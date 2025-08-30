Укр
США предоставляют Украине возможность "более глубоко" бить по РФ - посол при НАТО

Алёна Воронина
30 августа 2025, 09:30
Трамп знает все карты, которые ему еще осталось разыграть, отметил Уитакер.
США предоставляют Украине возможность осуществлять "более глубокие" удары по РФ, отметил посол при НАТО/ коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Основные тезисы из заявления Уитакера:

  • США предоставляют Украине возможность осуществлять "более глубокие" удары по РФ
  • В Украину уже направляется новая партия вооружения стоимостью почти миллиард долларов
  • Трамп знает все карты, которые ему еще осталось разыграть

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает военную поддержку Украины, и таким образом обеспечивает возможности для осуществления "более глубоких ударов" по территории страны-агрессора России.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью Fox News. Он сказал, что в Украину уже направляется новая партия вооружения стоимостью почти миллиард долларов.

Также он отметил, что Соединенные Штаты ежемесячно поставляют Украине оружия еще примерно на миллиард долларов за счет союзников по НАТО.

"Президент Трамп прежде всего заботится, чтобы Украина могла продолжать защищаться. Усиление ударного потенциала поможет и в наступательных действиях", - сказал Уитакер.

Дипломат также отметил, что Трамп параллельно с предоставлением военной помощи для Украины также ведет закулисные переговоры со страной-агрессором Россией и продолжает осуществлять экономическое давление на РФ. Уитакер обратил внимание, что такая стратегия очень сильно отличается от действий предыдущей администрации Байдена.

"Президент Трамп знает все карты, которые ему еще осталось разыграть. Но он также понимает, что ему нужно держать Владимира Путина за столом переговоров, а также Зеленского. Будет ли результат мгновенным? Скорее всего, нет. Но процесс идет, и стороны общаются. И это хорошо".

Также Уитакер отметил, что Вашингтон предоставляет Киеву возможность "для нанесения более глубоких ударов" по России, чего не было во времена президентства Байдена.

Взрывы в России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 28 августа в России пылали одни из крупнейших НПЗ. Один из атакованных заводов производит горючее для военной авиации РФ.

Также ранее сообщалось, что дроны ВСУ вызвали пожар возле дворца Путина - СМИ узнали, задело ли поместье. Обломки одного из украинских беспилотников вызвал масштабный пожар в лесном массиве возле имения.

Напомним, РФ охватили адские пожары - в Генштабе похвастались ударами сразу по двум целям. Удары были частью военных операций, направленных на уменьшение наступательного потенциала и осложнения логистики российских войск.

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

война в Украине НАТО новости США новости Украины взрыв в России
Появился еще в VI веке до нашей эры: какой город является самым старым в УкраинеВидео

