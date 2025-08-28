Укр
Мир должен реагировать на смерти детей: Зеленский не сдержал эмоций после удара РФ

Мария Николишин
28 августа 2025, 08:24обновлено 28 августа, 08:55
Зеленский подчеркнул, что Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров.
Мир должен реагировать на смерти детей: Зеленский не сдержал эмоций после удара РФ
Зеленский отреагировал на удар РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/Klymenko_MVS, Офис президента

Главное из заявления президента:

  • В Киеве продолжается разбор завалов дома после российского удара
  • Известно о восьми погибших, среди них один ребенок
  • Украина ждет реакции каждого в мире, кто призвал к миру

В ночь на 28 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину. Сейчас в Киеве продолжается разбор завалов обычного жилого дома. Об этом написал президент Владимир Зеленский.

"Очередной массированный удар против наших городов и общин. Опять убийства. Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким", - говорится в сообщении.

По его словам, люди до сих пор могут быть под завалами, уже известно о десятках раненых.

"Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это означает, что Россия до сих пор не боится последствий. Россия до сих пор пользуется тем, что по крайней мере часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что ожидает реакцию Китая на происходящее.

"Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции", - отметил президент.

По его мнению, уже настало время для новых жестких санкций против России за все, что она делает.

"Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны. Вечная память всем жертвам России", - подытожил Зеленский.

  • Атака РФ на Киев 28 августа 2025
    Атака РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: t.me/Klymenko_MVS
  • Атака РФ на Киев 28 августа 2025
    Атака РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: t.me/Klymenko_MVS
  • Атака РФ на Киев 28 августа 2025
    Атака РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: t.me/Klymenko_MVS
  • Атака РФ на Киев 28 августа 2025
    Атака РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: t.me/Klymenko_MVS
  • Атака РФ на Киев 28 августа 2025
    Атака РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: t.me/Klymenko_MVS

Как может произойти завершение войны в Украине

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что в перспективе есть только два варианта завершения войны: либо прекращение огня по линии фронта, либо гибридное (или ограниченное) мирное соглашение, где первым пунктом будет прекращение огня.

Он отметил, что сейчас Украина хочет договариваться о прекращении огня, а Путин - о том, чтобы мы согласились на российские условия мирного соглашения.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 28 августа армия РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. Оккупанты применили различные типы дронов, баллистику, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал". Последствия атаки зафиксированы на более 20 локациях, повреждены жилые дома.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что три человека погибли на месте "прилета" по жилому дому на улице Бориспольской на Дарнице. Здесь вражеская ракета уничтожила подъезд пятиэтажки. Под завалами еще могут находиться люди.

Стоит добавить, что под вражеской атакой также оказались Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, отдельные районы Винницкой, Киевской, Черниговской областей. Также армия РФ нанесла удар по парку поездов "Укрзализныци". Там вспыхнул пожар, поврежден подвижной состав.

