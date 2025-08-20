Укр
Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

Андрей Ганчук
20 августа 2025, 20:11
Аргумент Зеленского и лидеров Европы впечатлил Трампа.
Зеленский, Трамп
Трамп ошеломило сравнение Донбасса с Флоридой / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное:

  • Зеленский и лидеры Европы ошеломили Трампа
  • У Трампа спросили, как бы он отнесся к тому, что надо "сдать" часть Флориды

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Европы на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом 18 августа, анализируя историю с так называемой передачей Донбасса под контроль агрессора России, предложили Трампу представить, как бы он отнесся к необходимости отдать кому-то часть Флориды. Американский президент был ошеломлен.

Сравнение Донбасса с Флоридой

В материале Financial Times говорится, что Зеленский и лидеры Европы предложили сравнить "сдачу" Донбасса с вынужденной передаче кому-то часть штата Флорида. Такая аналогия произвела на Трампа сильное впечатление.

видео дня

Имение Трампа во Флориде

Как пишут журналисты, в восточной Флориде расположено имение Мар-а-Лаго, которым владеет Трамп. Поэтому он и был так впечатлен аргументом Зеленского и европейских лидеров.

Украина не выйдет из Донбасса

В FT напомнили, что Россия требует вывода украинских войск из Луганской и Донецкой областей в обмен на заморозку фронта в Херсонской и Запорожской областях. Однако Владимир Зеленский не раз отвергал "передачу" украинских территорий российским оккупантам.

Зеленский подчеркивал: Украина не выйдет из Донбасса, как того "требует" Кремль. Часть украинской территории была незаконно оккупирована.

Что говорят эксперты

Даже если Украина в теории и решила бы выйти из Донецкой области, в сложившихся условиях осуществлять это опасно и нереально, пишут аналитики Института изучения войны.

Их оценка свидетельствуют о том, что оккупанты могут нанести удары по украинской группировке во время ее выхода.

Также они считают, что в таком случае появится угроза тыловым группировкам в Харьковской области и самому региону.

Вопрос территорий – новости по теме:

Как сообщал Главред, во время встречи с Трампом в Белом доме 18 августа президент Владимир Зеленский сказал, что вопрос территорий должен обсуждаться на трехсторонней встрече с Путиным и Трампом. По словам Трампа, необходимо обсудить вопрос территорий с условием нынешней линии разграничения.

Зеленский согласился на переговоры по территориям, но выдвинул условие, написали журналисты Axios. Согласно информации журналистов, вопрос должен обсуждаться с Путиным. При этом США уже начали готовить гарантии безопасности для Украины.

Встреча Зеленского и Путина неизбежна, считает член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Политик убежден, что она состоится до конца месяца.

Другие новости:

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Европа Флорида встреча Зеленского и Трампа новости Донбасса война России и Украины
"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

"Далось не просто": жена Преснякова впервые сделала заявление о разводе

"Далось не просто": жена Преснякова впервые сделала заявление о разводе

