Раздаются взрывы: Киев и другие крупные города под вражеской атакой

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед".

Украина под атакой шахедов / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты запустили "Шахеды" из многих пусковых точек. Вражеские дроны нацелились на крупные города Украины.

Атака на Киев

Воздушную тревогу объявили даже в Киеве. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупреждает об опасности.

"Тревога в Киеве из-за угрозы вражеских БпЛА. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах до отбоя!" - отметил Ткаченко.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что вражеские дроны подлетают к Киеву со стороны Броваров.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на левом берегу столицы уже работают силы ПВО.

"Находитесь в укрытиях!" - написал он.

В Сети уже разлетелось видео с киевлянами, которые готовятся ночевать в метро из-за воздушной атаки.

Смотрите видео из киевского метро:

РФ атаковала Киев Шахедами / фото: скриншот

Ткаченко отметил, что в Святошинском районе Киева упал целый беспилотник.

"Предварительно без повреждений и пострадавших. На место направляются службы", - написал он.

Кличко добавил, что этот дрон упал во двор девятиэтажного жилого дома. Взрыва после падения не было.

