"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

Алёна Воронина
26 августа 2025, 20:15
Сейчас встреча Зеленского и Путина еще не планируется, поскольку нет никакой основы для переговоров.
Путин, ВСУ
России станет еще больнее, отметил Ступак/ коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скрин из видео

Основные тезисы Ступака:

  • Разговоры о встрече Зеленского и Путина будут продолжаться, но пока нет основы для переговоров
  • Ситуация может измениться, если в РФ еще больше обострится проблема с набором контрактников
  • Если Украина будет бить по НПЗ России ракетами Фламинго, для РФ будет еще больнее

Пока на дипломатической арене не стоит ожидать серьезного продвижения. Процесс будет топтаться на месте.

Разговоры о возможной встрече Зеленского и Путина будут продолжаться, но ее пока не будет. Встреча не планируется, поскольку нет никакой основы для переговоров. Такое мнение высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в интервью Главреду.

"Ситуация может измениться, если будет разворачиваться тенденция с набором контрактников в российскую армию, о которой писали Важные истории. Если раньше они набирали, условно говоря, по 30 тысяч человек в месяц, то сейчас им понадобился целый квартал, чтобы достичь похожей цифры (Во втором квартале 2025 года контракт с Минобороны РФ подписали 37,9 тысяч человек - в 2,5 раза меньше, чем год назад, рассказали журналисты, - ред.) Потенциальное проседание с набором уже в третьем квартале станет сигналом того, что с людьми становится все труднее", - отметил Ступак.

Также он отметил, что еще одним болезненным моментом для страны-агрессора России может стать проблема с топливом. По его словам, это не положит страну на лопатки, но поставит ее в более неприличную позу.

"Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам начинают давать первые результаты: в оккупированном Крыму, молодой неокрепшей "республике Дыныры", Забайкальском округе и Читинской области, уже проблемы с бензином. Сама Россия - слишком большая, поэтому там не могут обеспечить подвоз топлива, как делают у нас. Возить топливо бензовозами по стране там нельзя, только цистернами и пускать по трубопроводам", - отмечает военный эксперт.

Он отметил, что если Украина будет бить по российским нефтеперерабатывающим заводам ракетами Фламинго, то России будет еще больнее.

"И Украина достает до этих объектов. Предполагаю, что удары по ним будут продолжаться. А если удары по НПЗ будут наноситься ракетами Фламинго, Российской Федерации станет еще больнее, а перспективы ее экономики будут под большим вопросом. Последствия могут быть существенными", - добавил Ступак.

Взрывы в России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, было поражение НПЗ и стратегических объектов РФ - Генштаб провел "громкую" операцию. Операция была проведена в рамках снижения наступательного потенциала россиян.

Также ранее сообщалось, что ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию - у Орбана разразились гневом. Венгрия обвинила Украину в "попытке втянуть" Будапешт в войну.

Напомним, был пожар на Курской АЭС из-за дрона - единственный блок теперь работает только на 50%. В результате падения и детонации дрона поврежден трансформатор и возник пожар.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости Украины взрыв Иван Ступак
Сколько еще продлится война: эксперт оценил перспективы заключения мира до ноября

