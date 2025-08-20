Российский "Шахед" атаковал пригород Варшавы - как реагируют власти страны

Кратко:
- Российский беспилотник упал в Осыках
- Жители услышали взрыв, инцидент подтвердили Минобороны и МИД
- Начато расследование с участием авиационных экспертов
Еще одно нарушение польского воздушного пространства с востока подтвердило важность защиты территории страны в рамках НАТО, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский. Министерство национальной обороны подтвердило взрыв российского беспилотника в Осинах, сообщает TVN24.
Инцидент произошел во вторник вечером на кукурузном поле в Осинах, Люблинское воеводство. Село расположено примерно в 40 км от Варшавы и более 110 км от границы с Украиной.
Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что это был российский беспилотник.
"Еще одно нарушение нашего воздушного пространства с востока подтверждает, что важнейшей миссией Польши по НАТО является защита собственной территории. Министерство иностранных дел выразит протест против виновного", - заявил Сикорский.
Нота протеста против России
Представитель МИД Польши Павел Вронский уточнил, что против России будет направлена нота протеста, в которой содержится описание инцидента, протест и призыв воздержаться от таких действий.
Представитель МИД Польши Павел Вронский уточнил, что против России будет направлена нота протеста, в которой будет содержаться описание инцидента, сам протест и призыв воздержаться от подобных действий.
"Мы знаем по опыту, что Россия в основном не признает объекты, которые приземляются на польской территории", - добавил он.
По словам Вронского, объект, который упал ночью на кукурузном поле на востоке Польши, оказался российской модификацией беспилотника "Шахед".
Смотрите видео момент взрыва российского дрона
Экспертное мнение о готовности НАТО
НАТО сегодня не готово к реальной войне, ведь обновление армий современным вооружением не сопровождается изменением доктрин, считает бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По его мнению, Альянс остается важным ориентиром для Украины, однако требует глубокой перестройки и адаптации к современным технологиям на поле боя.
"Имеющаяся сегодня военная доктрина НАТО уже не соответствует новым технологиям, а разрыв между заявлениями политических лидеров и реальными оборонительными действиями является серьезным", - отмечает Залужный.
Он также отмечает, что на полноценный переход к новой концепции Альянса понадобится около пяти лет, даже если процесс стартует немедленно. "Я наблюдаю минимум полтора года, как это "сегодня" должно наступить, но оно еще не наступило", - добавляет эксперт.
Удары РФ - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 20 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Сумскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Отмечается, что этот циничный обстрел в очередной раз был направлен против мирного населения.
В ночь на 19 августа российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Полтавской области. Было зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. В результате удара РФ пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора.
Кроме того, 18 августа российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Один из "Шахедов" попал в жилую многоэтажку. Всего было повреждено шесть жилых домов и 15 автомобилей.
О персоне: Радослав Сикорский
Польский политик, политолог и журналист.
В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.
До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, сейчас является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.
22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.
На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.
Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".
"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.
