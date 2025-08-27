Трамп готовит удар по Кремлю: что стоит за стратегией 'кнута и пряника'

Бывший вице-президент призывает США усилить дипломатию через санкции, чтобы заставить Путина действовать.

Бывший политик напоминает пример Турции и объясняет, как жесткие санкции заставляют агрессора менять позицию / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Бывший вице-президент США Майк Пенс считает, что встреча президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске может стать первым значительным шагом к миру со времен начала вторжения России в Украину. Об этом он написал в статье для The Wall Street Journal.

"Впервые за много месяцев появилась настоящая надежда, что кровопролитие в Украине может закончиться и ее народ сможет начать восстанавливать свою страну", - отметил Пенс. видео дня

Позиция по дипломатии и санкциям

Он подчеркнул, что Путин "понимает только силу и только дипломатии недостаточно", поэтому мирный процесс должен быть подкреплен реальными рычагами влияния, которые могут предоставить президент США и Конгресс.

Пенс подчеркнул, что Москва затягивает переговоры и продолжает агрессию против Украины, а США не должны позволять Путину диктовать условия.

"Конгресс мог бы загнать президента России "в тупик", если немедленно принял бы новые санкции и положил бы соответствующий документ на стол Трампа", - отметил политик.

Он добавил, что готовность санкций к подписанию "усилила бы позиции Трампа за столом переговоров", а Путин получил бы четкий сигнал: в случае промедления или обмана российская экономика заплатит высокую цену.

Двухпартийный пакет санкций и методика "кнута и пряника"

В публикации указано, что сенатор Линдси Грэм представил двухпартийный пакет санкций, который предусматривает высокие пошлины для стран, поддерживающих войну России через покупку ее нефти, газа и других экспортных товаров.

Пенс пояснил, что метод "кнута и пряника" проверен в американской внешней политике: "Пряник для России - возможность выйти из изоляции, кнут - угроза новых жестких экономических санкций". Он добавил, что эти шаги могут помочь заключить "справедливый и длительный договор о мире в Украине".

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Бывший вице-президент вспомнил пример 2019 года, когда Трамп применил похожую стратегию с Турцией: "Трамп заявил, что готов ввести против Турции жесткие санкции, и президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган согласился на прекращение огня".

По его мнению, аналогичный подход может сработать и для Украины.

"Украина сегодня очень близка к миру благодаря настойчивости президента США", - подытожил Пенс.

Как США могут ударить по РФ - мнение эксперта

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак в интервью Главреду отметил, что против России следует вводить более жесткие санкции, чем те, что существуют сейчас. Он подчеркнул, что ключевая проблема Европы не в наложении ограничений, а в отсутствии эффективных механизмов их контроля.

"США могут внедрять действенные санкции, ведь не только вводят ограничения, но и контролируют их выполнение", - отметил Ступак.

Эксперт добавил, что мировой "полицейский" мог бы оказывать давление на Россию в разных направлениях, однако этого не делают из-за экономических интересов. "Титан для самолетов Boeing до сих пор поставляется из России в США. А около 30% ядерного топлива для американских АЭС поступает из РФ", - пояснил он, подчеркнув противоречивость международной политики в отношении санкций.

Заявления Трампа относительно войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США заявил, что Вашингтон прекратил прямую военную помощь Украине и сосредоточился на продаже оружия союзникам по НАТО.

Также президент США Дональд Трамп возобновил угрозы ввести жесткие экономические санкции против России в случае, если страна не прекратит войну против Украины. В то же время он не определил никаких новых конкретных сроков для выполнения этого ультиматума.

Кроме этого, ранее Трамп раскритиковал ракетные удары России по американскому заводу в Украине. Президент США тогда дал Путину две недели на реакцию, пригрозив последствиями для РФ.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

