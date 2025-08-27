Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Трамп готовит удар по Кремлю: что стоит за стратегией "кнута и пряника"

Руслан Иваненко
27 августа 2025, 01:09
485
Бывший вице-президент призывает США усилить дипломатию через санкции, чтобы заставить Путина действовать.
Трамп готовит удар по Кремлю: что стоит за стратегией 'кнута и пряника'
Бывший политик напоминает пример Турции и объясняет, как жесткие санкции заставляют агрессора менять позицию / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Читайте в материале:

  • Как США могут заставить Россию согласиться на справедливый мир
  • Почему "кнут и пряник" может ускорить завершение войны в Украине
  • Какие шаги США помогут Украине приблизиться к миру

Бывший вице-президент США Майк Пенс считает, что встреча президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске может стать первым значительным шагом к миру со времен начала вторжения России в Украину. Об этом он написал в статье для The Wall Street Journal.

"Впервые за много месяцев появилась настоящая надежда, что кровопролитие в Украине может закончиться и ее народ сможет начать восстанавливать свою страну", - отметил Пенс.

видео дня

Позиция по дипломатии и санкциям

Он подчеркнул, что Путин "понимает только силу и только дипломатии недостаточно", поэтому мирный процесс должен быть подкреплен реальными рычагами влияния, которые могут предоставить президент США и Конгресс.

Пенс подчеркнул, что Москва затягивает переговоры и продолжает агрессию против Украины, а США не должны позволять Путину диктовать условия.

"Конгресс мог бы загнать президента России "в тупик", если немедленно принял бы новые санкции и положил бы соответствующий документ на стол Трампа", - отметил политик.

Он добавил, что готовность санкций к подписанию "усилила бы позиции Трампа за столом переговоров", а Путин получил бы четкий сигнал: в случае промедления или обмана российская экономика заплатит высокую цену.

Двухпартийный пакет санкций и методика "кнута и пряника"

В публикации указано, что сенатор Линдси Грэм представил двухпартийный пакет санкций, который предусматривает высокие пошлины для стран, поддерживающих войну России через покупку ее нефти, газа и других экспортных товаров.

Пенс пояснил, что метод "кнута и пряника" проверен в американской внешней политике: "Пряник для России - возможность выйти из изоляции, кнут - угроза новых жестких экономических санкций". Он добавил, что эти шаги могут помочь заключить "справедливый и длительный договор о мире в Украине".

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Бывший вице-президент вспомнил пример 2019 года, когда Трамп применил похожую стратегию с Турцией: "Трамп заявил, что готов ввести против Турции жесткие санкции, и президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган согласился на прекращение огня".

По его мнению, аналогичный подход может сработать и для Украины.

"Украина сегодня очень близка к миру благодаря настойчивости президента США", - подытожил Пенс.

Как США могут ударить по РФ - мнение эксперта

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак в интервью Главреду отметил, что против России следует вводить более жесткие санкции, чем те, что существуют сейчас. Он подчеркнул, что ключевая проблема Европы не в наложении ограничений, а в отсутствии эффективных механизмов их контроля.

"США могут внедрять действенные санкции, ведь не только вводят ограничения, но и контролируют их выполнение", - отметил Ступак.

Эксперт добавил, что мировой "полицейский" мог бы оказывать давление на Россию в разных направлениях, однако этого не делают из-за экономических интересов. "Титан для самолетов Boeing до сих пор поставляется из России в США. А около 30% ядерного топлива для американских АЭС поступает из РФ", - пояснил он, подчеркнув противоречивость международной политики в отношении санкций.

Заявления Трампа относительно войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США заявил, что Вашингтон прекратил прямую военную помощь Украине и сосредоточился на продаже оружия союзникам по НАТО.

Также президент США Дональд Трамп возобновил угрозы ввести жесткие экономические санкции против России в случае, если страна не прекратит войну против Украины. В то же время он не определил никаких новых конкретных сроков для выполнения этого ультиматума.

Кроме этого, ранее Трамп раскритиковал ракетные удары России по американскому заводу в Украине. Президент США тогда дал Путину две недели на реакцию, пригрозив последствиями для РФ.

Читайте также:

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп санкции против России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Напряженная ситуация на ключевых направлениях: в Генштабе рассказали подробности

Напряженная ситуация на ключевых направлениях: в Генштабе рассказали подробности

02:11Фронт
Трамп готовит удар по Кремлю: что стоит за стратегией "кнута и пряника"

Трамп готовит удар по Кремлю: что стоит за стратегией "кнута и пряника"

01:09Война
"Для танго нужны двое": Трамп заговорил о санкциях против Украины

"Для танго нужны двое": Трамп заговорил о санкциях против Украины

23:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Последние новости

02:31

Невероятное открытие: ученые нашли самую древнюю воду и узнали ее вкус

02:11

Напряженная ситуация на ключевых направлениях: в Генштабе рассказали подробности

01:30

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

01:09

Трамп готовит удар по Кремлю: что стоит за стратегией "кнута и пряника"

00:52

Известный продюсер раскрыл секрет его единения с бойфрендом

Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном СтупакомЧего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком
00:10

Засияла по-новому: Елена Кравец удивила сменой имиджа

00:03

Зима поднимает ставки: какой новый "зимний" штраф подстерегает водителей

00:01

Кудрявцева распрощалась со своими волосами и удивила короткой стрижкой

26 августа, вторник
23:48

"К сожалению": Тина Кароль раскрыла главную причину своего одиночестваВидео

Реклама
23:22

Мамуля в ожидании: в Сети появился редкий кадр беременной Леси Никитюк

23:15

"Летний блицкриг" Путина сдулся: аналитик рассказал, как ВСУ изменили ход кампании

23:15

Нелли Фуртадо высмеяла хейтеров, которые стыдили ее за лишний вес

23:02

"Для танго нужны двое": Трамп заговорил о санкциях против УкраиныВидео

23:01

Гороскоп на сентябрь 2025 для Стрельцов: время перемен и неожиданных решенийВидео

22:46

Сабатиновская культура: возможные предки "народов моря"

22:27

"Миллионы, а в перспективе и миллиарды": Трамп признался, как США зарабатывают на Украине

22:23

Кусты огурцов оживают: копеечное средство, продлевающее плодоношение до морозовВидео

22:05

"Ни на йоту": откуда у нас эта фраза

21:53

Стиралка засияет невиданной чистотой: натуральное средство удивит настоящим чудомВидео

21:51

С какими странами украинцы смогут иметь множественное гражданство - обнародован список

Реклама
21:24

Гороскоп на сентябрь 2025: Скорпионов ждет месяц затмений, перемен и начинанийВидео

21:22

Самые таинственные острова мира: места, куда вход запрещен

21:08

В Украине изменили порядок и условия выплат для ВПЛ: кого затронут нововведения

21:04

Мировая сенсация: как уникальная находка на Ровенщине изменила историю мираВидео

20:56

"Ключ" к миру не на Западе: Стубб назвал неожиданное условие для мира в Украине

20:45

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

20:35

Когда квасить капусту в сентябре 2025: идеальные даты и лучшее времяВидео

20:33

Молчаливый фронт Кремля: что элита России скрывает от Путина в вопросе войны

20:15

"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

20:05

"Динамо" Лобановского: как киевляне преодолевали грандов европейского футболаВидео

19:29

Собака оказалась умнее хозяина: овчарка разгадала хитрый фокус и покорила Сеть

19:18

Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

19:13

Как Кейт Миддлтон и принцесса Диана: королевская семья готовится к свадьбе

19:10

Две важные новости в информационном шуме о "переговорах"мнение

19:04

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

18:56

Ключевой союзник РФ оказался ее врагом - разведка раскрыла неожиданные детали

18:55

Самые ядовитые животные Украины: кто прячется в наших лесах и степях

18:43

F-16 ближе, чем кажется: стало известно, когда и сколько самолетов передаст БельгияВидео

18:40

Где три различия между мужчинами, которые рисуют мурал: сложный тест на внимательность

18:25

Простая добавка превращает яичницу в идеальное блюдо: один секрет меняет всёВидео

Реклама
18:19

Где поставить орхидеи: британские эксперты назвали идеальное место в квартире

18:17

Когда закончится война России против Украины - в МИД назвали четкие сроки

17:58

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты изменения погоды

17:53

Что ваш месяц рождения расскажет о характере - нумерологи объяснили

17:52

Соня Евдокименко показала, как сейчас выглядит ее брат-беглец

17:47

Почему фисташки не орехи: ботаническая загадка и кулинарная любовь

17:37

Раскрыто истинное имя Бога и его значение - правда, которую веками замалчивалиВидео

17:36

Россияне прорвались в новую область Украины - что говорят в ВСУ

17:24

Как сохранить огурцы свежими: об удивительной хитрости знают лишь единицыВидео

17:10

Можно ли стоять на пороге, когда в доме покойник: священник дал ответВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять