Украинцев предупредили о призыве: кого мобилизуют в первую очередь уже в сентябре

Призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, годные к службе, не имеющие отсрочки или брони.

https://glavred.info/ukraine/ukraincev-predupredili-o-prizyve-kogo-mobilizuyut-v-pervuyu-ochered-uzhe-v-sentyabre-10693928.html Ссылка скопирована

Мобилизация в Украине продолжается / Коллаж: Главред, фото: 45 ОМБр, УНИАН

Главное:

В связи с продлением военного положения до 5 ноября, мобилизация в Украине продлится в течение сентября

Мобилизуют военнообязанных без отсрочки, ограниченно годных (после повторной ВВК) и снятых с учета, если они признаны годными

Поскольку в Украине действует военное положение, продленное до 5 ноября, набор на военную службу будет продолжаться и в сентябре. Согласно законодательству, мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья, не имеют отсрочки или забронированной должности, говорится на сайте Минобороны Украины.

В то же время мужчин, не достигших 25 лет и не имеющих военного опыта или специальности, не отправляют на службу - они числятся только призывниками.

видео дня

Что известно о мобилизации в сентябре 2025 года?

Кто может быть призванным:

годные к службе военнообязанные без брони и отсрочек;

мужчины от 25 до 60 лет без опыта - после мобилизации они проходят обучение;

те, кого ранее признали ограниченно годными, но повторная ВВК подтвердила возможность службы;

снятые с учета военнообязанные, если после обследования их признали годными.

Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации / Главред - инфографика

Какие возрастные особенности мобилизации в Украине?

Мужчин старшего возраста часто не отправляют в боевые подразделения из-за проблем со здоровьем. Их могут зачислить в части тылового обеспечения, где ценится наличие профессиональной специальности (механик, электрик, водитель, связист и т.д.). Если специальности нет, мобилизованные проходят дополнительную подготовку и получают новую квалификацию.

Предельный возраст службы составляет 60 лет. Мужчины, которые приближаются к этому рубежу, могут рассчитывать на минимальную вероятность призыва, а по достижении этого возраста - подать рапорт на увольнение.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине приняли важное решение по мобилизации. Кабмин принял решение о внедрении электронной очереди для ТЦК и СП, что должно упростить процедуры и убрать "живые" очереди под центрами комплектования.

Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, заявил, что руководство России планирует создать 10 новых дивизий до конца года, две из которых уже сформированы. По его словам, в связи с этим Украина должна продолжать мобилизационные мероприятия.

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня мобилизация в Украине продолжается по плану. Он считает, что "людей не хватают" и что все на 90% проходит без скандалов.

Больше важных новостей:

О видомомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред