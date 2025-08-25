Укр
Читать на украинском
Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

Руслана Заклинская
25 августа 2025, 12:51
91
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволяет выезд за границу мужчинам до 25 лет.
Выезд за границу до 25 лет / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ

Главное:

  • В Раде зарегистрировали законопроект о выезде за границу мужчин до 24 лет
  • Цель - устранить ограничения устранить ограничения для молодежи 17-25 лет, которые не подлежат мобилизации

В понедельник, 25 августа, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволяет выезд за границу мужчинам до 25 лет. Документ должен устранить ограничения на выезд для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву. Об этом говорится в проекте закона №13685.

Инициатором документа стал народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский вместе с группой парламентариев.

Как объясняют инициаторы законопроекта, мужчины в возрасте от 17 до 25 лет, которые прошли базовую военную подготовку или службу, не подлежат мобилизации. Однако сейчас эти граждане не могут свободно выезжать за пределы Украины, кроме студентов.

Авторы законопроекта отмечают, что из-за действующих ограничений многие молодые люди, которые работают или учатся за рубежом, не могут вернуться домой уже более трех лет

"Более того, часть семей сознательно отправляют своих 17-летних детей из Украины за границу, понимая, что после достижения ими 18 летнего возраста выезд станет невозможным. Также наблюдается рост количества старшеклассников, которые выезжают за границу для продолжения обучения в средних учебных заведениях", - пояснили авторы законопроекта.

Кто имеет право на выезд сейчас

Сейчас исключения для выезда за границу предусмотрены только для контрактников в возрасте до 25 лет и студентов украинских вузов в возрасте 18-22 лет, которые участвуют в программах академической мобильности. Другие молодые мужчины, даже если они фактически не подлежат мобилизации, не могут свободно пересекать государственную границу.

Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства
Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства / Главред - инфографика

Что предлагает законопроект

Законопроект предусматривает дополнение закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" таким образом, что ограничения на выезд не будут распространяться на призывников и военнообязанных, которые в текущем или следующем году еще не достигли возраста призыва по мобилизации.

Кроме того, статья 11 закона, которая позволяет военнослужащим выезжать на общих основаниях, дополняется формулировкой "если иное не установлено законом".

Кому предлагают разрешить выезд за границу

Народный депутатй член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко отметил, что разрешение на выезд касается только тех, кто учится или поступает на дневную форму в высших учебных заведениях. Он считает, что инициатива направлена на то, чтобы дать возможность юношам, которые выехали в 17 лет и после совершеннолетия не могут вернуться, посещать Украину хотя бы на летние каникулы.

"Возможно, впоследствии они решат остаться в Украине. Это их право... Только обучение. Других вариантов нет и не предвидится", - подчеркнул Федиенко в комментарии "Киев 24".

Выезд украинцев за границу - новости по теме

Напомним, президент Зеленский поручил правительству упростить пересечение границы для молодежи от 18 до 22 лет. По его словам, такая инициатива позволит почувствовать больше свободы, больше уверенности украинским семьям.

Также спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что забронированные от мобилизации мужчины тоже могут выезжать за границу, хотя среди них есть отдельные исключения.

Как сообщал Главред, женщин с медицинским или фармацевтическим образованием автоматически будут ставить на воинский учет без их личного присутствия. На этом фоне возник вопрос, могут ли они выезжать за границу. Адвокат подтвердил, что женщины с медицинским и фармацевтическим образованием могут и в дальнейшем свободно выезжать за пределы Украины, ведь автоматическая постановка на учет не ограничивает это право.

Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

