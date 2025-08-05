"Мы не имеем другого выбора": Сырский сделал заявление о мобилизации в Украине

Украина намерена и дальше проводить мобилизацию.

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Сырский провел совещание и подвел итоги за июль / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: t.me/osirskiy

Ключевые тезисы:

РФ до конца года хочет сформировать 10 новых дивизий

Украина намерена дальше проводить мобилизацию

Сейчас самая сложная ситуация - на Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях

Руководство страны-агрессора России планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий. Две уже созданы. На фоне этого Украина должна продолжать проводить мобилизационные мероприятия. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как рассказал Сырский, сегодня он провел совещание по итогам деятельности ВСУ в июле.

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По его словам, это был очень напряженный месяц. На востоке российские оккупанты пытались наступать практически по всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на это, украинские бойцы мужественно отражали атаки врага.

"Самая сложная ситуация - на Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях. В то же время на Северослобожанском направлении имеем успехи в освобождении территории Сумской области, продолжаем вести боевые действия на Курщине", - сообщил Сырский.

Он добавил, что общие потери россиян в июле составили более 33,2 тысячи человек, что на 800 человек больше, чем в предыдущем месяце.

Несмотря на потери, враг ежемесячно наращивает свою армию еще на 9 тысяч военных. В планах российского командования - сформировать до конца года 10 новых дивизий, из которых две уже готовы.

"Поэтому не имеем другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Он также добавил, что руководство Украины продолжаем корпусную реформу, чтобы управление войсками стало более эффективным.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Верховная Рада 15 июля продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 5 ноября текущего года.

Недавно министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на сегодня мобилизация в Украине продолжается по плану. Он сообщил, что мобилизация на 90% проходит без скандалов.

Между тем Россия пытается сорвать мобилизационный процесс в Украине. Враг целенаправленно наносит удары по ТЦК.

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О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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