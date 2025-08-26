"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

Сейчас встреча Зеленского и Путина еще не планируется, поскольку нет никакой основы для переговоров.

Основные тезисы Ступака:

Разговоры о встрече Зеленского и Путина будут продолжаться, но пока нет основы для переговоров

Ситуация может измениться, если в РФ еще больше обострится проблема с набором контрактников

Если Украина будет бить по НПЗ России ракетами Фламинго, для РФ будет еще больнее

Пока на дипломатической арене не стоит ожидать серьезного продвижения. Процесс будет топтаться на месте.

Разговоры о возможной встрече Зеленского и Путина будут продолжаться, но ее пока не будет. Встреча не планируется, поскольку нет никакой основы для переговоров. Такое мнение высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в интервью Главреду.

"Ситуация может измениться, если будет разворачиваться тенденция с набором контрактников в российскую армию, о которой писали Важные истории. Если раньше они набирали, условно говоря, по 30 тысяч человек в месяц, то сейчас им понадобился целый квартал, чтобы достичь похожей цифры (Во втором квартале 2025 года контракт с Минобороны РФ подписали 37,9 тысяч человек - в 2,5 раза меньше, чем год назад, рассказали журналисты, - ред.) Потенциальное проседание с набором уже в третьем квартале станет сигналом того, что с людьми становится все труднее", - отметил Ступак.

Также он отметил, что еще одним болезненным моментом для страны-агрессора России может стать проблема с топливом. По его словам, это не положит страну на лопатки, но поставит ее в более неприличную позу.

"Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам начинают давать первые результаты: в оккупированном Крыму, молодой неокрепшей "республике Дыныры", Забайкальском округе и Читинской области, уже проблемы с бензином. Сама Россия - слишком большая, поэтому там не могут обеспечить подвоз топлива, как делают у нас. Возить топливо бензовозами по стране там нельзя, только цистернами и пускать по трубопроводам", - отмечает военный эксперт.

Он отметил, что если Украина будет бить по российским нефтеперерабатывающим заводам ракетами Фламинго, то России будет еще больнее.

"И Украина достает до этих объектов. Предполагаю, что удары по ним будут продолжаться. А если удары по НПЗ будут наноситься ракетами Фламинго, Российской Федерации станет еще больнее, а перспективы ее экономики будут под большим вопросом. Последствия могут быть существенными", - добавил Ступак.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

