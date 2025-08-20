В Украине приняли важное решение по мобилизации - что изменится и для кого

Кабмин принял решение о внедрении электронной очереди для ТЦК и СП, что должно упростить процедуры и убрать "живые" очереди под центрами комплектования.

https://glavred.info/war/v-pravitelstve-prinyali-vazhnoe-reshenie-po-mobilizacii-chto-izmenitsya-i-dlya-kogo-10691387.html Ссылка скопирована

В правительстве приняли важное решение по мобилизации / Коллаж: Главред

О чем сказал Шмыгаль:

Правительство нормировало применение электронной очереди для ТЦК и СП

Это решение является частью системы для создания е-ТЦК

Кабинет Министров Украины нормировал использование электронной очереди для посещения ТЦК и СП. Соответствующие изменения в пункт 9 Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки правительство приняло в среду, 20 августа. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Таким образом реализуем наши ключевые приоритеты: человекоцентричность, цифровизация процессов, свободное взаимодействие государства и граждан, удобные услуги. Убираем "живые" очереди под Центрами комплектования, усиливаем безопасность, ускоряем и упорядочиваем процедуры приема граждан", - заявил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. видео дня

Отмечается, что сервис электронной очереди работал в тестовом режиме с мая прошлого года, а с 1 мая 2025-го начал функционировать на обновленной платформе. Благодаря ему военнообязанные могут самостоятельно выбрать свой ТЦК и СП по месту учета или фактической регистрации и получить SMS с указанием даты и времени визита.

В Минобороны отметили, это решение является частью создания экосистемы е-ТЦК и направлено на упрощение доступа граждан к услугам, связанным с военным учетом.

Степени годности к военной службе / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что мобилизационные мероприятия в Украине на данный момент проходят согласно плану.

По словам народного депутата Федора Вениславского, мужчины, достигшие 60-летнего возраста, не будут иметь широкого доступа к контрактной службе в ВСУ. Такое право предусмотрено только для ограниченного круга высококвалифицированных специалистов, чья экспертиза особенно важна для оборонной сферы.

Вместе с тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Россия планирует до конца года сформировать еще десять новых дивизий, из которых две уже созданы. В этих условиях Украина должна продолжать мобилизацию.

Другие новости:

Об источнике: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр обороны Украины с 17 июля 2025 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред