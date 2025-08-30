Укр
Читать на украинском
До 1 сентября: Макрон выдвинул Путину ультиматум

Сергей Кущ
30 августа 2025, 00:49
Президент США считает, что Путин не выполняет свои обещания.
Макрон выдвинул Путину ультиматум / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з відео

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, Дональд Трамп должен отреагировать, если глава Кремля продолжит уклоняться от встречи с президентом Украины

Как сообщает Le Figaro, об этом он сказал в общении со СМИ 29 августа после встречи с канцлером Германии.

Макрон напомнил, что во время саммита на Аляске – уже более 10 дней назад – Путин сказал Трампу, что согласен на встречу с Зеленским, после чего в Москве начали придумывать объяснения, почему еще не готовы к ней.

Макрон отметил, что если до понедельника, 1 сентября, встреча так и не будет согласована – "это будет означать, что президент Путин разыграл президента Трампа (...) и это не может остаться без ответа".

"Мы оба будем общаться с президентом Трампом... И если на следующей неделе нам придется констатировать, что в очередной раз, после месяцев невыполненных обещаний, ничего не будет – мы будем очень четко призывать к применению первичных и вторичных санкций", - заявил президент Франции.

Переговоры о завершении войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан утверждает, что страна-агрессор Россия больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей. Однако теперь речь идет об удержании линии фронта на Запорожье и закреплении за РФ 25-30% территории Донецкой области.

Тем временем США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.

Президент США Дональд Трамп выразил нежелание участвовать во встрече между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, отметив, что сначала нужно понять, смогут ли они вообще наладить диалог.

Об источнике: Le Figaro

Le Figaro - французская ежедневная утренняя газета, основанная в 1826 году. Старейшая национальная газета Франции, Le Figaro является одной из трех французских газет-рекордсменов, вместе с Le Monde и Libération. С 2004 года газета принадлежит Dassault Group. Le Figaro является второй по величине национальной газетой во Франции после Le Monde.

Другие издания Groupe Figaro включают Le Figaro Magazine, TV Magazine и Evene. Газета выходит в берлинском формате, сообщает Википедия.

Дональд Трамп Владимир Путин Эммануэль Макрон встреча Зеленского с Путиным
