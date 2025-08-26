Молчаливый фронт Кремля: что элита России скрывает от Путина в вопросе войны

Элиты России не заинтересованы в продолжении войны, однако из-за страха потерять бизнес, должности или даже жизнь они предпочитают молчать,/ отметил Ступак.

Что на самом деле думают о войне богачи и элита Кремля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Российские элиты не заинтересованы в продолжении войны

Они боятся открыто говорить, что имеют отличные от позиции Кремля убеждения

Сегодня российская элита демонстрирует внешнее единство, ведь ее консолидирует образ врага. Но за этим фасадом скрывается другая реальность, ведь значительная часть чиновников и богачей не имеет никакого желания продолжать войну, однако открытое недовольство для них слишком рискованно. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Да, я видел множество различных материалов и домыслов российских экспертов, где все сводится к мысли, что большое количество чиновников России и богатых людей против войны. Но никто не может сказать об этом открыто, поскольку в таком случае они рискуют потерять доступ к телу, потерять бизнес или должность, и столкнуться с угрозой своей жизни и свободе. Поэтому им выгоднее молчать", - указывает он. видео дня

Иван Ступак отметил, что если бы власти РФ завтра объявили о победе и завершении войны, чиновники и богатые россияне восприняли бы это с облегчением. Война длится более десяти лет, тогда как им хочется тратить свои миллионные и миллиардные состояния так, как раньше: летать бизнес-джетами стоимостью десятки миллионов евро в Ниццу, посещать казино в Монте-Карло, отдыхать на яхтах и наслаждаться роскошной жизнью. В воскресенье они готовы снова возвращаться к работе в Москве, но путешествовать в Геленджик, Сочи или на Валдай никто не стремится. Их цель - тратить деньги за границей, а время продолжает утекать.

Возможен ли бунт элит в России - мнение эксперта

Как писал Главред, в современной России не исключен мятеж элит, однако спрогнозировать его сроки сложно. Об этом заявил российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Илья Пономарев, который был единственным, кто выступил против аннексии Крыма.

Он отметил, что решающим фактором в политике является именно время, поэтому любой вопрос требует уточнения - когда именно он может реализоваться.

"Возможен ли в России бунт элит до конца лета? Нет. Возможен ли бунт элит до конца 2026 года? Возможен, но его вероятность низкая. Если вообще снять временное ограничение в вопросе, то - конечно, возможен", - подчеркнул он в чате на Главреде.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, самым большим опасением Кремля сегодня является перенос боевых действий непосредственно на территорию России. Как отметил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, удары Украины по военной инфраструктуре РФ способны существенно повлиять на общественные настроения, особенно в Московской и Ленинградской областях, которые будут ощущать войну значительно острее. Это, в свою очередь, может серьезно сказаться на отношении россиян к Владимиру Путину.

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что Россия несет огромные потери в живой силе, технике и вооружении. Запасы некоторых критически важных ресурсов уже исчерпываются, однако даже такая ситуация не останавливает кремлевского диктатора.

В то же время министр иностранных дел Андрей Сибига выразил мнение, что война России против Украины может завершиться уже в этом году.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

