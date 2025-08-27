Укр
Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

Ангелина Подвысоцкая
27 августа 2025, 20:41обновлено 27 августа, 21:11
Российские оккупанты уже осуществили запуск ударных беспилотников типа "Шахед".
РФ может ударить ракетами и дронами по Украине / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • Есть угроза ударов ракетами и дронами
  • Отмечены пуски ударных беспилотников
  • Зафиксирована активность стратегической авиации

Россия в ближайшее время может атаковать Украину большим количеством ударных дронов типа "Шахеда" и ракет. Об этом сообщает информационный Telegram-канал.

Мониторы отмечают, что ближайшей ночью враг может бить по Украине баллистикой и крылатыми ракетами. В море выведены три ракетоносителя с общим залпом 26 ракет "Калибр".

Telegram-канал monitoringwar предупреждает о пусках дронов с пяти пусковых локаций. Они были запущены из Брянской, Орловской, Смоленской, Курской областей и Краснодарского края. Первые ударные дроны залетели с севера курсом на Сумскую и Черниговскую области.

Мониторинговые каналы предупреждают о нетипичной активности стратегической авиации РФ.

"Стратегическая авиация РФ проявляет некоторую нетипичную активность, которая может быть связана с подготовкой к нанесению ракетного удара по территории Украины. Воспринимайте как предупреждение", - говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ отметили, что группы "Шахедов" были зафиксированы в нескольких областях:

  • на севере Сумщины курсом на Черниговщину;
  • на Сумщине курсом на Полтавщину;
  • группа ударных БпЛА с юга курсом на Запорожье.

Ранее Главред писал, что Россия начала атаковать Украину реактивными дронами типа "Шахед", для сбития которых придется использовать дорогостоящие зенитные ракеты, поскольку альтернативы им нет.

Стало ранее известно, что российский Центр беспилотных систем "Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера, что может нанести значительный ущерб Украине.

Как сообщалось, аналитики ISW уже сообщали, что Россия, вероятно, в дальнейшем все активнее будет полагаться на модифицированные дальнобойные дроны для атак по приоритетным целям в Украине.

У врага проблемы на фронте: в ВСУ сказали, когда наступление РФ пойдет на спад

