дома, предприятия.

Российские оккупанты запустили почти 540 дронов, 8 баллистических и 37 ракет других типов.

"Мы видели реакцию мира на предыдущий обстрел. Но теперь, когда Россия снова показывает, что на слова ей плевать, мы рассчитываем на реальные действия. Понятно четко, что время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов. Единственный способ снова открыть окно возможности для дипломатии - это жесткие тарифы против всех, кто накачивает российскую армию деньгами, и действенные санкции против самой Москвы - банковские и энергетические. Эта война не прекратится от политических заявлений - нужны настоящие шаги. Мы ждем действий Америки, Европы и всего мира", - заявил Зеленский.

Напомним, в ночь на субботу, 30 августа, РФ массированно ударила по двум областным центрам Украины, один человек погиб. Оккупанты осуществили массированную атаку ракетами и "Шахедами". Десятки людей ранены, среди них есть дети.

  • Последствия удара РФ по Запорожью в ночь на 30 августа 2025 года
    Последствия удара РФ по Запорожью в ночь на 30 августа 2025 года ГСЧС Запорожье, Запорожская ОВА
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 28 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал". Об этом сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко, отметив, что в результате удара есть погибшие и раненые.

В Киеве было попадание в многоэтажку, один подъезд рухнул. В результате этого погибли 23 человека, среди них - четверо детей. Самой младшей девочке было всего 2 года. Некоторые тела до сих пор не опознаны, 8 человек не выходят на связь с родственниками. Аварийно-спасательные работы завершены 29 августа.

Позже появились первые имена и фото погибших в Киеве 28 августа. В результате атаки на Киев погибли 23 человека: 19 взрослых и четверо детей.

