Раздаются взрывы: Киев и другие крупные города под вражеской атакой

Российские оккупанты запустили "Шахеды" из многих пусковых точек. Вражеские дроны нацелились на крупные города Украины.
Атака на Киев
Воздушную тревогу объявили даже в Киеве. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупреждает об опасности.
"Тревога в Киеве из-за угрозы вражеских БпЛА. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах до отбоя!" - отметил Ткаченко.
Воздушные силы ВСУ подтвердили, что вражеские дроны подлетают к Киеву со стороны Броваров.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на левом берегу столицы уже работают силы ПВО.
"Находитесь в укрытиях!" - написал он.
В Сети уже разлетелось видео с киевлянами, которые готовятся ночевать в метро из-за воздушной атаки.
Смотрите видео из киевского метро:
Ткаченко отметил, что в Святошинском районе Киева упал целый беспилотник.
"Предварительно без повреждений и пострадавших. На место направляются службы", - написал он.
Кличко добавил, что этот дрон упал во двор девятиэтажного жилого дома. Взрыва после падения не было.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред