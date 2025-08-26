Можно ли стоять на пороге, когда в доме покойник: священник дал ответ

Примета гласит, что могут быть серьезные последствия, если стоять на пороге, когда в доме находится покойник. Но действительно ли это так? Священник объяснил.

Древняя примета гласит, что не стоит стоять на пороге, если в это время в доме находится покойник. Считается, что порог является одним из самых священных мест в доме. Его считают пограничным пространством между внешним миром и внутренним (между живыми и мертвыми, добром и злом).

Считалось, что душа покойника еще некоторое время находится в доме после смерти, а затем покидает ее через дверь. Если стоять на пороге, якобы можно случайно помешать этой душе или даже принять ее "на себя", что может принести несчастье или болезнь.

В наше время такой приметы придерживаются во многих уголках Украины. Но действительно ли стоит к ней прислушиваться? Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

По его словам, на самом деле не обязательно придерживаться такого запрета.

"Ну чего же нельзя (стоять на пороге – ред.)? Что, покойник вылезет из могилы и на пороге за ногу поймает? Но люди суеверны, и придают порогам и всему остальному каких-то, знаете, магических и мистических значений. Была ситуация такая недавно. Были мы с Сергеем Кучерявым на похоронах в Белозерцах. Как на него женщины напали и едва с порога не сбросили, потому что он стоял на пороге, когда служилась панихида. И говорили: "Не стой на пороге, нельзя стоять, потому что в доме покойник". А что, он съест вас, что ли, в конце концов? Но люди же верят", - сказал священник.

Он отметил, что единственная причина, почему не стоит в таких случаях стоять на пороге - это то, что это может мешать людям, которые будут заходить в дом и выходить из него.

"Давайте будем благоразумны. Верим в Бога. Где удобно, там стоим", - добавил священник.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

