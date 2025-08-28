Укр
Читать на украинском
"Шах и мат" для Кремля: аналитик предложил неочевидный ход для завершения войны

Руслан Иваненко
28 августа 2025, 23:14
Обсуждение оборонительных вариантов может заставить Кремль пересмотреть планы и сдержать агрессию.
'Шах и мат' для Кремля: аналитик предложил неочевидный ход для завершения войны
Запад должен рассмотреть бесполетные зоны, ротационные силы и другие шаги для немедленной защиты Украины / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, 152 отдельная егерская бригада

Кратко:

  • Игнатиус призывает Запад предоставить Украине гарантии безопасности уже сейчас
  • Война в Украине находится в стратегическом "тупике"
  • Обсуждение гарантий может заставить Кремль пересмотреть свои планы

Если Россия в ближайшее время не согласится на прекращение войны в Украине, Запад должен предоставить Киеву гарантии безопасности уже сейчас, не дожидаясь завершения боевых действий. Такое мнение высказал международный обозреватель Дэвид Игнатиус на страницах The Washington Post.

Игнатиус называет нынешнюю ситуацию в войне стратегическим "тупиком". Украина и ее европейские партнеры хотят мирного соглашения с гарантиями безопасности на будущее, тогда как Кремль требует, чтобы Запад сначала выполнил все ее требования, которые называет "решением коренных причин войны".

видео дня

Решение "тупика" через оборонные гарантии

Журналист рассматривает решение "тупика" через выравнивание дальнобойных возможностей Украины и РФ. В этом контексте он приводит слова бывшего президента США Дональда Трампа:

"Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как замечательная спортивная команда, которая имеет фантастическую защиту, но ей не разрешено играть в нападении. Нет никаких шансов на победу."

В то же время Игнатиус сомневается, что Запад готов предоставить Украине достаточно дальнобойного оружия для симметричных ударов по Москве. Поэтому более реалистичным он считает вариант предоставления Украине немедленных оборонительных гарантий.

"Союзники Украины могут объявить об односторонних шагах для ограничения страданий в Украине, если война продолжится. Я могу представить себе целый ряд военных вариантов - от бесполетной зоны над Украиной до ротационных учебных и совещательных сил внутри Украины и новых возможностей в ответ, если Россия будет продолжать атаковать гражданское население или энергетическую инфраструктуру. Это были бы гарантии безопасности - не на будущее, а немедленно", - отмечает обозреватель.

По его словам, даже обсуждение таких вариантов заставило бы Кремль пересмотреть свои планы. Игнатиус также подчеркивает необходимость узнать от России, какие "разумные гарантии безопасности" она хотела бы получить для себя.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантии безопасности / Инфографика: Главред

Важность избежания стратегии наказания

Журналист добавляет, что важно избегать стратегии наказания врага, ссылаясь на военного стратега времен "холодной войны" Фреда Икле:

"Наложение "наказания" на врага - это... неэффективная стратегия прекращения войны. Чтобы завершить конфликт, нужно удовлетворить стремление обеих сторон к мирному урегулированию, которое принесет большую и более длительную безопасность, чем та, которая существовала до начала боевых действий".

Сомнения относительно стабильности гарантий - мнение эксперта

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак выразил сомнение в эффективности гарантий безопасности для Украины. По его мнению, такие гарантии нестабильны и временны: сегодня они действуют, завтра могут исчезнуть.

"Коалиции распадаются, премьеры и президенты уходят в отставку, и потом заставить кого-то выполнять гарантии - шансов ноль", - отметил Ступак.

Эксперт подчеркивает, что надежность гарантий зависит от политической стабильности стран-союзников, поэтому полагаться исключительно на них в долгосрочной перспективе рискованно.

Гарантии безопасности - что известно

Как сообщал Главред, глава МИД Андрей Сибига сказал, что гарантии безопасности для Украины должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.

Кроме того, Украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком на этой неделе посетит Нью-Йорк для встреч с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Реклама
Реклама
Реклама
