Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

Руслана Заклинская
26 августа 2025, 19:18
171
Правительство Украины обновило порядок пересечения государственной границы.
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ

Ключевые тезисы Свириденко:

  • Порядок пересечения госграницы обновлен
  • Мужчины 18-22 лет смогут беспрепятственно выезжать за границу
  • Решение касается всех граждан соответствующего возраста

Правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно выезжать за границу и возвращаться в Украину во время военного положения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, решение касается всех граждан соответствующего возраста. Также беспрепятственно границу смогут пересекать и те, кто по разным причинам находится за границей.

"Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной", - подчеркнула Свириденко.

Изменения вступят в силу на следующий день после официального опубликования постановления.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Что говорили в Раде об ослаблении условий выезда за границу

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о возможности выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет еще требует широкого обсуждения. К дискуссии привлекут парламентские комитеты, военных и представителей гражданского общества.

"Мы должны соотнести эти все вещи с тем, как это, скажем, скажется на том, как Украина будет вести оборону со стороны агрессии, которую осуществляет Российская Федерация. Дискуссия открыта, мы будем ждать позицию комитетов, мы будем общаться с военными, мы будем общаться с гражданским обществом, и тогда парламент будет принимать соответствующие решения", - сказал Стефанчук в интервью Суспільному.

Он подчеркнул, что такие вопросы не должны превращаться в кратковременный информационный хайп. Также он выразил сомнение относительно эффективности инициативы об усилении ответственности за незаконное пересечение границы, считая, что сейчас она не будет иметь существенного влияния на социальную ситуацию в Украине.

Выезд украинцев за границу - последние новости

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение границы для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, такая инициатива позволит украинским семьям почувствовать больше свободы и уверенности.

Уже 25 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13685, который позволяет выезд за границу мужчинам до 25 лет, которые не подлежат мобилизации. Согласно закону, ограничения на выезд не будут распространяться на призывников и военнообязанных, которые в текущем или следующем году еще не достигли возраста призыва.

Как сообщал Главред, 26 августа Зеленский сообщил, что правительство обновит правила выезда за границу для мужчин в возрасте 18-22 года. Решение согласовано с военным командованием и в ближайшее время вступит в силу.

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

