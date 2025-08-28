У Украины появились козыри: политолог объяснил, почему Путин не выиграет войну

В США наконец поняли, что у России нет мощных козырей для победы в войне против Украины.

Украина, в отличие от России, имеет козыри / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump/, Офис президента Украины

Что сказал Фесенко:

У России нет козырей для победы в войне

Трамп начал понимать, что преимущество РФ незначительно

Украина имеет три ключевых козыря для победы

В последнее время украинская позиция в противовес российской стала сильнее. Если еще в конце февраля президент США Дональд Трамп утверждал, что у Украины нет козырей в руках, то сегодня позиция американского лидера стала более реалистичной.

Об этом в чате на Главреде рассказал политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его словам, Трамп начал понимать, что у козырей в руках не имеет разве что кремлевский диктатор Владимир Путин.

"Путину кажется, что он выиграет войну, и он убеждает в этом Трампа. Да, какое-то небольшое преимущество есть, какой-то небольшой прогресс есть тоже, но нет кардинального преимущества и нет весомых подтверждений, что вот-вот Путин выиграет эту войну. Соответственно, нет предпосылок для того, чтобы мы должны были согласиться на условия Путина", - пояснил политолог.

О каких козырях России говорили в США

Слова Трампа о козырях страны-агрессора России означают только то, что она имеет больше экономических ресурсов, живой силы и вооружения. Однако РФ имеет это преимущество и с начала полномасштабного вторжения, но она войну до сих пор не выиграла.

Какие козыри есть у Украины

"Если говорить о наших козырях, то, прежде всего, это стойкость украинского народа и сила ВСУ. Да, у нас много проблем в вооруженных силах, но они достойно выполняют свою задачу - сдерживают натиск врага. И украинское общество не собирается капитулировать перед Путиным. Это, по моему мнению, наш главный козырь. Это увидел весь мир еще в 2022 году. Ведь тогда никто не верил, что мы выстоим перед Россией. Никто, включая наших западных партнеров, в частности тогдашнего президента США Байдена и многих других. Но - выстояли, потому что оказалось, что у нас сильные армия и общество", - отметил Фесенко.

Еще один козырь Украины - удары вглубь территорий России. Украинские военные еще даже не применяют баллистические или крылатые ракеты, но наносят мощные удары беспилотниками по стратегически важным объектам РФ почти ежедневно.

Подтверждением этого являются перебои с бензином в отдельных регионах, повышение цен на бензин в РФ, серьезные проблемы с авиасообщением и последствия операции "Паутина".

Операция СБУ "Паутина" / Инфографика: Главред

"Третий мощнейший козырь в наших руках - это поддержка наших партнеров. Ведь Путин и в 2022 году делал ставку на то, что нас не поддержат, и для него стало неприятным сюрпризом то, что нас поддержали, и сейчас. Почему Путин считал, что в этом году выиграет эту войну? Потому что пришел Трамп, и при нем прекратилась финансовая помощь Украине, и, по сути, военная тоже. Путин надеялся, что без американцев мы долго не выдержим и проиграем войну. Но мы видим сейчас, что военная и финансовая поддержка Украины продолжается", - добавил политолог.

Сейчас главным партнером Украины является Евросоюз и европейские страны. Они оказывают весомую военную и финансовую поддержку, что не позволяет России выиграть эту войну.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что союзники Украины делают все возможное для достижения устойчивого мира. Он отметил, что успех в этом в значительной степени зависит от давления на Россию со стороны западных стран, в частности США.

Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф верит, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено до конца года или даже раньше.

О том, что война страны-агрессора России против Украины может закончиться уже в этом году говорят и в Украине. В частности с таким заявлением недавно вышел министр иностранных дел Андрей Сибига.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

