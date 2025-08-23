РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

Вблизи украинской границы находятся 11 самолетов стратегической авиации РФ.

РФ может готовить массированный удар / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС и один Ту-160 вылетели с авиабазы РФ

Вблизи украинской границы находятся 11 самолетов стратегической авиации

Страна-агрессор РФ перемещает стратегическую авиацию, что может свидетельствовать о подготовке массированного удара.

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС и один Ту-160 вылетели с авиабазы "Украинка" в Амурской области и направились на авиабазу "Энгельс-2", расположенную в Саратовской области, сообщает Telegram-канал Tracking.

На данный момент, согласно наблюдениям, вблизи украинской границы находятся 11 самолетов стратегической авиации РФ:

авиабаза "Оленья" — 3 Ту-95МС,

"Энгельс-2" — 4 Ту-95МС и 2 Ту-160,

"Дягилево" — 2 Ту-95МС.

Также сообщается, что 5 из этих Ту-95МС и один Ту-160 на авиабазах уже снаряжены.

Авторы канала делают вывод, что в ближайшее время может произойти очередной ракетный удар.

О вероятности ракетной атаки РФ ранее предупреждал Telegram-канал "Николаевский Ванек". Сообщалось, что РФ может вскоре нанести очередной удар по территории Украины.

Также отмечалось, что во время предыдущего обстрела россияне попытались изменить тактику — ракеты были запущены одновременно в разных направлениях, что свидетельствует о стремлении рассредоточить удары.

РФ выбрала цели для ударов: мнение экспертов

Железнодорожная система Украины, особенно локомотивы, используемые для перевозки грузов, превратилась в одну из приоритетных целей российских ракетных и беспилотных атак. Ранее вооружённые силы РФ нанесли масштабные удары по железнодорожным узлам, расположенным в районе портов Одесса, Черноморск и Южный.

По информации аналитиков Defense Express, основная цель этих атак — дезорганизовать логистику и сорвать доставку грузов к портам, откуда они отправляются по морю.

Ранее Главред писал, что Россия начала атаковать Украину реактивными дронами типа "Шахед", для сбития которых придется использовать дорогостоящие зенитные ракеты, так как альтернативы им нет.

Стало ранее известно, что российский Центр беспилотных систем "Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера, что может нанести значительный ущерб Украине.

Как сообщалось, аналитики ISW уже сообщали, что Россия, вероятно, в дальнейшем все более активно будет полагаться на модифицированные дальнобойные дроны для атак по приоритетным целям в Украине.

Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до настоящего времени – единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное – большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

