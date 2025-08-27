Укр
Зеленский назначил нового посла Украины в США - кто им стал

Юрий Берендий
27 августа 2025, 20:56
Зеленский назначил Ольгу Стефанишину новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки и определил ее основные задачи на должности.
Какие основные задачи получил новый посол Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении послом в Украине в Соединенных Штатах Америки Ольгу Стефанишину. Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения, передает Офис президента.

"Только что говорил с Ольгой Стефанишиной - теперь уже новым Послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены - сегодня я подписал указ о назначении Посла", - указывает он.

Зеленский заявил, что определил основные задачи для обновления работы украинского посольства, в частности полную реализацию всех договоренностей с Вашингтоном, достигнутых во время переговоров с президентом Трампом, прежде всего в сфере обороны.

Он подчеркнул, что именно от сотрудничества с США в значительной степени зависит долговременная безопасность Украины.

"На столе - два украинских предложения, это сильные предложения. Это соглашение об оружии для Украины, это соглашение о современных дронах для Соединенных Штатов. И мы рассчитываем на быстрое движение в отношениях", - сказал президент.

Президент поблагодарил Оксану Маркарову за работу в Вашингтоне во время всех лет полномасштабной войны, отметив, что ее миссия была очень сложной, но благодаря ей Украину постоянно слышали в Соединенных Штатах.

Также он сообщил, что обсуждал с Маркаровой дальнейшее сотрудничество и предложил ей и в дальнейшем оставаться в команде и работать на благо Украины.

Политика США в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выразил убеждение, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть достигнуто уже до конца этого года или даже раньше. В интервью Fox News его спросили, должна ли Украина уступить территории, которые Россия еще не оккупировала. Уиткофф подчеркнул, что, по словам президента США Дональда Трампа, подобные решения могут принимать только украинцы, и этот вопрос значительно сложнее, чем просто передача земли.

Президент Дональд Трамп также сообщил, что США больше не предоставляют Украине прямую военную помощь, вместо этого сосредотачиваются на продаже вооружения и техники союзникам по НАТО.

Как пишет Reuters со ссылкой на пять информированных источников, в рамках мирных переговоров правительственные представители США и России обсуждали несколько энергетических соглашений. По данным издания, они были предложены как стимул для Кремля согласиться на мир в Украине, а также для Вашингтона - как аргумент в пользу ослабления санкций против России.

Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

