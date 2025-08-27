Зеленский назначил нового посла Украины в США - кто им стал

Зеленский назначил Ольгу Стефанишину новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки и определил ее основные задачи на должности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении послом в Украине в Соединенных Штатах Америки Ольгу Стефанишину. Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения, передает Офис президента.

"Только что говорил с Ольгой Стефанишиной - теперь уже новым Послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены - сегодня я подписал указ о назначении Посла", - указывает он.

Зеленский заявил, что определил основные задачи для обновления работы украинского посольства, в частности полную реализацию всех договоренностей с Вашингтоном, достигнутых во время переговоров с президентом Трампом, прежде всего в сфере обороны.

Он подчеркнул, что именно от сотрудничества с США в значительной степени зависит долговременная безопасность Украины.

"На столе - два украинских предложения, это сильные предложения. Это соглашение об оружии для Украины, это соглашение о современных дронах для Соединенных Штатов. И мы рассчитываем на быстрое движение в отношениях", - сказал президент.

Президент поблагодарил Оксану Маркарову за работу в Вашингтоне во время всех лет полномасштабной войны, отметив, что ее миссия была очень сложной, но благодаря ей Украину постоянно слышали в Соединенных Штатах.

Также он сообщил, что обсуждал с Маркаровой дальнейшее сотрудничество и предложил ей и в дальнейшем оставаться в команде и работать на благо Украины.

